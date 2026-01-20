＜イベントレポート＞人気昭和歌謡グループ「MATSURI」が巨大絵馬で願掛け！MATSURIが美髪になって叶えたい今年の願いは「紅白出場！」「スカルプD ボーテ」アンバサダー就任発表会イベントレポート

アンファー株式会社

この度、アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）の女性向けヘアケアブランド「スカルプD ボーテ」は、2026年1月19日(月)より、秋元康氏がプロデュースする人気昭和歌謡グループMATSURIをブランドアンバサダーに起用いたします。ブランドアンバサダー就任に伴い、同日に「スカルプD ボーテ」アンバサダー就任発表会を開催し、MATSURIが全員登壇いたしました。

発表会では、「スカルプＤ ボーテ」についてのプレゼンテーションとともに、アンバサダー就任の経緯について紹介。「いくつになっても夢を諦めない！」というコンセプトが印象的なMATSURＩと、「オトナ女性の髪に品格を宿らせる」というメッセージを掲げる「スカルプD ボーテ」が共鳴した「髪も未来も、いくつになっても、変えられる」というメッセージとともに、当日より公開となったMATSURI出演の新WEBCMを披露しました。

■MATSURIが「アガベの花」の衣装でさわやかに登場！

髪にこだわりのある小野寺さんのあだ名は「キューティクル」！？

当日は、グループ最新楽曲「アガベの花」の衣装を身にまとったMATSURIの6人がステージに登壇。会場には約40人のファンクラブ会員も同席し、メンバーの登場とともに会場に歓声が沸き上がりました。

今回、グループとして初となるアンバサダー就任についてメンバーの渡辺さんは、「アンバサダーに選んでいただいて光栄です。スカルプD ボーテさんとは去年の秋ごろからキャンペーンなどでお仕事させていただいていたので、選んでいただけて嬉しいです。スカルプD ボーテを使いながらしっかりとアンバサダーを務められたらと思います」と意気込みをコメント。すると小野寺さんが「アンバサダーを噛んでましたね」とすかさず突っ込み、会場からは早速笑いが起こりました。

イベントでは、ヘアケアブランドのアンバサダー就任にちなんで、日頃のヘアケアについてトークを展開。MATSURIのなかで最も美容意識が高い小野寺さんが、「僕はメンバーの中でも髪が長くてパーマもしてるんですが、スカルプD ボーテのシャンプーはノンシリコンでハリ・艶もでるので、すごくありがたいなと思います。髪のツヤがあり、天使の輪が出るので、ファンの人からは“キューティクル”とか“天使”とか呼ばれます！」とコメントすると、松岡さん「中身は悪魔です（笑）」とすかさず訂正するなど、メンバー同士もとても和気あいあいとした様子でした。日頃から「スカルプD ボーテ」の美容デバイス「スカルプD ボーテ スカルプ電気ブラシ」を愛用している橋爪さんは、商品を手に取りながら「遠征することが多いんですが、持ち運びやすくて軽くて使いやすいです。5段階の刺激が心地よくて、お風呂でも使っています。使うと引き締まっているような感じです」とコメント。「一番小顔だよね」と渡辺さんから振られた橋爪さんは、「（スカルプ電気ブラシで）小顔になりすぎて、いなくなるかもしれない（笑）。」とお茶目に返答し、商品のお気に入りポイントを紹介しながら、息の合った掛け合いを披露されました。

■ファンの願いをMATSURIが願掛け！

メッセージが寄せられた巨大絵馬に、早速特大ファンサで願いをかなえる！？

イベントでは、アンバサダー就任後初のお仕事として、「絵馬」を用いた美髪祈願の願掛けを行いました。ステージに、イベントに参加したファンが書いた「2026年、美髪になって叶えたいこと」をまとめた1枚の巨大絵馬が登場すると、MATSURIの6名は「すごーい！たくさんある！」「ありがとうございます！」と驚いた様子で絵馬を見つます。「ツヤ髪でお金持ちの彼氏を捕まえたい！」「美髪になって自分に自信が欲しい」「ツヤ髪になってこの世のすべての人を振り向かせたい」などと書かれたファンの皆さんの願い事を読み上げながら、「キレイな髪だとついみてしまったりしますもんね！」と美しい髪の重要さをしみじみと実感した様子。小野寺さんは、「ツヤツヤ美髪をなびかせた自分にファンサ3連発が欲しい」というファンのお願い事に、「これは早速かなえられそう！」と、ハートポーズ3つのファンサービス。

