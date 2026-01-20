九州旅客鉄道株式会社

ABURAYAMA FUKUOKA（福岡市南区）は、ドッグイベント「ABURAYAMA WANT（あぶらやま わんと）」を開催します！

『犬としたい○○』がコンセプト。犬と犬・犬と人が一緒にしたいを叶えるイベントです。特設ドッグランや無料撮影会をはじめ、わんちゃんの雑貨・おやつの販売、ワークショップなど、全50店舗が大集合！

入場無料（別途駐車料金）で、わんちゃんも犬好きな方も楽しめます。犬と一緒にしたい○○を見つけて、特別な時間をお過ごしください。

■開催日時

2026年2月21日(土)・22日(日)・23日(月・祝) 10：00 ～ 16：00

■開催場所

ABURAYAMA FUKUOKA 牧場側（福岡市南区柏原710-2）

■イベント内容

●ドッグマルシェ（犬のおやつ・洋服、ハンドメイド、リード、ワークショップなど） 全50店舗

●特設ドッグラン

●トレイル散歩

●犬猫LIFE 無料撮影会

●Wan！Pass しつけ認定会など

■ペット同伴の皆さまへ【重要】

ABURAYAMA FUKUOKA（牧場エリア）をご利用の際は、１年以内に狂犬病予防注射の接種が必須です。

当日は狂犬病予防注射票を必ずお持ちください。

「Wan！Pass」アプリの登録がおすすめです。 詳しくはこちら＞＞＞https://wanpass.me/

★イベント詳細は、ホームページをご確認ください。

https://www.aburayama-fukuoka.com/want_26221/