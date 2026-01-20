【コロンバン原宿サロン】ロリータファッションの第一人者・青木美沙子さん監修「プリンアラモード エレガンス」を2月1日より提供

株式会社コロンバン

株式会社コロンバン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：阿部 二郎、URL：https://www.colombin.co.jp/）は、2月1日（日）より、コロンバン原宿サロンにて、日本ロリータ協会会長を務める人気モデル・青木美沙子さんが監修したスペシャルメニュー「プリンアラモード エレガンス」を1日5個限定で提供いたします。あわせて、可憐な装いの「春のいちごパフェ」や、寒い季節にぴったりの「ショコラ・ショー」など、華やかな限定メニューを同時展開いたします。

青木美沙子監修「プリンアラモード エレガンス」

単品 \2,500、 ドリンクセット \2,830(税込)

ロリータファッションの第一人者・青木美沙子さんが監修。プリンアラモードに、高級感あふれる洗練されたビジュアルが吹き込まれ、特別なコラボレーション「プリンアラモード エレガンス」が誕生いたしました。

グラスの底に忍ばせた甘酸っぱいラズベリーソースの上に、しっとりとしたジェノワーズと軽やかなシャンティを重ねることで、ショートケーキを表現しました。

その上には、卵、牛乳、砂糖、バニラのみを使用し、丁寧に焼き上げたシンプルで懐かしい味わいのプリンをのせています。デコレーションには、優雅なスワンのムラングシャンティや、ジャムとバタークリームをサンドしたベリーマカロン、さらに苺やシャインマスカットなど、季節のフルーツを華やかに盛り付けました。

コロンバン伝統のショートケーキとプリン、華やかなデコレーションが織りなす、宝石箱のような今までにないプリンアラモードで、甘くエレガントなひとときをお過ごしください。

販売期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）

＊ドリンクセットは、コーヒー、ニルギリ紅茶、ハーブティーの3種からお選びいただけます。

＊1日5個限定、14時からの販売です。

春のいちごパフェ

青木美沙子《季節のパフェ》

単品 \2,200、 ドリンクセット \2,530(税込)

旬の苺を5粒分贅沢に飾り、ローズの香りをまとわせたサクサクのメレンゲと、ペンタスの花を添えて可憐な装いに仕上げました。中には、苺の甘酸っぱさを引き立てる濃厚なピスタチオクリームと、マスカルポーネのアイスクリームを重ねており、食べ進めると現れるフランス産スパークリングワインのジュレが、爽やかな余韻を残します。グラハムクラッカーの食感や、ベリーマカロンの濃厚な味わいも加わり、春の訪れを五感で満喫できる、彩り豊かなパフェです。

販売期間：2026年2月1日（日）～4月16日（木）

＊ドリンクセットは、コーヒー、ニルギリ紅茶、ハーブティーの3種からお選びいただけます。

ショコラ・ショー

\1,210(税込)

フランス産ショコラと、最高級のカカオ豆を使用したスイス産ココアパウダーを絶妙な配合でブレンドいたしました。カカオの強い風味と深みのある発色が、ショコラの美味しさを一層引き立てます。お好みで、シャンティーシナモンやラズベリーのマシュマロを入れて、贅沢なひとときをお過ごしください。

販売開始日：2026年2月1日（日）

《コロンバン原宿サロン あったかフェア》 2月1日（日）～2月28日（土）

冬の寒さを忘れさせてくれる温かいお料理をご用意いたしました。

提供時間：10時～ラストオーダーまで。

＊全てのメニューに、玉ねぎスープ（海老名自社農園の無農薬玉ねぎを使用）、ミニサラダ、コーヒーまたはニルギリ紅茶が付きます。

エメンタール・モッツァレラ・パルミジャーノ 3種のチーズのミートドリア

\1,650(税込)

販売予定期間：2026年2月1日（日）～2月7日（土）

オーストラリア産 牛バラ肉のビーフシチュー

ライスまたはパン付 \1,980(税込)

販売予定期間：2026年2月8日（日）～2月14日（土）

大山鶏のトマトチーズドリア

\1,650(税込)

販売予定期間：2026年2月15日（日）～2月21日（土）

やまゆりポークとインカのめざめのホワイトシチュー

ライスまたはパン付 \1,980(税込)

販売予定期間：2026年2月22日（日）～2月28日（土）

【コロンバン原宿サロン 店舗情報】

住所：東京都渋谷区神宮前6-34-14 原宿表参道ビル1F

(東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅4番または7番出口より徒歩2分、JR山手線 原宿駅表参道口より徒歩5分)

営業時間：月～土 10:00～21:00 日・祝：10:00～20:00

定休日：年中無休

座席：店内44席、テラス12席

電話番号：03-6450-5175