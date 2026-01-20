由布院・金鱗湖に新名所誕生｜和傘専門店『北斎グラフィック』とサウナ雑貨『musumusu』が本日同時リニューアルオープン

株式会社和心

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンのもと、簪（かんざし）や和傘・和柄傘、箸等の和小物を全国で複数展開する株式会社和心（東京都渋谷区、代表取締役社長：森 智宏、東証グロース：9271）は、和柄傘専門ブランド『北斎グラフィック』とサウナ＆スパ雑貨ブランド『musumusu』の由布院・金鱗湖エリア店舗を、本日2026年1月20日（火）に同時リニューアルオープンいたしました。

■和文化とウェルネス、2つの価値を融合した同時リニューアル

本リニューアルは、観光地・由布院において「和文化（北斎グラフィック）」と「ウェルネス（musumusu）」という異なる2ブランドが、同一エリア・同日で再始動する点が大きな特徴です。

インバウンド需要や、“モノ消費”から“体験型観光”への関心が高まる中、

「見る・買う」だけでなく「感じる・整える」までを一度に提供する新しい観光拠点として、今後の観光地店舗の在り方を示す事例となっています。

また、金鱗湖という由布院を象徴するロケーションにおいて、写真映え・散策動線・立ち寄り体験を意識した店舗設計を行っており、SNS時代の観光行動との親和性が高い点も注目ポイントです。

■今回のリニューアルポイント

今回のリニューアルでは、通りに面した立地を活かした外装と売り場づくりを行いました。

連なる提灯が目を引く外装と、ブランドがひと目でわかる看板をポイントに、遠くからでも自然と視線を引き込むファサードデザインを採用しています。

また、通りから店内が見渡せる構造を活かし、遠目からでもボリューム感が伝わる陳列と、商品特性が直感的に伝わる売り場レイアウトに刷新しました。

由布院散策の途中で思わず立ち寄りたくなる、入りやすく、わかりやすい店舗空間を実現しています。

■『北斎グラフィック』- 由布院散策に彩りを添える和傘専門店

『北斎グラフィック』は、日本の伝統文様や浮世絵のエッセンスを現代的な感性で表現した和柄傘を展開する専門ブランドです。

色彩豊かな和傘は、日常使いはもちろん、由布院観光の記念やギフトとしても高い支持を得ています。

■「musumusu」- 旅先でも“ととのう”時間を提案するサウナ雑貨

「musumusu」は、“Relax and be yourself.”をコンセプトに誕生したサウナ＆スパ雑貨ブランドです。

サウナハットやリラクゼーションアイテムなど、機能性とデザイン性を兼ね備えた商品を通じて、

“ととのう”時間を日常や旅先に取り入れる提案を行っています。

和文化とウェルネスが交差する新たな観光スポットとして、由布院・金鱗湖エリアの魅力向上に

貢献してまいります。

■店舗概要

店舗名：

・由布院・金鱗湖 北斎グラフィック

・由布院・金鱗湖 musumusu

所在地：大分県由布市湯布院町川上1551-11（金鱗湖周辺）

営業時間：9:30～17:00※12月~2月以外の営業時間9:30～17:30

取扱商品：

・和柄傘、和雑貨（北斎グラフィック）

・サウナハット、スパ雑貨（musumusu）

『北斎グラフィック』について

『北斎グラフィック』は、日本伝統の和柄や、大柄なモチーフを大胆にデザインした傘ブランドです。いつの時代も新鮮で、世界中を魅了した先人「葛飾北斎」に倣い、傘をデザインしご提案し続けています。創作したデザインはすべて、普段使いの粋な長傘や折りたたみ傘、伝統的な和傘に落とし込み、店舗・ECサイトで販売しています。

HP：https://wargo.jp/collections/hokusai-graphic

X：https://x.com/hokusaigraphic/

Instagram：https://www.instagram.com/hokusaigraphic/

『musumusu』について

Relax and be yourself.

肩の力をぬいて、自分らしく。

自分なりの癒しが見つかる、シンプルでミニマルなトレンドを取り入れた日本発のサウナ・スパグッズブランド。

日本でも古くからある蒸し風呂や温泉を含む温浴文化から着想を得て、若い世代でも手に取りやすいアレンジを施したグッズをバラエティ豊かに展開しています。

HP：https://wargo.jp/collections/musumusu

X：https://x.com/musumusujapan

■株式会社和心について

日本文化を取り入れたライフスタイル提案を通じて、国内外の人々が日本に触れる機会の創出と、伝統文化・技術の継承の課題解決に寄与するべく、『北斎グラフィック』『かんざし屋wargo』『箸や万作』『かすう工房』『musumusu』の和小物やアクセサリー、浴衣、サウナ・スパグッズ等のオリジナルブランドの企画・デザイン・製造・販売やECサイト「The Ichi」の運営を中心に、他社製品のOEM事業や子会社の宿泊事業も含めて幅広く事業を展開しています。

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンを大切に、日本で育まれたモノやコトを日本国内に再提案するだけでなく、世界に発信していくことを目指しています。

会社概要

会 社 名： 株式会社和心

証券コード： 9271（東証グロース）

代 表 者： 代表取締役社長 森 智宏

設 立 年： 2003年2月

従 業 員 数： 182名（非正規社員を含む）

資 本 金： 1,036,686,564円（資本準備金を含む）

事 業 内 容： 商品企画・デザイン・製造、店舗設計・運営、Webデザイン・ECサイト運営・コンサルティング事業

子 会 社： マイグレ株式会社

U R L ： https://www.wagokoro.co.jp/

ブランド情報：https://wargo.jp/blogs/shop-list/index