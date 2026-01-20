かまいたち起用CMでお馴染みの「勝ち抜き査定セルカ」が「2026年お年玉キャンペーン」を実施！

クイック・ネットワーク株式会社

クイック・ネットワーク株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：田畑 翔利）が運営する中古車CtoBオークションサービス「セルカ」は、日頃のご愛顧への感謝を込めて、「2026年お年玉キャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンでは、期間中にセルカへの査定申込からオークションに”出品するだけ”で、Amazonギフト券1,000円分をプレゼントいたします。

新年のこの機会に、愛車の価値を確かめていただき、セルカならではの売却体験を実感いただければと考えております。

＜キャンペーン概要＞

■キャンペーン名

2026年お年玉キャンペーン

■申込期限

2026年2月12日（木）まで

■特典内容

Amazonギフト券 1,000円分

※キャンペーン条件を満たした方に、メールにてお送りいたします。

■ キャンペーン適用条件

以下のステップをすべて完了されたお客様が対象となります。

・2026年1月12(月)～2月12日(木)までに、セルカへのお問い合わせ（査定申込）を完了

・お車の査定検査を実施

・2026年2月20(金)開催までのセルカオークションへ出品完了

■ 特典の送付時期

オークションへの出品日から2週間程度を目安に、対象となるお客様へメールにてAmazonギフト券を送付いたします。

■ キャンペーン対象外事項

以下に該当する場合は、本キャンペーンの対象外となります。

・弊社査定スタッフによる検査を伴わないサービスをご利用の場合

（実際に査定検査を受けられた方のみが対象です）

・過去6カ月以内に、業者用オークションの出品歴がある車両の場合

・虚偽の情報の入力、またはいたずら目的の出品と当社が判断した場合

・その他、当社が不適切と判断した場合

＜「勝ち抜き査定のセルカ」について＞

「勝ち抜き査定のセルカ」は、クイック・ネットワーク株式会社が運営する”手間なく”そして”最高値で売りたい”ユーザーのために設計された業界最大級のCtoBオークションサービスです。

全国8,000社以上の中古車販売業者が参加するオークションにおいて、入札による競り合いで価格が決定される仕組みを採用。

多くの業者による入札機会を創出することで、他社サービスと比較して平均31万円高い価格での成約を実現しています。

従来、旧態依然としていた中古車流通をEC化することで、取引プロセスの効率化と透明性を向上。煩雑な手続きを行うことなく、ユーザーは納得感のある価格で車を売却することが可能です。

＜キャンペーンは期間限定。まずは無料査定から＞

本キャンペーンは、2026年2月12日（木）までの期間限定となります。

査定申込は無料・オンラインで完結。

この機会にぜひ、セルカでオークション型売却をお試しください。

無料査定はこちら

https://www.sellca-sellcar.com/lpf/lp08/pattern10/cm2_kaitorisatei/

■ 会社概要

会社名：クイック・ネットワーク株式会社

所在地：〒650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル4F

代表者：代表取締役社長 田畑 翔利

サービスサイト：https://www.sellca-sellcar.com/

コーポーレートサイト：https://quicknetwork.co.jp/