シンガポール航空とエア インディア、商業協力に関する枠組み合意書を締結

シンガポール航空2026年1月16日インドのムンバイで合意書に署名するエア インディアCEO兼マネージングディレクター キャンベル・ウィルソン（左）とシンガポール航空CEO ゴー・チュン・ポン（右） 写真：エア インディア

シンガポール航空（本社：シンガポール、CEO：ゴー・チュン・ポン）とエア インディア（本社：グルグラム・インド、CEO：キャンベル・ウィルソン）は、両社の長年にわたるパートナーシップのさらなる発展を目的とした商業協力に関する枠組み合意書を締結しました。本合意は、今後の正式な共同事業契約の締結に向けた基盤となるものです。この強化された協力体制により、両社はシンガポールとインド間の接続性を高め、お客様により多くの選択肢と利便性を提供する取り組みを進めていきます。

本合意書は、2026年1月16日にムンバイにて、エア インディアのCEO兼マネージングディレクターであるキャンベル・ウィルソンと、シンガポール航空CEOゴー・チュン・ポンにより署名されました。



関係当局の認可および正式な共同事業契約の締結を前提として、両社は商品およびサービス内容の拡充・強化を図ります。またシームレスな乗り継ぎやより多くの路線の選択肢を提供すると共に、両社のフライトを組み合わせた同一旅程として予約ができるよう目指します。また、両社間での運航ダイヤのさらなる調整により、お客様の利便性を一層高めることも想定しています。



さらに、法人向けトラベルプログラムにおける相互連携の拡大も検討しており、ビジネス渡航者向けサービスの強化を目指します。加えて、エア インディアの「マハラジャ・クラブ」とシンガポール航空の「クリスフライヤー」両マイレージプログラム会員に向けに、現在のスターアライアンス特典を超える新たな特典の段階的な拡充を図ります。

これらの計画に関する詳細は、今後内容が確定次第、改めて発表される予定です。

また両社は、関係当局の認可を前提として、シンガポールおよびインド以外のマーケットにおいても協力範囲を拡大する可能性を検討しています。これにより、グローバルな乗り継ぎ需要の高まりに対応するとともに、両社のハブ空港を経由する旅客流動の促進、そしてインドおよびシンガポール双方の航空市場のさらなる発展を目指します。

現在、両社は20の国と地域における61都市でコードシェアを実施しています。これは、2024年10月に行われたコードシェア提携の拡大により、両社ネットワーク全体で国際線・国内線合わせて51都市が新たに追加されたことを受けたものです。

エア インディア CEO兼マネージングディレクター キャンベル・ウィルソンは次のように述べています。

「エア インディアは、自社機材の拡充に加え、特にスターアライアンス加盟航空会社との強固な商業パートナーシップの構築を通じて、グローバルネットワークの拡大に継続して取り組んでいます。今回の新たな商業協力に関する合意により、シンガポール航空との長年にわたる重要な関係を次の段階へと進めることができ、大変うれしく思います。本合意は、今後のより緊密な協力分野を検討・定義するための明確かつ体系的な枠組みを提供するものです。この着実なアプローチを通じて、お客様およびすべてのステークホルダーに対する持続可能で長期的な価値創出の基盤を築いていきます」

シンガポール航空 CEO ゴー・チュン・ポンは次のように述べています。

「今回の合意は、シンガポール航空とエア インディアのパートナーシップを発展させるものであり、お客様に具体的な価値とさらなるメリットを提供します。これは双方にとって戦略的かつ有益な協力関係であり、シンガポールとインド間の接続性を強化するとともに、両国における航空需要および観光の成長を支え、長年にわたるビジネス・人的交流をさらに発展させるものです」

別添A

シンガポール航空とエア インディアのコードシェア対象都市一覧

2024年10月27日に締結された既存のコードシェア提携に基づき、エア インディアをご利用のお客様は、シンガポール航空のネットワークを通じて、以下の都市へのフライトをご利用いただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43096/table/101_1_e0b96f0836b0905b9a38ef86bf6a11cb.jpg?v=202601200721 ]

2024年10月27日に締結された既存のコードシェア提携に基づき、シンガポール航空をご利用のお客様は、エア インディアが運航する国際線を通じて、以下の就航都市へお乗り継ぎいただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43096/table/101_2_c1455200197eedff0df2343e35be484c.jpg?v=202601200721 ]

シンガポール航空は、エア インディアが運航する以下の都市間の国内線にコードシェア便を設定しています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/43096/table/101_3_59078ed529006a173e6a4f3e23512b45.jpg?v=202601200721 ]

シンガポール航空について

シンガポール航空グループは、マラヤンエアウェイズ・リミテッドを前身に1947年に設立しました。その後、マレーシアエアウェイズ・リミテッド、さらにマレーシア・シンガポール航空（MSA）に社名を変更。1972年には、MSAがシンガポール航空とマレーシア航空に分離しました。当初は保有機10機で18か国22都市に運航をしていましたが、現在は世界的なインターナショナルエアライングループに成長しました。シンガポール航空は、そのブランドの果たすべき役割として3つの柱である「Service Excellence」、「Product Leadership」、「Network Connectivity」の向上に継続的に取り組んでいます。 シンガポール航空は世界で最も多くの賞を受賞している航空会社です。詳細はシンガポール航空公式ホームページ（singaporeair.com）をご覧ください。