Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA『開業２周年記念プラン』 の販売

九州旅客鉄道株式会社

「Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA（福岡県福岡市）」は、2026年４月18日で開業２周年を迎えます。開業２周年を記念し、LAND CAVEの客室にご宿泊のお客さまへご夕食のメイン料理を贅沢にアップグレードした特別プランをご用意しました。

YAKEI SUITEで腕を振るうのは、フレンチの本場パリでミシュラン一つ星を獲得した吉武広樹シェフ。お酒と一緒に楽しんでいただけるアミューズ４種や美しく彩られたオードブルなど、九州の豊かな大地で育った食材をふんだんに使用した本格フレンチをご堪能ください。

■プラン名

【開業２周年記念】期間限定メイン料理がアップグレード！

絶品フレンチを部屋食で堪能（２食付）

■販売期間

2026年１月20日（火）～４月30日（木）

■宿泊対象期間

2026年３月 １日（日）～５月31日（日）

■対象客室

LAND CAVEのみ

■内 容

通常のメイン料理の牛ロースに加え、オマール海老の香草焼きと、鮑のコンフィを

添えたフレンチのコースです。Snow Peakの「雪峰苑」で焼いていただくなど、

フレンチとアウトドアを融合させた新しい食体験をお部屋食でゆったりとお愉し

みいただけます。

■予約方法

公式サイト：https://www.aburayama-fukuoka.com/yakeisuite/

各種オンライン旅行代理店（じゃらんnet、楽天トラベル、一休.com）にて販売