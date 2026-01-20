アカデミー賞(R)受賞「ウィキッド」の最終章、映画『ウィキッド 永遠の約束』が３月６日（金）公開　ファンを惹きつけ続ける本物のウィキッドの世界に現実でまた会える！『ウィキッド 永遠の約束』セレブレーション

合同会社ユー・エス・ジェイ

世界中で大きな反響を呼んでいる映画『ウィキッド 永遠の約束』が、2026年3月6日（金）に日本でも公開。それに伴い、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、映画「ウィキッド」シリーズの世界を現実の空間で楽しめる「『ウィキッド 永遠の約束』セレブレーション」を、2026年2月20日（金）より期間限定で開催します。昨年、多くのゲストから高い支持を集めたプログラムが再び登場。「エルファバ」と「グリンダ」に実際に出会える特別なグリーティングをはじめ、実物と見紛うほどのクオリティで表現した主人公二人の衣装展示を中心に、デザインを一新したフードや、新たなグッズもラインナップします。

作品の世界観はそのままに、目の前で体感できる「『ウィキッド 永遠の約束』セレブレーション」にご期待ください。

心を惹きつける体験が、再び！主人公「エルファバ」と「グリンダ」にリアルに会える、日本で唯一の特別なグリーティング

本プログラムでは、「エルファバ」と「グリンダ」に実際に出会える、日本ではパークでしか体験できない特別なグリーティングを実施します。映画の世界観が息づく空間で、「エルファバ」と「グリンダ」に向き合い、間近でふれあいながら、物語の世界に足を踏み入れるような体験を楽しむことができ、二人と一緒に記念撮影も可能です。また時には、グリンダが髪を振り上げる印象的な仕草“トス・トス（Toss Toss）”を直接レクチャーする場面をはじめ、作品を象徴するふるまいや所作が間近で披露されることも。

その場の空気や「エルファバ」と「グリンダ」の掛け合いから生まれる一つひとつのやり取りを通して、まるで自分自身が「ウィキッド」シリーズの世界に入り込んだかのような、特別な時間を楽しめます。

■グリーティングの様子

■グリーティングを体験したゲストのコメント

「これまで何度かエルファバとグリンダとのグリーティングに来ていますが、2人と向き合った瞬間、映画のワンシーンの中に立っているような気持ちになりました。すごく近い距離で世界観を共有できるのが、何度体験しても惹きつけられる理由だと思います。」（女性二人組／大阪府在住/２０２５年１２月２８日ご来場）



開催期間：2026年2月20日（金）～2026年12月27日（日）

開催場所：「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」出口付近のショーウインドー前

1回あたりの開催時間： 約25分

※開催時間、開催回数は日によって異なります

映画から飛び出したような主人公２人の衣装展示も２月２０日（金）から登場！

アカデミー賞(R)衣装デザイン賞を受賞した前作の衣装展示に引き続き、映画の世界観をパーク内で実際に見ることができる展示が登場します。今回新たに展示するのは、『ウィキッド 永遠の約束』で「エルファバ」と「グリンダ」が着用する衣装を再現したレプリカ。劇中の衣装が完全再現され、色や形、装飾など細部までこだわりを極めたリアルなドレスです。思わず映画のシーンがよみがえるような臨場感あふれる仕上がりで、映画の中で見ていた世界を、そのまま目の前で確かめることができます。

開始日： 2026年2月20日（金）

開催場所：「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」出口付近のショーウインドー

※特別展示は予告なく終了となる場合があります

※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください

「パークでエルファバとグリンダと一緒に夢のような魔法のような時間を過ごした」

善い魔女グリンダ役として吹替に参加した、清水美依紗さんからもコメント到着！

清水美依紗さん

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのファンの皆さん、こんにちは！清水美依紗です！世界中で社会現象を巻き起こした『ウィキッド ふたりの魔女』の続きを描き、私も善い魔女グリンダ役として吹替に参加した『ウィキッド 永遠の約束』が3月6日（金）に全国公開となります。

また、前回に引き続きユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、映画の公開を記念したスペシャルイベントを期間限定で開催します！

エルファバとグリンダのふたりに会えるほか、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオリジナルコラボフードとグッズも発売されます！私自身も昨年パークでエルファバとグリンダと一緒に夢のような魔法のような時間を過ごしたので、またふたりに会えるのがとっても楽しみです。皆さんもこの春は映画館で『ウィキッド 永遠の約束』をご覧いただき、映画で感じた感動を、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでももう一度ご体験ください！」

「エルファバ」と「グリンダ」をモチーフにした、期間限定のオリジナルフード＆グッズが登場

「ウィキッド・チュリトス ～ピーナッツバター・フレーバー～」

エルファバとグリンダをイメージした「ウィキッド・チュリトス ～ピーナッツバター・フレーバー～」が再び登場します。昨年好評を博したピーナッツバター・フレーバーはそのままに、『ウィキッド 永遠の約束』の世界観を反映したデザインへとリニューアル。グリーンとピンクのカラーリングが印象的なチュリトスは、見た目からも作品の世界を感じられる一品。パークでのひとときを彩る、期間限定の味わいをお楽しみください。

商品名：ウィキッド・チュリトス ～ピーナッツバター・フレーバー～

販売開始日： 2026年2月20日（金）～

販売場所： ユニバーサル・モンスター・ライブ・ロックンロール・ショー前フードカート

※商品のデザイン、価格、販売店舗および販売開始日などは、予告なく変更する場合があります。品切れの際はご容赦ください

また、映画の世界観をイメージした、身につけて楽しめるオリジナルグッズも登場。エルファバとグリンダの魅力を落とし込んだ、パークでも日常でも楽しめるアイテムです。

グラデーションカラーにラメプリントを施したスウェットや、エメラルドシティを表現した刺繍とプリントが映えるジャケットをはじめ、バッグにつけて楽しめるキーチェーンや、帽子モチーフとシフォンリボンがアクセントのブレスレットセットなど、さりげなく世界観を取り入れられるアイテムを豊富にご用意しています。

スウェット

キーチェーン/ペアブレスレット

ジャケット

販売開始日： 2026年2月20日（金）～

販売場所： ユニバーサル・スタジオ・セレクト

※商品のデザイン、価格、販売店舗および販売開始日などは、予告なく変更する場合があります。品切れの際はご容赦ください

■映画『ウィキッド 永遠の約束』について

昨年映画界を席捲し、ブロードウェイミュージカルを映画化した作品史上No.1という金字塔を打ち立てた『ウィキッド』が、遂に壮大で感動的なフィナーレを迎える。オズの魔女たちの知られざる物語を描く最終章は、エルファバ（アカデミー賞ノミネート：シンシア・エリヴォ）とグリンダ（アカデミー賞ノミネート：アリアナ・グランデ）が道を分かれ、自らの選択の代償と向き合いながら暮らしているところから始まる。そこへ、“カンザスから来た少女”が現れたことで、ふたりは最後にもう一度力を合わせ、心から互いに向き合うことになる。自らを、そしてオズという世界そのものを、永遠に変えるために。

2026年3月6日（金） 全国公開！

＜公式ホームページ＞ https://wicked-movie.jp/

配給：東宝東和

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャストNBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

