かけるだけで聴ける「ウェアラブルスピーカー」で音も視界もスマートに！「新感覚サングラス」が2月発売

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年2月より、音楽再生や通話がハンズフリーで楽しめる「スマートサングラス」や、カバーの着脱も可能な「シリコンカバー付き付き花粉対策メガネ」また、「車用ハンドルサンシェード」を新発売します。

耳をふさがず快適に使えるサングラス型ヘッドセットは、外出時や作業中にも最適。花粉対策メガネやハンドルサンシェードとあわせて、日常の“ちょっと不快”を軽減します。毎日の外出やドライブをもっと快適に。

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：スマートサングラス

特徴：音楽再生や通話がハンズフリーで楽しめる、次世代型サングラス。耳をふさがないオープンイヤー設計により、周囲の音を聞きながら快適に使用できます。内蔵スピーカーとマイクで、スマートフォンとBluetooth接続するだけの簡単操作。サングラスとしての機能性も高く、紫外線対策をしながら日常使いからアウトドア、ドライブ、散歩まで幅広く活躍します。スタイリッシュなデザインで、自然にフィットするアイテムです。

商品ページ：https://hac72.jp/item/smart_sunglass/

小売参考価格：\1,980(税込)

※2月発売

商品名：シリコンカバー付き付き花粉対策メガネ

特徴：シリコンカバー付きで目元にしっかりフィット。花粉や黄砂、ハウスダスト対策など様々な刺激から目をガードします。目立ちにくいシリコンカバーで普段使いにもぴったり♪シリコンカバーは着脱可能なので、職場や自宅など生活スタイルに合わせて使い分けできます。

商品ページ：https://hac72.jp/item/silicon_cover_glasses/

小売参考価格：\980(税込)

※2月発売

商品名：車用ハンドルサンシェード

特徴：夏の強い日差しからハンドルを守る、車用ハンドルサンシェードです。直射日光によるハンドルの高温化を防ぎ、駐車後すぐでも快適に運転できます。

被せるだけの簡単装着で、使わない時は折りたたんでコンパクトに収納可能。ハンドルの劣化や色あせ防止にも役立ちます。暑い季節の必需品として、日常使いはもちろん、通勤・通学や長時間駐車時にもおすすめです。

商品ページ：https://hac72.jp/item/steering-wheel-sunshade/

小売参考価格：\395(税込)

※2月発売

・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com