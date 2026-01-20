全10話の新作ミニドラマ『An Istanbul Story』　イスタンブルの街並みを舞台に繰り広げられる魅惑的な物語

トルコ共和国大使館 文化観光局ミニドラマ『An Istanbul Story』

国内外の観光市場においてのトルコのブランディング、プロモーションを担当しているトルコ広報・観光開発庁（TGA）は、 第4弾ミニドラマ・プロジェクトとなる『An Istanbul Story』を公開しました。本作品は、イスタンブルの魅惑的な雰囲気と現代的なナラティブ（語り口）を融合させ、トルコの豊かな文化を世界中の視聴者に届けるプロジェクトです。制作はアイ・ヤプムが手掛け、実力派俳優のオザン・アクババとシネム・ウンサルが主演を務めます。二人の息の合った抜群な演技と、イスタンブルのコスモポリタンな雰囲気が溶け合い、視聴者を一気に物語の世界へと引き込みます。

ストーリー概要、背景について

物語の中心となるのは、同じ作品にキャスティングされた俳優のドゥルとセリム。当初はあまり折り合いの良くなかった二人の共演者ですが、予期せぬハプニングが重なるにつれ、次第に絆を深めていきます。 東洋と西洋が交差し、歴史の魔法と現代の生活が共存するイスタンブルの活気あふれる舞台設定は、単なる背景にとどまらず、二人の旅にリズムと質感、そして感情的な深みを与え、物語の不可欠な要素として機能します。

映画のような映像美で描くイスタンブルの多面性

トルコ広報・観光開発庁（TGA）によって制作された本作品は、イスタンブルが織りなす豊かな美的層、文化的多様性、そして多面的な精神をシネマティックな視点で描いています。 撮影は、ベイオール、ニシャンタシュ、ガラタ塔周辺（クレディビ）、ボスポラス沿岸、キレチブルヌといった主要エリアで行われました。過去の歴史が現代の生活のリズムへと自然に流れ込む、イスタンブルの時代を超えた魅力を余すところなく捉えています。

制作陣について

本作には、国際的に評価の高いヒラル・サラル監督と、現代のストーリーテリングにおける新進気鋭の才能を持つ脚本家ケマル・ハマムジュオールがタッグを組み、新鮮な視点をもたらしました。

本プロジェクトの本質は、次の一文に凝縮されています。

「忘れられない物語は、他の場所では決して生まれない。」

配信情報

『An Istanbul Story』は、現在YouTubeで公開中です。英国の著名旅行雑誌ワンダーラストの読者による投票「2025年ワンダーラスト・リーダー・トラベル・アワード」で、栄誉ある「ヨーロッパで最も魅力的な都市（Europe’s Most Desirable City）」に選ばれたイスタンブルの魅惑的な美しさと、ドゥルとセリムがお届けする、心に響く成長の物語を、ぜひお楽しみください。

トレイラームービーはこちら:

https://www.youtube.com/watch?v=OnADc67mzis

プレイリストはこちら:

https://youtube.com/playlist?list=PLwmooDpEwEXJJEFXCoys2UrTRo_n8_f2g&si=xSZzhIkRMnG-xIC-(https://youtube.com/playlist?list=PLwmooDpEwEXJJEFXCoys2UrTRo_n8_f2g&si=xSZzhIkRMnG-xIC-)

『An Istanbul Story』作品概要

■ フォーマット

全10話（各話約3分）

■ 言語

トルコ語（※多言語字幕付き）

■ 撮影ロケーション

イスタンブル（ベイオール、ニシャンタシュ、ガラタ塔周辺＜クレディビ＞、ボスポラス沿岸、キレチブルヌ）

■ 監督

ヒラル・サラル

■ 制作

アイ・ヤプム

■ 配信情報

GoTürkiye公式YouTubeチャンネル（www.youtube.com/@GoTurkiye(https://www.youtube.com/@GoTurkiye)）にて全世界同時配信中

トルコについて

トルコはアジアとヨーロッパを結ぶ要所として、何世紀にもわたり文化的な交流と多様性の拠点と考えられてきました。多様な文明が反映された歴史、遺跡、自然や美食を有し、多目的なデスティネーションです。伝統とモダンが融合した芸術やファッションをはじめ、ダイナミックなショッピングやエンターテインメントライフによって世界中から訪れる人々を魅了し続けています。2024年には全世界から過去最高の6,226万人の観光客が訪れました。2023年にトルコ共和国として建国100周年、2024年には日本との外交関係樹立100周年を迎えました。トルコの詳細は公式ウェブサイト（https://goturkiye.jp/）または以下の SNS をご覧ください。

Facebook: https://www.facebook.com/GoTurkiye.jp

X(Twitter): https://twitter.com/GoTurkiye_jp

Instagram: https://www.instagram.com/goturkiye_jp/

YouTube: https://www.youtube.com/c/tourismturkeyjp

トルコ観光広報・開発庁（TGA）について

トルコ観光広報・開発庁（TGA）は、国内外の観光市場においてのトルコのブランディングを確立させ、観光やビジネスにとって魅力的な渡航地としての認知を高めるため、文化観光省が定めた観光戦略や政策に基づき、あらゆるプロモーション、マーケティング、コミュニケーション活動を行っています。世界各地の現在の観光機会を促進・販売するとともに、観光の潜在的分野を発見・改善・確立していきます。