かけるだけで聴ける「ウェアラブルスピーカー」で音も視界もスマートに！「新感覚サングラス」が2月発売
総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年2月より、音楽再生や通話がハンズフリーで楽しめる「スマートサングラス」や、カバーの着脱も可能な「シリコンカバー付き付き花粉対策メガネ」また、「車用ハンドルサンシェード」を新発売します。
耳をふさがず快適に使えるサングラス型ヘッドセットは、外出時や作業中にも最適。花粉対策メガネやハンドルサンシェードとあわせて、日常の“ちょっと不快”を軽減します。毎日の外出やドライブをもっと快適に。
・商品詳細
※取扱店にて順次発売
※全てオープン価格（小売参考価格を表記）
商品名：スマートサングラス
特徴：音楽再生や通話がハンズフリーで楽しめる、次世代型サングラス。耳をふさがないオープンイヤー設計により、周囲の音を聞きながら快適に使用できます。内蔵スピーカーとマイクで、スマートフォンとBluetooth接続するだけの簡単操作。サングラスとしての機能性も高く、紫外線対策をしながら日常使いからアウトドア、ドライブ、散歩まで幅広く活躍します。スタイリッシュなデザインで、自然にフィットするアイテムです。
商品ページ：https://hac72.jp/item/smart_sunglass/
小売参考価格：\1,980(税込)
※2月発売
商品名：シリコンカバー付き付き花粉対策メガネ
特徴：シリコンカバー付きで目元にしっかりフィット。花粉や黄砂、ハウスダスト対策など様々な刺激から目をガードします。目立ちにくいシリコンカバーで普段使いにもぴったり♪シリコンカバーは着脱可能なので、職場や自宅など生活スタイルに合わせて使い分けできます。
商品ページ：https://hac72.jp/item/silicon_cover_glasses/
小売参考価格：\980(税込)
※2月発売
商品名：車用ハンドルサンシェード
特徴：夏の強い日差しからハンドルを守る、車用ハンドルサンシェードです。直射日光によるハンドルの高温化を防ぎ、駐車後すぐでも快適に運転できます。
被せるだけの簡単装着で、使わない時は折りたたんでコンパクトに収納可能。ハンドルの劣化や色あせ防止にも役立ちます。暑い季節の必需品として、日常使いはもちろん、通勤・通学や長時間駐車時にもおすすめです。
商品ページ：https://hac72.jp/item/steering-wheel-sunshade/
小売参考価格：\395(税込)
※2月発売
・会社概要
会社名：株式会社ハック
所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10
代表者：有山 哲也
設立：平成12年7月
URL：https://hac72.jp/
X：https://twitter.com/HacCoLtd
Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys
事業内容：
1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売
2.アウトドア用品の企画・製造・販売
3.OEM商品等の企画、製造
【本リリースに関するお問い合わせ先】
商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/
広報部：立花
e-mail：info_pr@hac72.com