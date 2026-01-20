¿·°æµü¤Î¡Ö¿·²Ú¶£¡Ê¥·¥ó¡¦²Ú¶£¡Ë¤Î¶µ¤¨¡×¥ªー¥Ç¥£¥Ö¥ëÈÇ¤¬È¯Çä³«»Ï¡Ã1·îËö¤Þ¤Ç¤ÏÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç°ÆÆâÃæ
¡ÖÆüËÜ¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤Î¶µ¤¨¡×AudibleÈÇ
Ãø¼ÔÌ¾¡§¿·°æ µü¡Ê¥¢¥é¥¤ ¥È¥ª¥ë¡Ë
¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ú¶£¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¡£¡Ö¥·¥ó¡¦²Ú¶£¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡¢
¿·»þÂå¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®¸ùË¡Â§¤Ë³Ø¤Ù¡Û
NVIDIA¡¢zoom¡¢YouTube¡¢TSMC¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÀ¤³¦Åª¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢
²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÁÏ¶È¼Ô¤¬¤¤¤º¤ì¤â¡Ö²Ú¶£¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤Ë°Ü½»¤·¡¢
´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¤Î´Ä¶¤Ç
¥¼¥í¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ
À¤³¦Ãæ¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤µ¤é¡¢²Ú¶£¤ÎÀ®¸ùÅ¯³Ø¡©¡×
¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë
¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
²Ú¶£¤Î¶µ¤¨¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¡£
²Ú¶£¤Ï¤Ä¤Í¤Ë»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤·¡¢
ËÁÆ¬¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ê
À¤³¦Åª´ë¶È¤òÁÏ¶È¡¦À®¸ù¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢
º£¤ä¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢
ÃæÅì¡¢²¤½£¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢
À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢
ºÇ¿·¤Î²Ú¶£¤ò¡Ö¥·¥ó¡¦²Ú¶£¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢
´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¤Ê¤«¤Ç
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤·Â³¤±¤ëÈëÌ©¡¢
¡Ö¥·¥ó¡¦²Ú¶£¡×¤ÎÀ®¸ùÅ¯³Ø¤ò´°Á´¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
Ãø¼Ô¤Ï¡¢
ÆüÃæ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢
²Ú¶£¤È¿¼¤¤¸òÎ®¤ò»ý¤ÁÆüËÜ¿Í¼Â¶È²È¤È¡¢
À¤³¦Åª¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢
20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüÃæÍ§¹¥¸òÎ®³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë
¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡£
¡Ö¥·¥ó¡¦²Ú¶£¡×¤Î¶µ¤¨¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿ÍÀ¸¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯
¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Î£±ºý¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ
¡¦½ø ¾Ï ¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤Ë³Ø¤Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÀ®¸ùÅ¯³Ø¨¡¡Ö¤Þ¤¨¤¬¤¡×¤ËÂå¤¨¤Æ
¡ýÀ¤³¦60¥«¹ñ¤Ç6000Ëü¿Í¡¢¹¤¬¤ë¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤Î±Æ¶ÁÎÏ
¡ý²Ú¶£¤Î¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÈëÌ©
¡ýÀ¤³¦Ãæ¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦»°Âç¾¦¶ÈÌ±Â²¡×¤ÎÀµÂÎ
¤Ê¤É
¡¦Âè£±¾Ï ÇúÈ¯Åª¤ËÇä¾å¤¬¿¤Ó¤ë²Ú¶£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÈëÌ©
¡ý²Ú¶£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤ËÀ®¸ùÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤«¡©
¡ý¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ë
¡ýÊ£»¨¤Ê·Ð±ÄÍýÏÀ¤ËÍê¤é¤º¡¢¤È¤³¤È¤ó¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹Í¤¨¤ë
¤Ê¤É
¡¦Âè£²¾Ï ¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤¬ËÄÂç¤ÊÍø±×¤ò½Ð¤»¤ëÍýÍ³
¡ý´Ö°ã¤¤¤À¤é¤±¤Î¡Ö¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¡×¤ÎÀµ¤·¤¤¹Í¤¨Êý
¡ý¡Ú¥¢¥¸¥¢·÷¤ÎÀ®¸ù»öÎã¡Û¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î²Ú¶£¤¬¸½ÃÏ´´Éô¤Ë°Õ»×·èÄê¤ò°Ñ¤Í¤ÆµÞÀ®Ä¹
¡ý¡Ú¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀ®¸ù»öÎã¡ÛÍ¢Æþ¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÀïÎ¬
¤Ê¤É
¡¦Âè£³¾Ï ¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤Î¡Ö¤ª¶â¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý
¡ý²Ú¶£¤Î¤ª¶â¤Î¤È¤é¤¨Êý
¡ý¤ª¶â¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤ÎÏ¢º¿¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹
¡ý¡ÖËÜÅö¤Î¤ª¶â»ý¤Á¡×¤È¤Ï²¿¤«¡©
¤Ê¤É
¡¦Âè£´¾Ï ¿ÍÌ®¤ò»ñ»º¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¿®Íê¹½ÃÛ¡×½Ñ
¡ý²Ú¶£¤¬¥¼¥í¤«¤é¿ÍÌ®¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëÈëÌ©
¡ý¡Ö¥®¥Ö¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤Î¿¿°Õ
