1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¡¡Ì¤Íè¤ÎÊë¤é¤·¤ò¿Æ»Ò¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿åÁÇ¤¬¤¦¤´¤«¤¹Ì¤Íè¥·¥Æ¥£¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì

¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢2·î£±Æü¤Î¡ÖÅìµþ¿åÁÇ¤ÎÆü¡×¢¨¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥·¥çー¤ä¿åÁÇÍ·¶ñ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿åÁÇ¼Ò²ñ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿åÁÇ¤¬¤¦¤´¤«¤¹Ì¤Íè¥·¥Æ¥£¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤òÎáÏÂ£¸Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËTAKANAWA GATEWAY CITY¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë11»þ¤«¤é¤Ï¡¢LINKPILLAR Hall¡ÊTHE LINKPILLAR 1 SOUTH ÃÏ²¼2³¬¡Ë¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿åÁÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤Î¤Û¤«ÂÁæ¤®È¯ÅÅµ¡¤ò»È¤Ã¤¿¿åÁÇÀ¸À®ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¿åÁÇ¤ÎÊ¬»ÒÎÌ¡Ö2.01¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ËèÇ¯2·î1Æü¤ò¡ÖÅìµþ¿åÁÇ¤ÎÆü¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ö¿åÁÇ¤¬¤¦¤´¤«¤¹Ì¤Íè¥·¥Æ¥£¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡³«ºÅ³µÍ×¡ä
Æü»þ¡§£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～12:00
¾ì½ê¡§TAKANAWA GATEWAY Convention Center LINKPILLAR Hall
(THE LINKPILLAR 1 SOUTH ÃÏ²¼2³¬)
ÅÐÃÅ¼Ô (·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Á¥ãー¥êーÀ¾Â¼¡Ê¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¡Ë
¥×¥í¥°¥é¥à¡§¡¦¼çºÅ¼Ô°§»¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤óÅÐÃÅ¡£¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÂÁæ¤®È¯ÅÅµ¡¤ò»È¤Ã¤¿¿åÁÇÀ¸À®ÂÎ¸³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Á¥ãー¥êーÀ¾Â¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥·¥çー
¢¨½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤äÍ½Äê¤¬Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¡Ö¿åÁÇ¤¬¤¦¤´¤«¤¹Ì¤Íè¥·¥Æ¥£¡×¤ÎÂÎ¸³¡¦Å¸¼¨ÆâÍÆ¤¬·èÄê
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¿åÁÇ¼Ò²ñ¤ò¡ÖÃÎ¤ë¡×¡ÖÍ·¤Ö¡×¡ÖÌ£¤ï¤¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ÎÊë¤é¤·¤ò¿Æ»Ò¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¤Î¥Á¥ãー¥êーÀ¾Â¼»á¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥·¥çー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥ç¥Ù¥ë¥«ー¤ä¥¿¥ó¥«ー¤Ê¤É¡ÈÆ¯¤¯»Å»ö¡É¤òÌÏ¤·¤¿¿åÁÇÍ·¶ñ¤Î¾è¼ÖÂÎ¸³¤äÆþÍáºÞ¤òºî¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¿åÁÇÄ´Íý´ï¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿Åìµþ¤·¤ã¤â¤äÅìµþ»º¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÀ½¤Á¤ã¤ó¤³Æé¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¡¦ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¡Ö¿åÁÇ¤¬¤¦¤´¤«¤¹Ì¤Íè¥·¥Æ¥£¡×¡¡³«ºÅ³µÍ×¡ä
Æü»þ¡§£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢£²·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～17:00
¾ì½ê¡§TAKANAWA GATEWAY CITY
¡¡¡¡¡¡¡Ú²°³°²ñ¾ì¡ÛGateway Park¡¡
¡¡¡¡¡¡¡Ú²°Æâ²ñ¾ì¡ÛLINKPILLAR Hall¡ÊTHE LINKPILLAR 1SOUTH ÃÏ²¼2³¬¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://www.takanawagateway-city.com/access/
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§http://tokyo-h2-mirai.metro.tokyo.lg.jp/
¡ã¡Ö¿åÁÇ¤¬¤¦¤´¤«¤¹Ì¤Íè¥·¥Æ¥£¡×¡¡ÂÎ¸³¡¦Å¸¼¨ÆâÍÆ°ìÍ÷¡ä¢§Ì¤Íè¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¡ª¥Á¥ãー¥êーÀ¾Â¼¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯¿åÁÇ¥é¥Ü
Æü»þ¡§1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00～14:30
2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～11:30¡¿14:00～14:30
²ñ¾ì¡§LINKPILLAR Hall¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸
ÆâÍÆ¡§ÊÆÂ¼¤Ç¤ó¤¸¤í¤¦¤Î°ìÈÖÄï»Ò¡¦¥Á¥ãー¥êーÀ¾Â¼¤µ¤ó¤¬¡¢¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥·¥çー¤Ç¤¹¡£
¢§¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤·¤¤¡ª¿åÁÇ¤Ç¥·¥å¥ï¥·¥å¥ïÆþÍáºÞ
Æü»þ¡§1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
10:00～16:00¡Ê1Æü5²ó³«ºÅ¡Ë
²ñ¾ì¡§Gateway Park
ÆâÍÆ¡§¤ªÅò¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¥·¥å¥ï¥·¥å¥ï¤Î¿åÁÇ¤¬½Ð¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÆþÍáºÞ¤ò
ºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¢§Ì¤Íè¤Î¥°¥ë¥á¤òÌ£¤ï¤¦¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー
Æü»þ¡§1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～17:00
²ñ¾ì¡§Gateway Park¡¡¤¢¤Ã¤¿¤«¹¾ì¥¨¥ê¥¢
ÆâÍÆ¡§¿åÁÇÄ´Íý´ï¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿Åìµþ¤·¤ã¤â¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ä¡¢Åìµþ»º¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÀ½¤Á¤ã¤ó¤³Æé¤ò¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡Ê¢¨¡Ë¤Î»²²ÃÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¡£
