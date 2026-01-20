Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA『春のキッズデープラン』 の販売

写真拡大

九州旅客鉄道株式会社

　「Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA（福岡県福岡市）」では、年齢制限なくご宿泊いただける「春のキッズデープラン」を日程限定で販売中です。


　通常、当施設では宿泊対象年齢を小学生以上としておりますが、これまでに実施したキッズデーでは、お客さまに大変ご好評をいただきました。


　やわらかな春の陽気に包まれた油山では、昼は自然を身近に感じ、夜は美しい夜景をお楽しみいただけます。焚火のぬくもりを感じながら、お子さまと一緒に春ならではの穏やかで特別なひとときを過ごしてみませんか。





■ 実　施　日　　

３月26日（木）、27日（金）、28日（土）、29日（日）、30日（月）


■ お　部　屋　　

VILLA　　 　 定員：大人４名／未就学児の添い寝４名まで（最大８名様）


COTTAGE　 　 定員：大人２名／未就学児の添い寝２名まで（最大４名様）


LAND CAVE 　定員：大人４名／未就学児の添い寝４名まで（最大８名様）


■ お子様料金　　

未就学児のお子様（添い寝）１泊２食付　お一人様11,000円（税込）


未就学児のお子様（添い寝）お食事なし　お一人様3,300円（税込）


■ アメニティ　　

・乳児用のナイトウェアのご用意はございません


・歯ブラシ等のアメニティは大人用でご用意させていただきます


■ 予約方法　　公式サイト

https://www.aburayama-fukuoka.com/yakeisuite/


各種オンライン旅行代理店（じゃらんnet、楽天トラベル、一休.com）にて販売


・未就学児（添い寝）1泊2食付のお食事は、小学生のお子さまにご提供している吉武シェフ特製のお子さまプレートをご用意いたします。


・未就学児のお子さまについては、公式予約サイトは「オプションの選択」から、各種オンライン旅行代理店は幼児区分にてご予約ください。


・キッズデー期間は、お子さま連れでないお客さまもご宿泊いただけます。