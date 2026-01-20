【北海道から】伝統の技法「菊詰製法」で仕上げた、海の恵みを美しい一缶に。「北海道 根室缶詰」

株式会社丸市岡田商店缶詰なのに…う、うつくしい…！

「食を通じ全世界に貢献する」をスローガンに掲げ、食のリブランディングに邁進する

株式会社丸市岡田商店（本社：北海道札幌市、代表取締役：岡田 隆志）は、

「SANMA-北海道根室産さんま」甘醤油味、ゆず塩味のさんま缶詰2種と、「IWASHI-北海道いわし醤油煮」唐辛子入、黒胡椒入のいわし缶詰2種、計4商品の缶詰を発売いたします。

北海道・根室市の花咲港で水揚げされた「さんま」と「いわし」を缶詰にしました！

水揚げ量日本一！を誇る根室産の新鮮で脂の乗った身が自慢のさんまを使用。

そして、「根室七星」とブランドの名が付く絶品いわしを贅沢に使用しています。

本来、お刺身でもいただける程、究極に鮮度の良いさんまといわしを、特別な技術を活かした漁法と

熟練の職人たちが一尾づつ丁寧にさばいて手詰めしている製法にも注目です。

日本最東端でつくる、生の原料だからこそのおいしさとこだわりが詰まった缶詰をお楽しみください。

≪ スタイリッシュなIWASHI、SANMA缶！ ≫ 全4種類のナインナップ！

まるで海外の缶詰を彷彿とさせるようなスタイリッシュなデザインで登場♪

SANMA-北海道根室産さんま 甘醤油味SANMA-北海道根室産さんま ゆず塩味IWASHI-北海道いわし醤油煮（唐辛子入）IWASHI-北海道いわし醤油煮（黒胡椒入）

北海道根室・花咲港で水揚げされた新鮮な

さんまを、化学調味料は極力使用せず、

北海道産の醤油と砂糖をベースに味付けし、

甘さと醤油の風味がバランスよく調和された

味わいに仕上げました。

お子様から大人まで幅広い年代の方に親しみを

もってお召し上がりいただける味付けです。

SANMA-北海道根室産さんま ゆず塩味

北海道根室・花咲港で水揚げされた新鮮な

さんまを、化学調味料は極力使用せず、

千切りにしたゆずを入れてさっぱりと爽やかな

味わいに仕上げました。ちょっとオトナな味。

塩味がベースとなっているシンプルな味付けですので、さんま本来の旨味や風味をより感じられる逸品です。

北海道根室産さんま ゆず塩味北海道いわし醤油煮（唐辛子入）IWASHI-北海道いわし醤油煮（唐辛子入）

北海道根室のブランドいわし「根室七星」を、

化学調味料は極力使用せず醤油で味付け、

唐辛子を加えることで、ピリっとした刺激的な

辛さがアクセントで効いており、ご飯が欲しくなる、食欲をそそる味付けに仕上げました。

和食はもちろん、洋食にも合せやすい味わいです。

IWASHI-北海道いわし醤油煮（黒胡椒入）

北海道根室のブランドいわし「根室七星」を、

化学調味料は極力使用せず醤油で味付け、

ピリっとスパイシーな黒胡椒で仕上げました。

黒胡椒の風味で味が引き締まり、いわしの脂との相性も抜群です。

パスタなどのアレンジレシピ、お酒のおつまみにもおすすめです。

花びら仕立の「菊詰」こだわり製法 輝く職人の技術

北海道いわし醤油煮（黒胡椒入）まるでお花のかたち！これぞ！職人技！！

ひとくちサイズの筒切りにカットしたいわし・さんまの身を昔ながらの製法「菊詰め」により

、パッと缶を開けたときにまるで菊の花のような形に見えるように詰められた、見た目の美しさは熟練の職人の技術です。一つひとつ丁寧に丹精込めた手作業のため手間はかかりますが、ぎっしり隙間なく詰められているため身崩れもしにくいのが特徴でもあります。

カラフルな缶詰がアウトドアにもぴったり！家でも外でも大活躍！

長期保存が可能なので、災害時などのもしもの時の備えにあると安心な一品。

完全密封でコンパクトなので持ち運びにも便利です。缶切りを使わず、簡単に開けられる蓋ですのでキャンプなどにもおすすめです。

美容や健康に嬉しい栄養素の宝庫

さんまやいわしには、美容と健康に欠かせない「たんぱく質」の他に、脳の健康に大切な「DHA」「EPA」、骨を元気にしてくれる「カルシウム」などが含まれているため、美味しく効率よく栄養を摂ることができます。

栄養もたっぷり根室の旨味がゴロゴロ！

北海道の海の恵みと伝統の技が詰まった、こだわりの一品をお酒のおともに、おかずの一品として、

ぜひご堪能ください。

【商品概要】

商品名：https://maruichi-okada.com/list/ok-sanma

・SANMA-北海道根室産さんま 甘醤油味

・SANMA-北海道根室産さんま ゆず塩味

・IWASHI-北海道いわし醤油煮（唐辛子入）

・IWASHI-北海道いわし醤油煮（黒胡椒入）

参考価格：SANMAシリーズ：648円（税込）/1個

IWASHIシリーズ：540円（税込）/1個

発売日：2026年1月より発売

北海道の美味しいモノを全国へ～丸市岡田商店

1955年（昭和30年）に創業した札幌の総合卸売・小売業の「丸市岡田商店」では、

創業以来多くのメーカー様・生産者様に支えられ、当時よりお客様へ「美味しい食品・こだわり食品」の販売を重ねて参りました。

創業以来のコンセプト「おいしい食品のパイオニア」として、製造メーカー様とタッグを組み、新たな価値の創造を掲げ、北海道の価値を提供する開発・販売を重ねております。



北海道の本当の価値を全世界にお届けするために、日々スイーツから珍味、加工食品と幅広く北海道から世界へお届けできる商品を探し求めています。

【店舗情報】

札幌にある直売店舗はこちら

〇丸市岡田商店 きたいちば〇

・ 営業時間：08:00～14:00

・ 定休日：特になし

・ 住所：北海道札幌市中央区北十一条西21丁目2番1号

・ アクセス：札幌市営地下鉄 二十四軒駅より徒歩8分

・ URL：https://www.maruichi-okada.jp/shop.html

【会社概要】

株式会社丸市岡田商店

・ 代表者：岡田 隆志

・ 業種：北海道食品の総合卸売業ならびに小売業

・ 本社住所：北海道札幌市中央区北十一条西21丁目2番1号

・ URL：https://www.maruichi-okada.jp/

・【公式ECサイト】https://www.maruichi-okada.jp/

≪お問い合わせはこちらから≫

TEL：011-611-1280

公式HP内のお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ

https://www.maruichi-okada.jp/