Unite Partnersは、新卒内定者を対象に「卒業旅行ボーナス」10万円の支給を開始します！

Unite Partners株式会社

Unite Partners株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：小林大輝、以下「UP」）は、2026年4月以降入社予定の新卒内定者を対象に、卒業旅行や自己啓発を支援する一時金として10万円を支給する「卒業旅行ボーナス」制度を導入することをお知らせいたします。

■ 制度導入の背景

UPは「日本企業の本当の変革のパートナーに」というミッションのもと、クライアントの変革を支援するプロフェッショナル集団です。コンサルタントには、優れた思考力に加え、多様な価値観を柔軟に受け入れる「人間力」や、未知の領域へ踏み出す「好奇心」が求められます。

入社を控えた内定者が、学生生活の集大成として新たな世界に触れ、見聞を広げることは、将来プロフェッショナルとして活躍するために重要であると考え、本制度の導入に至りました。

■ 制度の概要

支給額： 一律 10万円

対象者： 2026年4月以降入社予定の新卒内定者

利用用途： 原則として「卒業旅行」、または「卒業前の自己啓発・体験」に限定。

【代表 小林より】

「正解のない時代に、自分の足で稼いだ『実体験』こそが最大の武器になる」

「今回のボーナスは【おもしろい会社UP】を作るというコンセプトの元、少数精鋭だからこそできる、メンバーへの手厚いサポートの一環です。コンサルタントに必要なのは、デスクの前で得た知識だけではありません。言葉の通じない場所で途方に暮れたり、異国の文化に圧倒されたりする中で、どう考え、どう動くか。その『実体験』こそが、クライアントの心を動かす人間味（等身大の情熱）に繋がります。 今回の10万円は、単なるお祝いではなく、プロフェッショナルになるための『最初の自己投資』として贈ります。学生生活の最後に、思う存分『未知』を楽しんできてください。」

【Unite Partners株式会社について】

会社名 ： Unite Partners株式会社

代表者 ： 代表取締役 小林 大輝

所在地 ： 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル13階

事業内容： 経営コンサルティング事業

URL ： https://unite-partners.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

Unite Partners株式会社

管理本部 keiri@unite-partners.co.jp