18歳の鮮烈！虹咲カリナの初表紙＆巻頭10P、カンヌで話題・齊藤京子の素顔撮、日南まみ、小野たまり、ミスFLASH2026・板野優花、Sakura掲載の『FLASH』は1月20日(火)発売

１.ホリプロの秘蔵っ子・虹咲カリナが『FLASH』初表紙で見せた“18歳の鮮烈”！

株式会社光文社「週刊FLASH」1月20日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

TikTokフォロワー22万人を超え、2025年よりホリプロに所属し話題を呼んだ虹咲カリナが1月20日発売の『FLASH』に登場。初の表紙巻頭ページを飾った。年相応のあどけなさと、エキゾチックな美しさがないまぜになった水着グラビアを10ページにわたり披露。18歳の鮮烈な姿を目に焼き付けてほしい。

【プロフィール】

にじさきかりな 18歳 2008年１月17日生まれ 愛知県出身 昨年6月に芸能事務所ホリプロよりデビューし、数々のグラビア誌に登場。ショートドラマや配信番組出演、アパレルのモデルなど、マルチに活躍中。芸能界入りのきっかけとなったTikTokのフォロワー数は現在22万人超。そのほか最新情報は、公式X（@nizisaki_karina）、公式Instagram（@nizisaki_karina）にて

【クレジット】

虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ



【デジタル告知】

虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

FLASHデジタル写真集『Colorful Days』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！

２.主演映画がカンヌに出品！齊藤京子の素顔に『FLASH』が迫る

齊藤京子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木優(io)

日向坂46を卒業後、女優として目覚ましい活躍を続ける齊藤京子が『FLASH』に登場。6ページにわたり、28歳の今しか出せない艶やかな表情を見せている。2025年のカンヌ国際映画祭のカンヌ・プレミア部門に正式出品された映画『恋愛裁判』（1月23日公開）では主演を務めている彼女。「演じている時は『日向坂46の齊藤京子感』が出ないようにしている」という。女優としての矜持を感じさせるインタビューも必読だ。

【プロフィール】

さいとうきょうこ 28歳 1997年9月5日生まれ 東京都出身 T155 2024年にアイドルグループ・日向坂46を卒業し、俳優業を本格化。映画『恋愛裁判』（1月23日公開）、『教場 Reunion』（Netflixdで配信中）、『教場 Requiem』（2月20日公開）と、話題作への出演が続く。MCを務めるバラエティ番組『キョコロヒー』（テレビ朝日系）も放送中。そのほか最新情報は、公式Instagram（@saitokyoko_official）にて



【クレジット】

齊藤京子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木優(io)

３.「レースアンバサダーアワード2024」受賞の日南まみ『FLASH』で魅せる大人の色香

日南まみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

レースクイーン、さらにBreakingDownのラウンドガールとしても活躍を続ける日南まみが『FLASH』に登場した。30歳を迎えた彼女、大人の余裕を感じさせるグラビアが6ページにわたって展開されている。「大きな転機は井上尚弥さんの試合のラウンドガールを務めたこと」。一気にフォロワーが増えたという。インタビューではグラビアへの思いを語っている。

【プロフィール】

ひなみまみ 30歳 1995年12月13日生まれ 北海道出身 T160 2020年にレースクイーンデビュー。2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でメディバンネップリ賞を受賞。2025年よりBreakingDownのラウンドガール「Breaking Girl」としても活躍している。そのほか最新情報は公式X（@mami_hinami）、公式Instagram（＠_maaamiy_）にて

【クレジット】

日南まみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

【デジタル告知】

日南まみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

FLASHデジタル写真集『Lacy Dream』が「kokode degital」（ココデジ）＆各電子書店で発売！

４.Iカップの現役女子大生・小野たまりが『FLASH』で衝撃の初グラビアを披露！

小野たまり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

1月20日発売の『FLASH』に登場したのは、現役女子大生の小野たまり。これがグラビアデビューとなる彼女は、なんとIカップの持ち主。初グラビアの初々しさを感じさせながらも、圧倒的なプロポーションを堂々と見せつけている。彗星のごとく現れた大型新人の衝撃グラマーは必見だ。



【プロフィール】

おのたまり 22歳 2003年11月5日生まれ 埼玉県出身 T154・B93(I)W60H89 お嬢様大学に通う現役大学生。1stDVD『ミルキー・グラマー』は竹書房より発売中。そのほか最新情報は公式X（@_onotamari_）にて



【クレジット】

小野たまり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

【デジタル告知】

小野たまり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

FLASHデジタル写真集『Iの才能』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！

５.ミスFLASH2026の板野優花 宮古島で弾けた“きれいなお姉さん”の艶BODY！

板野優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

昨年12月に発表されたミスFLASH2026グランプリ。受賞を記念したソログラビア第1弾として、板野優花が『FLASH』に登場。長い手足が印象的な美しいスタイルと、貫禄あふれる美貌を、宮古島の青い空の下で見せつけている。

【プロフィール】

いたのゆうか 32歳 1993年９月５日生まれ 兵庫県出身 T165・B80(D)W58H88 約10年前にタレントやモデルとして芸能活動を開始。2023年にミスヤングチャンピオン2023グランプリを受賞した。モデルの経験を生かし、現在はポージングの講師としても活動している。大阪府在住。そのほか最新情報は、公式X(@_harunoyuki_)、公式Instagram(@yuka_itano)にて

【クレジット】

板野優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

６.万バズするパーソナルトレーナー・Sakuraが『FLASH』で本格グラビア挑戦！

Sakura(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

Instagramの投稿が「万バズ」して話題を呼んだSakuraが『FLASH』に初登場。現在はジムのパーソナルトレーナーとして活動する傍ら、本格的にグラビアにも挑戦していくという彼女の、記念すべきグラビアだ。「何もしないと痩せてしまう」という彼女。今回の撮影のために食事を増やし鍛え上げられたボディを6ページにわたって余すところなく見せつけている。インタビューではSNS投稿における工夫についても語っている。

【プロフィール】

さくら 27歳 1998年１月21日生まれ 神奈川県出身 ヨガのインストラクターを経て、現在はジムでパーソナルレッスンをおこなうフィットネストレーナー。Instagramに投稿した美尻ショットが話題を呼び、グラビアデビューを果たす。そのほか最新情報は、公式Instagram（＠sakura_personaltrainer）にて

【クレジット】

Sakura(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

●雑誌情報

発売:光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価:550円(税込み/1月20日(火)発売号)

公式サイト「Smart FLASH」 https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」 https://flash-prime.jp/