¡ý²Ú¶£¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö¥®¥Ö¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤ÎÀ®¸ù»öÎã
¤Ê¤É
¡¦Âè£µ¾Ï ¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ª¶â¤Î¶µ°é¤ÈºâÌ³´ÉÍý¤Î¶Ë°Õ
¡ý¤ª¶â¤ËÇº¤àÆüËÜ¿Í¡¢¤ª¶â¤ÎÇº¤ß¤ÈÌµ±ï¤Î²Ú¶£¡¢¤½¤Îº¹¤Ï²¿¡©
¡ýË¡¿Í¤È¤Ï²¿¤«¡©²Ú¶£¤¬½Å»ë¤¹¤ë¡Ö²ñ¼Ò·Ð±Ä¡×¤ÎËÜ¼Á
¡ýÄ¹¤¯Â¸Â³¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¤Ê¤É
¡¦Âè£¶¾Ï »Ô¾ì¤Î¥Ëー¥º¤òÆÉ¤à¡¢¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤Î¡ÖÆ¶»¡ÎÏ¡×
¡ý¡Ö»Ô¾ì¥Ëー¥º¤òÆÉ¤àÎÏ¡×¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î
¡ý²Ú¶£¤Ï¡Ö°ì¼¡¾ðÊó¡×¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¹ÔÆ°¤¹¤ë
¡ý¥Çー¥¿¤È¸½¾ì¤ÎÄ¾´¶¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢´°àú¤Ê»Ô¾ìÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë
¤Ê¤É
¡¦½ª ¾Ï ²Ú¶£¤ÎÃÎ·Ã¤ò¸½Âå¤Ë³è¤«¤¹
¡ý¿·°æµü¤Î¸¶ÅÀ¨¡¿·Ê¹ÇÛÃ£¤«¤é²¯¤òÄ¶¤¨¤ë¼ýÆþ¤Ø
¡ý¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÜ½ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë
¤Ê¤É
¿·°æ µü
¿·°æ µü¡Ê¤¢¤é¤¤ ¤È¤ª¤ë¡Ë
ARAI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥ÈÂåÉ½¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯D2CÁí¸¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢AZÆüËÜAI¥í¥Ü¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー¡¢Ç¯¾¦1000²¯°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â¹Ô¤Ê¤¦¥µ¥Ö¥¹¥¯D2C¶È³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡£University of Wales MBAÂ´¶È¡£ËÌµþ¤ØÎ±³Ø¤·ºß³ØÃæ¤ËËÇ°×²ñ¼Ò»ö¶È¤Ê¤É¤Çµ¯¶È¡£¤½¤Î¸åÉÔÆ°»º¡¢ÈþÍÆ¡¢ËÇ°×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥·¥ê¥¢¥ë¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡ÊÏ¢Â³µ¯¶È²È¡Ë¡£µ¢¹ñ¸å¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌÌò¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤ê°µÅÝÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤ë¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¼ÂÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¾å¾ì²ñ¼Ò¤È¤Î¥»¥ß¥Êー¤òÁ´¹ñ¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯»ö¶È¤äSaas»ö¶È¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¼ÂÀÓ¤ÏÎß·×1000²¯±ß°Ê¾å¡£2024Ç¯£±·î¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥í¥Þー¥±¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ø¿·µ¬¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
³¤³°¤Ç¤Î·Ð±Ä¼ÂÀÓ¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤äÃæ¹ñ¡¦¹á¹Á¡¦ÂæÏÑ¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëºâÈ¶´ë¶È¤ä²Ú¶£·Ï´ë¶È¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤Ä¡£ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëÁÐÏÓAIÅëºÜ¥Ð¥ê¥¹¥¿¥«¥Õ¥§¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò´ë²èÈÎÇä¡¢AI¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¥µ¥Ö¥¹¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹ÆÃµö¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ»½Ñ¤òÀ¤³¦Ãæ¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤áAZÆüËÜAI¥í¥Ü¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤È¤·¤Æ·Ð±Ä»²²è¡£¿Í´Ö¤ÈAI¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬½õ¤±¹ç¤¦(¶¦Â¸¤¹¤ë)¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¡ß¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ä¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÌäÂê²ò·è¤ò¹Ô¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ò¹¯¤È¤ª¶â¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ°åÎÅË¡¿Í¤ÎÍý»ö¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ë¶È¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¡¢Âç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»¡¢ÃÄÂÎ¼çºÅ¤Î¥»¥ß¥Êー¡¦¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¡¢ÅÐÃÅ¤Î¤´°ÍÍê¤ò¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Ú¶£¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤ÏÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¡¢NVIDIA¤äZoom¡¢TSMC¥¿¥¤ºÇÂç¤ÎºâÈ¶CP¥°¥ëー¥×¤Ê¤É¡¢²Ú¶£·Ï¤Îµ¯¶È²È¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇµðÂç´ë¶È¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¸«À¡¢½ÀÆðÀ¡¢¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´¶³Ð¡¢¤½¤·¤Æ¿®Íê´Ø·¸¤ò½Å»ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ú¶£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤¹Í¤¨Êý¤ä¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
