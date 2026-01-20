ヌーラボ、次の20年を創る新規事業プログラム 『Nu Source』 第三期募集開始

株式会社ヌーラボ

株式会社ヌーラボ(https://nulab.com)（本社：福岡県福岡市、以下 ヌーラボ）は、新規事業創出プログラム「Nu Source(https://nusource.nulab.com/ja/)（ヌーソース）」の第三期 事業アイデア募集を2026年1月20日(火)から開始します。2025年2月に始動した第一期、同年9月から募集した二期では、社内外から累計65件のエントリーがあり 、現在1件のプロジェクトがプロトタイプ開発フェーズに進み 、事業化に向けた具体的な動きが進んでいます。

■ Nu Sourceについて

「Nu Source」は、チームが創造的にコラボレーションできる社会を目指し、モノづくりに情熱を持つ個人による新規事業の創出を図るプログラムです 。ヌーラボの社名の由来でもある「 Null（ヌル＝無）＋ Lab (研究所)」に立ち返り、モノづくりに情熱を持つ個人がその可能性を自由に追求できる機会を提供します。ヌーラボのブランドメッセージである「To make creating simple and enjoyable.（創造を易しく楽しく）」に共感し、自身のアイデアで新たな価値を生み出そうとする方々を、職種やスキルの垣根を超えてバックアップします。

■ 特徴

本プログラムではアイデアを一時的な挑戦で終わらせず、社会に実装し、継続させるための独自のフローを構築しています。

個人のアイデア応募を重視：組織の規模や形式にとらわれず、個人の情熱とアイデアそのものを重視します。

ヌーラボへの企業売却が前提：プロトタイプ完了後は会社を設立し、最終的にはヌーラボグループへの参画を前提とした「出口のある新規事業」を目指します。

資金面の不安を軽減する開発支援：ヌーラボと業務委託契約を締結し、活動に対して業務委託費・研究開発費を支払うことで、創作に没頭できる環境を支えます。

■ 実績

第一期、二期のエントリーが65件（累計）となり、4件のアイデアが採択されました。現在は渡辺慎二郎氏の事業アイデアが、プロトタイプ完了を目指して進行中となっています。

また、公式イベントの開催数は50回を突破し、関連イベント等を含めた延べ参加者数は700名を超えています。直近では、福岡市による都市型カンファレンス「RAMEN TECH」期間中に計4つのサイドイベントを開催しました。同期間中のイベントには計200名以上の申し込みがあり、大きな反響を呼びました。

■ 募集要項

名称：新規事業創出プログラム「Nu Source」第三期

期間：2026年1月20日(火)～3月13日(金)

公式ページ：https://nusource.nulab.com/ja/

個別相談：第三期に向けた個別説明・応募相談を随時受け付けています。ご希望の方は、こちらの個別相談予約ページ(https://calendar.google.com/calendar/u/0/appointments/schedules/AcZssZ0aKD12qZRGhBhcU2o8Hq5SuKxfanLUYUmcvEvJT8B1stRVv4HKbQ7W2s1hNVzbLqnDS5pS2kAO)よりお申し込みください。

■ ヌーラボが提供するサービスについて

ヌーラボは、異なる職種や違う部門のメンバーで形成されたチームが共通の目標に向かって自律的に協働し、組織全体の生産性を向上させる「チームワークマネジメント(https://nulab.com/ja/teamwork-management/)」を提唱し、PDCAがスムーズに回るための包括的なサービスを提供しています。

■ 株式会社ヌーラボについて

- プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」：https://backlog.com- オンラインホワイトボードツール「Cacoo」：https://cacoo.com/ja/home- 組織の情報セキュリティ・ガバナンスを高める「Nulab Pass」：https://nulab.com/ja/nulabpass

代表者：橋本正徳

本社：福岡県福岡市中央区大名一丁目8-6 HCC BLD. 2・6・7F

東京事務所：東京都港区芝大門二丁目1番16号 ＋SHIFT SHIBADAIMON B1F

京都事務所：京都府京都市下京区突抜二丁目360

コーポレートサイト：https://nulab.com

採用サイト：https://careers.nulab.com/