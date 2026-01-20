「おとなの週末」「＆あんふぁん」などLINEアカウントメディア プラットフォームに5媒体が新規参画
LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、運営する国内最大級のスマートフォン向けニュースポータル／ニュースサービスの「LINE NEWS」において、「LINEアカウントメディア プラットフォーム」に5媒体が新たに参画したことをお知らせします。
また、「LINEアカウントメディア プラットフォーム」参画メディアの中から3媒体以上の「LINE公式アカウント」を友だちに追加することで、「すみっコぐらし」のLINEスタンプが無料でもらえる「すみっコぐらし×選べるニュース」LINEスタンププレゼントキャンペーンを本日より実施します。
＜新規参画 コンテンツパートナー＞
[表: https://prtimes.jp/data/corp/129774/table/1582_1_cd1e4354e0e2af645ba4c828b71b8003.jpg?v=202601200521 ]
詳細は「LINEアカウントメディア 公式ブログ」をご覧ください（https://lineaccountmedia.com/）
＜「すみっコぐらし×選べるニュース」LINEスタンププレゼントキャンペーンを実施＞
2026年1月20日（火）～2月18日（水）の期間中「LINEアカウントメディア プラットフォーム」参画メディアの中から3媒体以上の「LINE公式アカウント」を新たに友だち追加（購読）したユーザーにLINEスタンプをプレゼントします。
*有効期間：ダウンロードから90日間
*LINEスタンププレゼントキャンペーンの対象となるのは、下記のキャンペーンページ内から友だち追加した場合のみです。
（キャンペーンページURL: https://u.lin.ee/67ay99r/lnnw）
＜友だち追加の方法＞
■キャンペーンページから友だち追加
- キャンペーンページURL（https://u.lin.ee/67ay99r/lnnw）内から友だち追加。
- 「LINE」アプリ「ホーム」＞「スタンプ」＞「新着」または「無料」から「すみっコぐらし×選べるニュース」を選択、キャンペーンページから友だち追加。
■「LINE」アプリの「ニュースタブ」から友だち追加
（※LINEスタンププレゼントキャンペーン対象外）
「ニュースタブ」トップページ上部のメニュー内「配信アカウント一覧」ページで、購読したいメディアの「追加」ボタンをタップして友だち追加。
「LINE NEWS」は、コンテンツパートナーと連携し、さまざまな取り組みを通してユーザーにとって価値のある情報を提供していきます。
＜LINE NEWSとは＞
ユーザーに身近で最適なニュースを提供する「LINE NEWS」は、1,000を超えるコンテンツパートナー*1とともに、1日平均12,000件以上のコンテンツ*2をユーザー一人ひとりにパーソナライズし配信する、国内最大級のスマートフォン向けニュースポータル／ニュースサービスとして成長を続けています。
*1 2025年1月時点
*2 2024年4月時点
＜LINEアカウントメディア プラットフォームとは＞
「LINE NEWS」の「LINEアカウントメディア プラットフォーム」では、参画メディアが自社のLINE公式アカウントを開設し、各社独自の視点で厳選したニュース記事を、当該公式アカウントをフォローしているユーザーに対してプッシュ配信することが可能です。2015年のサービス公開以降、参画メディアおよびユーザーの皆さまよりご好評いただき、全国紙や地方紙、通信社のほか、ファッション誌、ライフスタイル誌、ビジネス誌、人気WEBサイトなど530以上*3のコンテンツパートナーに参画いただいています。全メディアの累計購読者数（友だち登録数）は、2024年3月時点で3.4億人を突破しています。
*3 2025年12月時点 AM Selectおよび自社媒体含む
LINEアカウントメディア 公式ブログ：https://lineaccountmedia.com/