『Sanrio Leopard Shopping Bag Series』サンリオキャラクターズが、レオパード柄で登場！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ(以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前 福岡本社:福岡市、代表取締役:迎 祐次)より、ハローキティ、クロミ、シナモロールなど、世代を超えて愛され続けるサンリオキャラクターたちを大胆なレオパード柄に落とし込んだ「Leopard Shopping Bag Series」を2月下旬より発売します。

キャラクターの可愛らしさと、エッジの効いたアニマルパターンを掛け合わせることで、甘さだけにとどまらない、ストリート感とファッション性を兼ね備えたデザインに仕上げています。

バッグ本体は日常使いしやすいショッピングバッグ型。

軽量で持ち運びやすく、肩掛けしやすいハンドル仕様のため、ショッピングや通勤・通学、サブバッグとしても活躍します。

ハンドル部分にはそれぞれのキャラクター名をあしらい、細部まで遊び心をプラスしました。

コーディネートの主役になる存在感がありながら、スタイリングに取り入れやすい絶妙なバランス感も魅力。

いつものスタイルに“ちょっとしたスパイス”を加えてくれる、今の気分にぴったりなアイテムです。



ラインナップ

・日焼けHELLO KITTY

・HELLO KITTY

・KUROMI

・CINNAMOROLL

（※キャラクターごとにハンドルカラー・デザインが異なります）サンリオの世界観とファッションの融合を楽しめる、特別なショッピングバッグシリーズをぜひお楽しみください。



【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。

すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。

思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。



イーカムグループHP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/