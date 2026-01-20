「おとなの週末」「＆あんふぁん」などLINEアカウントメディア プラットフォームに5媒体が新規参画

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、運営する国内最大級のスマートフォン向けニュースポータル／ニュースサービスの「LINE NEWS」において、「LINEアカウントメディア プラットフォーム」に5媒体が新たに参画したことをお知らせします。

また、「LINEアカウントメディア プラットフォーム」参画メディアの中から3媒体以上の「LINE公式アカウント」を友だちに追加することで、「すみっコぐらし」のLINEスタンプが無料でもらえる「すみっコぐらし×選べるニュース」LINEスタンププレゼントキャンペーンを本日より実施します。

＜新規参画 コンテンツパートナー＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129774/table/1582_1_cd1e4354e0e2af645ba4c828b71b8003.jpg?v=202601200521 ]

詳細は「LINEアカウントメディア 公式ブログ」をご覧ください（https://lineaccountmedia.com/）

＜「すみっコぐらし×選べるニュース」LINEスタンププレゼントキャンペーンを実施＞

2026年1月20日（火）～2月18日（水）の期間中「LINEアカウントメディア プラットフォーム」参画メディアの中から3媒体以上の「LINE公式アカウント」を新たに友だち追加（購読）したユーザーにLINEスタンプをプレゼントします。

*有効期間：ダウンロードから90日間

*LINEスタンププレゼントキャンペーンの対象となるのは、下記のキャンペーンページ内から友だち追加した場合のみです。

（キャンペーンページURL: https://u.lin.ee/67ay99r/lnnw）

＜友だち追加の方法＞

■キャンペーンページから友だち追加

- キャンペーンページURL（https://u.lin.ee/67ay99r/lnnw）内から友だち追加。- 「LINE」アプリ「ホーム」＞「スタンプ」＞「新着」または「無料」から「すみっコぐらし×選べるニュース」を選択、キャンペーンページから友だち追加。

■「LINE」アプリの「ニュースタブ」から友だち追加

（※LINEスタンププレゼントキャンペーン対象外）

「ニュースタブ」トップページ上部のメニュー内「配信アカウント一覧」ページで、購読したいメディアの「追加」ボタンをタップして友だち追加。

「LINE NEWS」は、コンテンツパートナーと連携し、さまざまな取り組みを通してユーザーにとって価値のある情報を提供していきます。

＜LINE NEWSとは＞

ユーザーに身近で最適なニュースを提供する「LINE NEWS」は、1,000を超えるコンテンツパートナー*1とともに、1日平均12,000件以上のコンテンツ*2をユーザー一人ひとりにパーソナライズし配信する、国内最大級のスマートフォン向けニュースポータル／ニュースサービスとして成長を続けています。

*1 2025年1月時点

*2 2024年4月時点

＜LINEアカウントメディア プラットフォームとは＞

「LINE NEWS」の「LINEアカウントメディア プラットフォーム」では、参画メディアが自社のLINE公式アカウントを開設し、各社独自の視点で厳選したニュース記事を、当該公式アカウントをフォローしているユーザーに対してプッシュ配信することが可能です。2015年のサービス公開以降、参画メディアおよびユーザーの皆さまよりご好評いただき、全国紙や地方紙、通信社のほか、ファッション誌、ライフスタイル誌、ビジネス誌、人気WEBサイトなど530以上*3のコンテンツパートナーに参画いただいています。全メディアの累計購読者数（友だち登録数）は、2024年3月時点で3.4億人を突破しています。

*3 2025年12月時点 AM Selectおよび自社媒体含む

LINEアカウントメディア 公式ブログ：https://lineaccountmedia.com/