いつも、世界最大級のソーシャルコマースイベント「FastMoss Global Short Video Conference and Expo」に日本トップTikTok Shopプレーヤーとして登壇

株式会社いつも（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂本 守、以下「当社」）は、2026年に開催された世界最大級のショートビデオおよびソーシャルコマースの専門展示会「FastMoss Global Short Video Conference and Expo（FGVCon2026）」において、当社全体のソーシャルコマースの事業責任者およびグループ会社の代表である藤瀬公耀が登壇したことをお知らせいたします。

本イベントには世界各国から約3万人が来場し、TikTok Shopを中心としたグローバル規模でのソーシャルコマースの最前線の情報を共有されました。

■日本市場を代表するTikTok Shopプレーヤーとして登壇にご招待

FastMoss Global Short Video Conference and Expoは、世界的なショートビデオエコシステムにおいて最も影響力があり、かつ最大規模の専門イベントです。TikTok Shopを軸に、グローバルのセラー、ブランド、クリエイター、サービスプロバイダーが一堂に会し、最新事例や成功モデルが共有されます。

今回当社は、日本市場におけるTikTok Shop支援の実績と知見が評価され、日本のサービス・プロバイダーとして唯一登壇のご招待を受けました。

■「ブランド・セラー視点での日本型コンテンツコマース」をテーマに登壇

登壇した藤瀬は、「ブランド・セラーの視点から見たTikTok Shop：日本のコンテンツECで成功するために必要なこと」をテーマに、日本市場特有の消費者行動、コンテンツ設計、クリエイター活用、オペレーション構築のポイントを解説しました。単なる運用代行ではなく、戦略設計からKPI管理、コンテンツ制作、クリエイター連携、フルフィルメント、データ分析までを一気通貫で支援する当社の取り組みや、日本市場で再現性の高い成長モデルについて紹介し、多くの参加者から高い関心を集めました。

■FastMoss Global Short Video Conference and Expo（FGVCon2026）について

FastMoss Global Short Video Conference and Expoは、ショートビデオおよびソーシャルコマース領域に特化した世界最大級のカンファレンス兼展示会です。TikTok Shopをはじめとする最新プラットフォーム動向、成功事例、テクノロジー、サービスが集結し、世界中からセラー、クリエイター、ブランド、サービスプロバイダーが参加します。

■当社のソーシャルコマース領域における直近支援実績のハイライト

当社が提供するTikTok Shop総合支援では、戦略設計から実行・改善までを一気通貫で支援することで、以下のような成果を創出しています。

- 一回のライブコマース施策でGMV3,000万円規模を達成- 継続支援セラーにおいて月間GMV3億円規模を創出- 大手ブランドにおける短期間でのGMV創出および大規模な動画再生数の獲得 (一週間で2000万円のGMVおよび動画再生回数2000万回など)

これらの成果は、ショート動画とライブコマースを連動させた設計、クリエイター活用、データに基づく改善運用によって実現しています。

■当社のTikTok Shop総合支援サービス

当社はTikTok Shopの総合支援として、TikTok Shopの店舗運用・クリエイターマーケティング支援を包括的に企業様に提供しています。

また、当社グループのピースクリエイションでは様々なクリエイターと提携し、ショートムービー・ライブコマースを通じて商品の売上創出に寄与するサービスをブランド・メーカー様に提供しています。

さらに、ライブコマース市場が急速に拡大する中、当グループはTikTok Shopを含めたライブコマースにおいて、2026年3月末には累積GMV100億円を突破する見込みです。

当グループのソーシャルコマース専門クリエイター事務所「ピースクリエイション（※）」の機能を基盤に、「ライブコマース」をEC・D2C支援における重要領域と位置づけ、積極的に事業を推進しています。

※：EC総合支援の「いつも」、ソーシャルコマース専門クリエイター事務所「ピースクリエイション」を新設しクリエイター向け「ソーシャルコマース総合支援」を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000045980.html