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼ÒH£²¡õDX¼Ò²ñ¸¦µæ½ê
¢§¼«Æ°¤ÇÁö¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Öiino¡×¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦
Æü»þ¡§1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00～¡¿14:00～
2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë 11:00～¡¿13:00～¡¿15:00～
²ñ¾ì¡§Gateway Park
ÆâÍÆ¡§TAKANAWA GATEWAY CITY¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³Ø¤Ù¤ë¥Ä¥¢ー¡£¥Ä¥¢ー¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï½ã¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤ÇÆ°¤¯¡Öiino¡×¤Î¾è¼ÖÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¿½¤·¹þ¤ßÀ©¡§²ñ¾ì¼õÉÕ¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤
¶¨ÎÏ¡§ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥²¥¥À¥ó¥¤¥¤¥Î¹çÆ±²ñ¼Ò
¢§¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»È¤Ã¤¿¿åÁÇ¥¹¥Èー¥Ö¤Ç´¨¤µÂÐºö¡ª
Æü»þ¡§1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～17:00
²ñ¾ì¡§Gateway Park¡¡¤¢¤Ã¤¿¤«¹¾ì¥¨¥ê¥¢
ÆâÍÆ¡§ºÒ³²»þ¤Î³èÍÑ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÇÆ°¤¯¼Ö¤¬
ºî¤Ã¤¿ÅÅµ¤¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤Þ¤¹¡£
¶¨ÎÏ¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¢§¿åÁÇ¤Ç¤¦¤´¤¯Í·¶ñÂÎ¸³
Æü»þ¡§1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～17:00
²ñ¾ì¡§¡Ú²°³°²ñ¾ì¡ÛGateway Park¡¡
¡¡¡¡¡¡¡Ú²°Æâ²ñ¾ì¡Û LINKPILLAR Hall
ÆâÍÆ¡§¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¿åÁÇ¤ò»È¤Ã¤ÆÍ·¶ñ¤òÆ°¤«¤¹ÂÎ¸³¡£
¥·¥ç¥Ù¥ë¥«ー¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Ð¥¹¤äÅÅ¼Ö¡¢¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÇÆ°¤¯FC¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¡ª
Æü»þ¡§1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～17:00
²ñ¾ì¡§Gateway Park
ÆâÍÆ¡§¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÇÆ°¤¯FC¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢Ì¤ÍèÅÔ»Ô¤Î»Å»ö¡¦Êë¤é¤·¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶¨ÎÏ¡§¥È¥è¥¿¥¨¥ë¥¢¥ó¥É¥¨¥ÕÅìµþ³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ì¿¿Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡
¢§¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î²ÄÇ½À¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
Æü»þ¡§1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～17:00
²ñ¾ì¡§LINKPILLAR Hall
ÆâÍÆ¡§¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨ÎÏ¡§TOKYO¥¹¥¤¥½¿ä¿Ê¥Áー¥à ³Æ¼Ò¡¦ÃÄÂÎ¡¡Â¾
¢§¿åÁÇ¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
Æü»þ¡§1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～17:00
²ñ¾ì¡§LINKPILLAR Hall
ÆâÍÆ¡§¾ï°µ¿åÁÇ¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅµ¤¤ÎÎÏ¤ÇÁö¤ë¼«Å¾¼Ö¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶¨ÎÏ¡§ABILITY³ô¼°²ñ¼Ò
¢§¿åÁÇ¤ÇÁö¤ë¼¡À¤Âå¥¿¥¯¥·ー¤Ë»î¾è¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
ÆâÍÆ¡§¿åÁÇ¤ÇÁö¤ê¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¿åÁÇ¥¿¥¯¥·ー¡£
ÀÅ¤«¤Ç²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¶¨ÎÏ¡§TOKYO H2 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¢¨ÅöÆü¿½¤·¹þ¤ßÀ©
¢¨¼Â»ÜÆü»þ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢·èÄê¼¡ÂèÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Íè¾ì¼Ô¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Íè¾ì¼Ô¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
¡ÚÇÛÉÛ¾ì½ê¡Û
Gateway Park¡¢LINKPILLAR HallÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
¢£¡ÖÅìµþ¿åÁÇ¤ÎÆü¡×¤È¤Ï
ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢¿åÁÇ¤ÎÊ¬»ÒÎÌ¡Ö2.01¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ËèÇ¯2·î1Æü¤ò¡ÖÅìµþ¿åÁÇ¤ÎÆü¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Tokyo¥¹¥¤¥½¿ä¿Ê¥Áー¥à¤È¤Ï
¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¡¢´±Ì±Î¾ÎØ¤Ë¤è¤ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¾úÀ®¤¹¤Ù¤¯¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤äÅÔÆâ¼«¼£ÂÎÅù¤È¶¦¤Ë¡ÖTokyo¥¹¥¤¥½¿ä¿Ê¥Áー¥à¡×¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Áー¥à¤¹¤¤¤¹¤¤¡Ë¤òÈ¯Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Áー¥à¤ÎÈ¯Â¤Ë¤è¤ê¡¢Àè¿Ê»öÎã¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ä¶¦ÄÌ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ê¤É¡¢»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë´±Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÃÄÂÎ¤È¶¦¤Ë¡¢¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ò¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿åÁÇ¥Ê¥Ó¡§https://www.tokyo-h2-navi.metro.tokyo.lg.jp
