「EF15形 電気機関車にも会える！ 国鉄型機関車 展示会」の発売について
EF15（(C)Kanefune）
DD51（(C)Kanefune）
EF65（(C)Kanefune）
スロフ14（(C)Kanefune）
※車両運用の都合上、展示車両は変更となる場合があります。
※画像は全てイメージです。
西日本旅客鉄道株式会社 網干総合車両所 宮原支所では、お客様に安全、安心で快適な輸送サービスを提供するべく、日々の車両検査など、車両品質を支える業務を担っております。
昨年度ご好評いただいた、車両の魅力を間近でご体験いただけるツアーを今年度も複数回開催します。このたび、2月実施分の概要が決まりましたので、お知らせします。
多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。
１．商品名
EF15形 電気機関車にも会える！ 国鉄型機関車 展示会
２．実施日時
実施日：2026年2月28日（土）
時 間：午前の部 １.9:30~10:30
午後の部 ２.12:20~13:20、３.14:00~15:00
※合計3回開催します。ツアー所要時間は約1時間の予定です。
場 所：網干総合車両所 宮原支所 （大阪府大阪市淀川区木川西4丁目6-35）
JR新大阪駅から徒歩約20分
※JR新大阪駅と車両所との間はバス等の送迎はございません。
宮原支所正門前にてご集合ください。
※車両運用の都合や、当日の運行・気象状況等により、一部見学内容変更に伴う企画変更や、
中止とさせていただく場合があります。予めご了承ください
３．ツアーの主なメニュー
(1) DD51・EF65・EF15・スロフ14の屋外に留置された車両の外観を見学いただけます。
※展示エリア内からの外観と車両前でそれぞれ見学時間を設定します。
※保管されてきたEF15電気機関車を展示いたします。
（保管状態のままとなり、ライトの点灯、パンタグラフの上昇などはいたしません。）
※車両運用の都合上、展示車両は変更となる場合があります。
(2)ヘッドマークの掲出
DD51とEF65はヘッドマークを取り付けた状態でご覧いただけます。
（展示時間内にヘッドマークの付け替えも行う予定です。）
※ヘッドマークの指定はいただけません。
４．募集人員
各回20名（最少催行人員各回10名）※お申込み時にご希望のお時間をお選びください。
５． ツアーの発売について
(1) 発売開始日時
1月29日(木) 13:00
※発売は先着順です、定員に達し次第募集を締め切ります。
(2) 発売箇所
tabiwa by WESTER 内「tabiwa トラベル」にて発売します。
URL：https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/train/?SITE_ID=66100002
６．旅行代金
現地発着プラン（現地集合・解散）
午前の部
・おとな お一人様 30,000円
・こども お一人様（小学生） 20,000円 ※こどものみでのお申込みはできません。
午後の部
・おとな お一人様 25,000円
・こども お一人様（小学生） 15,000円 ※こどものみでのお申込みはできません。
※午前の部と午後の部で、光線状態が異なるため車両の展示方法が異なります。
午前の部の方が良好な光線状態で並んだ車両がご覧いただける可能性が高い為、
旅行代金が異なります。
７．その他
・３月以降も開催を予定しております。詳細は決まり次第お知らせさせていただきます。