また、「ツヤ髪になって「今日可愛いね」と言ってもらいたい」という願掛けに対し、松岡さんが「髪綺麗だね、今日めっちゃ可愛いね」とさわやかな笑顔で、ファンも思わずニヤニヤしてしまうような決め台詞を披露！早速ファンからのお願い事を叶えてしまう、サービス精神旺盛なMATSURIの皆さんなのでした。そして、美髪の願掛けとしてメンバー全員で「スカルプＤ ボーテで美髪になって、みんなの願いが叶いますように！」と高らかに宣言しました。

MCから「アンバサダーとして女性に伝えたいメッセージはありますか?」と質問された松岡さんは、髪がきれいだと自信になり、自信があるとより綺麗になると思います。スカルプD ボーテを使って、自信をもって生きてほしいと思います！自信をもって人生を謳歌してほしいです」と回答し、その壮大なメッセージに、メンバーから「人生の話(笑)！？」とツッコミが入りました。また、鈴木さんは「「継続が力なり」だと思っています。僕たちも使い続けるので、僕たちの変化をみながら、皆もいっしょに綺麗になろう」！と、アンバサダーとして、ぜひスカルプD ボーテを継続して使ってほしいという想いを伝えました。

柳田さんは、「40代になると、髪の様子が違うんです（笑）。細くなったり…。スカルプD ボーテは、髪を元気にしてくれるので、使い続けて元気な頭皮を作っていけるように頑張りたいです。ちゃんとシャンプーを頑張ると、髪のハリコシも違うので。これから髪も遊んでいきます！！」と、ご自身の年齢や髪悩みにも触れながら、今後の髪の変化に注目してほしい旨を語りました。

■MATSURIが「2026年に美髪になって叶えたいこと」を披露！目標は紅白歌合戦出場！

ファンの願い事を奉納した後、MATSURIの皆さんにも「2026年に美髪になって叶えたいこと」についてフリップで伺いました。

渡辺さんは、今年40歳になることも触れ、「イケおじになる。」と回答。橋爪さんは「艶のある色気を纏った男性になる。」と回答しながら、「髪に艶があると色気があると思います。今髪も伸ばししている最中なので、色気があふれ出てドバドバになると思う」とコメントし、独特な表現に会場から笑いが起こりました。

小野寺さんは、「二度見」と大きく書いたフリップを手に持ち、「髪の毛がきれいだと二度見されると思うので、もう一回二度見されるようなビジュアルを作っていきたいです！」とアンバサダーとして美しいビジュアルづくりに意欲を見せました。

また、松岡さんは、「もっと好きにさせる(ハート)」とハートマーク付きで可愛らしく回答すると、「僕のファンの方は好きの上限に達している方が多いと思うのですが…。髪のツヤをアップさせてさらに好きにさせたいなと。」とコメント。その自信満々な発言に、ファンの皆さんから思わずこらえきれないような笑い声も。

さらに鈴木さんは「2026年に美髪になって叶えたいこと」について、「『ヒ』き」、とオリジナルな言葉で回答。「魅力で惹きつける、運を引き寄せる、の2つをかけてみました。髪をきれいにして、自分も笑顔になり、人を引き寄せながら運も引き寄せたいなと。MATSURIが国民的なグループになれるように、頑張りたいです。」と、その言葉に込めた素敵な想いを披露。柳田さんは、「煌めく40歳」と書いたフリップを見せると、「輝きを増していきたいので、艶のある髪をもって煌めいていきたい」とコメントしました。

フリップトークの最後には、小野寺さんは「髪のツヤから輝きも増して、今年は紅白歌合戦にも出られるように頑張ります！」と、髪も活動も輝く1年に向けた抱負を語りました。

■エンディング

最後に、イベントの感想について、柳田さんは「改めてMATSURIとしてアンバサダー就任になったことを光栄に思います。スカルプD ボーテの素晴らしさを伝えられるように頑張ります」とコメント。また、小野寺さんは、メンバー全員が30代以上であることに触れ、「何十代になっても、僕たちがビジュアルを整えることで、商品の魅力を発信できるように頑張ります。これからもよろしくお願いします！スカルプD ボーテさんに、一生ついていきます！」とブランドに対する熱意を見せながらコメンしました。最後に、渡辺さんは、「いっしょに綺麗になるって素敵な言葉だと思います。皆さんと一緒に、綺麗になりながら一生を共に過ごしましょう」とファンの皆さんへ美髪を呼びかけました。

