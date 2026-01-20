【京都橘大学】研究ユニット『海外と日本文化』分野を横断する共同研究が進行中！なぜ、いま畳なのか？-イグサの力を次世代につなぐ-公開シンポジウムを開催

学校法人 京都橘学園

京都橘大学（京都市山科区、学長：岡田知弘） では、2023年度より「研究ユニット」を立ち上げ、学際的な共同研究を行っています。研究ユニットでは、専門分野が異なる学内外のメンバーにより、これまでにない分野横断的な視点からの研究を推進しています。



京都橘大学・研究ユニット「海外と日本文化」は、1月25日（日）、キャンパスプラザ京都にて公開シンポジウム「なぜ、いま畳なのか？-イグサの力を次世代につなぐ-」を開催します。調湿性や消臭性、抗菌作用など優れた衛生機能を持つ日本の伝統床材「畳」は、原料であるイグサの産地縮小、職人の高齢化により、いま文化継承の大きな岐路に立たされています。和紙や樹脂などを畳の材料とする製品も登場する中、イグサを原料とする「本物の畳」を次世代につなぎ継承していく道筋について議論する機会としたいと考えています。

本ユニットではこれまで、和室と畳・日本音楽・日本食材の海外受容や日本における外国人の健康管理と幸福感など、衣食住・健康・文化芸術・産業・観光の各分野における日本文化の評価やその要因を探ってきました。公開シンポジウムは2023年度より継続的に開催しており、専門的な知見を深め視野を広げる契機としています。海外のつながりを京都の産業の持続的発展に結びつける方法について、会場参加型の議論を通じて広く学びあえる機会にします。

シンポジウム概要

開催日時：2026年1月25日（日）※受付開始 12：30から

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97139/table/56_1_cc466c68e7ba0055af840e2b7007e964.jpg?v=202601200251 ]

開催場所：キャンパスプラザ京都 5階 第1講義室（JR京都駅 烏丸中央口より徒歩5分）

定 員： 250名（先着順）参加無料・事前申込制

対 象：一般の方、学生、企業関係者など、どなたでも参加可能

申込方法：申込フォームよりお申し込みください。

https://tatami20260125.peatix.com

当日イベント詳細

●第１部 基調講演 森田洋 氏「秘められたイグサ・畳の機能性」

北九州市立大学教授・森田洋博士の研究により、イグサの抗菌・防虫・防カビ効果が科学

的に実証されています。また、畳教室で学習した生徒の集中力がアップしたというデータも

公開。「古臭い」と思われがちな畳が実は現代の衛生・教育環境に最適なハイテク素材であ

ることを解説します。

●第２部 現場からの提言リレー

優れた機能を持つ日本固有のイグサですが、安価な輸入品や生活様式の変化により、国内

生産農家は壊滅状態です。このままでは文化財の畳さえ修復できなくなるという「日本文化

の危機」を現場から訴えます。

・磯垣昇 氏（磯垣タタミ・京都）「伝統技術の継承と産地消滅の危機」

文化財畳技術保存会代表理事として、全国の畳職人に伝統の技術を伝承

・奥井啓太 氏（奥井畳店・神戸）「ライフスタイルの変化に対応した取り組み」

若手の生産農家とタッグを組み現代のニーズに応える商品やサービスを提供する若手のホープ

・森田隆志 氏（森田畳店・東京）「海外市場で見えてきた国産畳の可能性」

パリコレやハリウッド映画へと国産畳の輸出の道を切り拓いてきた先駆者

●第3部 パネルディスカッション「2030年、畳は生き残れるか？」

会場を交えての質疑応答と意見交換を行います。

研究ユニット「海外と日本文化」について

●研究概要

京都は伝統文化から先端技術まで多様な産業を擁し、「日本らしさ」を代表する街として海外からも注目されています。しかし現在のインバウンド観光の盛況は日本文化の持続的な発信につながっているのでしょうか。本研究ユニットでは、衣食住・健康・文化芸術・産業・観光という複数の方面から、各分野における日本文化に対する現在の評価およびそれらを上下させる要因を探っています。そして、外から見た京都や日本の姿を的確に捉え、海外とのつながりを京都の産業の持続的発展に直結させる方法論を考察しています。

●ユニットメンバー

・鈴木 あるの（工学部 建築デザイン学科教授）

・佐野 仁美（発達教育学部 児童教育学科教授）

・木下 達文（経営学部 経営学科教授）

・瀬川 裕美（看護学部 看護学科専任講師）

・工藤 里香（看護学部 看護学科教授）

【共同研究者（外部・客員研究員）】

・越村 美保子（株式会社越村染工場 監査役）

・鈴木 靖志（武庫川女子大学 教授）

●これまでのシンポジウム開催

・「変わりゆく伝統 海を越える文化」 (2023年度)

衣・食・住の各分野それぞれに日本で長くかかわってきた外国人講師が「日本の伝統」を語り、日本文化を見る新たな視点を提供した。

・「国境を越える伝統 落語と日本庭園について考える」(2024年度)

言葉のみで伝える落語、地域の自然に根づく日本庭園という異文化理解の難しい分野をテーマに、噺家と庭師３名が会場と意見を交わした。