MATSURIの皆さんは終始和気あいあいと和やかな雰囲気で、アンバサダー就任発表会は終了いたしました。

■MATSURIについて

時代を象徴して大衆に愛されている歌があふれていた昭和の時代！

昭和歌謡を令和の時代にリバイバルさせ、日本を元気にさせるべく、

「夢をあきらめるな!オーディション」を実施。3000人以上の中から勝ち取った6名。

「昭和歌謡・昭和ポップスを現代に」というコンセプトで生まれた、秋元康プロデュースグループMATSURI。ごみ収集作業員、看護師など、様々な経歴を持ったメンバーがMATSURIとして活動中。

■【第1弾】MATSURI×スカルプD ボーテ ブランドアンバサダー就任記念キャンペーンについて

この度、MATSURIのアンバサダー就任を記念して豪華特典が必ずついてくるキャンペーンを開催いたします。また、本キャンペーンは第1弾、第2弾とあり、対象の商品を両方ご購入いただいた方の中から抽選で54名様に、MATSURIと一緒にボードゲームを楽しむことができる「豪華特典会」にご招待いたします。是非、奮ってご参加ください。

キャンペーン特設サイトはこちら：https://sd-beaute.angfa-store.jp/campaigns/matsuri01/

＜キャンペーン概要＞

第1弾：2026年1月19日（月）13:00～2月9日（月）9:59まで

第2弾：2026年2月16日（月）10:00～3月9日（月）9:59まで

※第2弾キャンペーンの詳細は順次発表させていただきます。

＜第1弾キャンペーン特典＞

対象商品をご購入いただいた方に、必ず下記の特典をプレゼントいたします。

特典1：オリジナルめじるしチャーム（全6種）

特典2：オリジナル限定トレカ（全12種）

※特典のメンバーはランダムです。メンバーをお選びいただくことはできません。

※特典デザインはイメージとなります。

＜豪華特典会について＞

第1弾、第2弾の対象商品を両方を購入し、それぞれのフォームからご応募いただいた方の中から抽選で54名様に、MATSURIと一緒にボードゲームや自撮り撮影を楽しむことができる「豪華特典会」へご招待いたします。

豪華特典会概要▼

開催日時：2026年3月28日（土）

開催場所：東京都内某所

※当日に関する詳細は、後日ご当選者様のみにお送りさせていただきます。

応募方法▼

１. 対象商品を購入

２. 購入証明書の撮影（スクリーンショット）

３. 2つの応募フォームに送信

豪華特典会への応募詳細は、特設サイトをご確認ください。

特設サイトはこちら：https://sd-beaute.angfa-store.jp/campaigns/matsuri01/

＜第1弾キャンペーン対象商品＞

※セット内容の詳細は、特設サイトをご確認ください。

（https://sd-beaute.angfa-store.jp/campaigns/matsuri01/）

スカルプケアスターターセット（応募1口）

20年の研究から生まれた本格スカルプケア。独自成分「エストソイセラム※」で美しいツヤ髪へ。

※保湿成分

商品名：スカルプケアスターターセット

価格：8,600円（税込）

プレミアム美髪ケアセット（応募3口）

抜けにくい美髪を育むセラムをプラス。スカルプD ボーテ推奨の洗う、うるおす、育むの3ステップケア。

商品名：プレミアム美髪ケアセット

価格：16,545円（税込）

インバスリフレッシュセット （応募5口）

新商品のビューティーヘッドスパで心地よい刺激を感じながらシャントリで髪を整えると、

バスタイムが至福な空間に。

商品名：インバスリフレッシュセット

価格：24,550円（税込）

スペシャルコンプリートセット （応募10口）

スカルプD ボーテ最高級のラインのシャントリを含む贅沢セット。

頭皮から髪までトータルで美しさを育むフルラインナップ。

商品名：スペシャルコンプリートセット

価格：46,695円（税込み）

■スカルプD ボーテシリーズについて

スカルプD ボーテ」は、頭髪クリニックに通う患者様の声から開発された、「オトナ女性の髪の品格を叶える」ヘアケアブランドです。2008年のブランド誕生以来20年にわたり、髪を育てる土壌である“頭皮”のケアに着目しながら、「女性ホルモンと髪」にまつわるエビデンスをもとに商品を設計しております。女性の髪悩みに寄り添うだけでなく、ツヤやまとまりのある美しい髪にアプローチすることで、オトナらしい品格を髪にまとわせるブランドとして、今後も価値を提供して参ります。

スカルプD ボーテ公式サイト：https://sd-beaute.angfa-store.jp/