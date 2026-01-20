東京都 新事業発掘プロジェクト「GEMStartup TOKYO」本年度の成果報告会を2月19日に開催！日本の未来を変えるアイデアが続々と登場

GEMStartup TOKYO 事務局

東京都では、大企業等の民間企業で培われたノウハウやアイデアを起業や新事業創出に結びつけるための取組として「新事業発掘プロジェクト事業（GEMStartup TOKYO）」を実施しています。本事業では、アイデア立案から計画立案を目的とした「新事業創出プラットフォーム」と、事業化を目指す「事業化プログラム」という２つのコースを設け、分野を超えた起業家やベンチャーキャピタリスト、各分野のプロフェッショナルの方々に協力いただき事業化に向けたサポートを行っています。

このたび、今年度の事業成果を発表するイベントを開催いたします。

本イベントでは、今年のプロジェクトに参加した企業のうち「企業内から挑戦する人」「挑戦を応援する人」それぞれの軸での成果報告を中心に実施いたします。

ぜひご参加ください。

【GEMStartup TOKYO HP】https://gemstartup.metro.tokyo.lg.jp/ ※応募はこちら

【イベント概要】

実施日時：令和8年2月19日（木曜日）18時30分から20時30分まで

開催形式：オフライン及びオンラインで実施（参加費無料）

実施場所：Tokyo Innovation Base（千代田区丸の内3-8-3）

対象：

・大企業等民間企業に所属している方

・所属する企業のリソースを活用し、東京都内で起業や新事業創出を行おうとする意欲がある方

・本事業に関心がある方 等

応募方法：公式Ｗｅｂサイトのエントリーフォームにて必要事項を入力のうえお申込みください。（https://gemstartup.metro.tokyo.lg.jp/）

応募期間：令和8年1月20日（火曜日）から2月18日（水曜日）12時まで

※申込時点でオフライン会場の定員に達した場合、オンラインにて参加いただくようご案内することがございます。

タイトル：挑戦者たちの軌跡 ～志が組織と社会を変える～

内容：

１．GEMStartup TOKYOの今年度の活動について

２．基調講演

石川 明氏（株式会社インキュベータ 代表取締役）

【テーマ】 成果につなげる社内起業 ～起こす人＆支える人へ～

３．「事業化プログラム」「新事業創出プラットフォーム」成果報告

・登壇者：今年度採択事業者より5組

・講評

飯野 健太郎氏（株式会社coordimate 代表取締役CEO）

高橋 理衣氏（グリーベンチャーズ株式会社 プリンシパル）

森久 泰二郎氏（株式会社リコー事業創造プロデューサー TRIBUSスタジオ館長）

４．「連携モデル」学びの共有

・登壇者発表：今年度採択事業者より2組

・ファシリテーター：馬場 大輔氏（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）スタートアップ支援部 チーム長）

◎プログラム終了後、参加者同士の交流会を予定しています。

【登壇者】

石川 明氏

株式会社インキュベータ 代表取締役／

大学院大学至善館 特任教授／明治大学ビジネススクール 客員教授

リクルート社の企業風土の象徴である、社内起業提案制度「RING」の事務局長を務め、新規事業を生み出し続けられる組織・制度つくりと1,000件以上の新規事業の社内起案の支援に携わる。その後、リクルート社の社員として、総合情報サイト「All About」社を創業、10年間、事業部長等を務める。2010年に独立をして以降は、大手企業におけるボトムアップによる新規事業の創出にフォーカスをして社内起業の支援に従事し、これまで150社、3,000案件を支援。

飯野 健太郎氏

株式会社coordimate 代表取締役CEO

NTTドコモ入社後、法人営業、M&A・PMI・出資先の経営管理、中核子会社での教養コンテンツの企画・制作・運用の責任者や中期戦略策定などに従事。2019年より新規事業の立ち上げに着手。2022年にcoordimateを立ち上げ、ドコモの新規事業共創プログラム「docomoSTARTUP」における「STARTUPコース」適用第一号案件群としてスピンアウトし現職。「FTS INTREPRENERS AWARD2024」「TMIP Innovation Award2024 日経ビジネス賞」受賞。

高橋 理衣氏

グリーベンチャーズ株式会社プリンシパル

幼少期、父親の仕事の都合で海外で12年間を過ごす。慶應義塾大学法学部を卒業後、新卒で日本銀行へ入行。広報部門、金融市場部門にて海外メディアや機関投資家とのコミュニケーションに携わる。その後、三菱UFJ銀行・海外部門企画室、楽天・社長室（M&A・資本提携の企画・実行）を経てグリーベンチャーズに入社。現在はIR・ポートフォリオチームを牽引。

森久 泰二郎氏

株式会社リコー 事業創造プロデューサー TRIBUSスタジオ館長

宇宙科学研究所にてX線人工衛星「すざく」の開発に従事した後、株式会社リコーに入社。複写機の制御システムおよびデジタルカメラの設計・開発を経て、FA領域における新規事業立ち上げを推進。その後、産業用車両向け安全支援システム事業を立ち上げ。現在は社内外統合型アクセラレータープログラム「TRIBUS」および「TRIBUSスタジオ」を運営。ビジコンAWARDS2025最優秀賞受賞。

馬場 大輔氏

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

スタートアップ支援部 チーム長 バイオ系研究者を経て、地方国立大の産学連携部署で准教授・URAとして従事。2016年NEDO出向を契機に、2018年NEDOに転籍、2019年から経済産業省大学連携推進室で施策・事業立案等に従事。2023年よりNEDOにおいて「事業会社等が保有する革新的な技術を活用したカーブアウトによるディープテック・スタートアップ創出等促進事業」において、事業責任を担いカーブアウトを多面的に支援。その他産学連携学会理事、複数大学で客員教授、各種委員等を務める。

■「GEMStartup TOKYO」とは

本事業(GEMStartup TOKYO)は、大企業等の民間企業に眠る優れたアイデア、人材や技術シーズを発掘することを目的とした、東京都による新事業創出プロジェクトです。

大企業等の民間企業で培われたノウハウやアイデアを起業や新事業創出に結びつけるため、起業家やベンチャーキャピタリスト、各分野のプロフェッショナルの方々に協力いただき支援しています。以下とおり、「新事業創出プラットフォーム」と「事業化プログラム」という２つのコースに分け、講義やワークショップ、個別メンタリングを実施しています。

また、社員による新事業創出に前向きではあるが、新事業創出における課題を持つ企業の事務局向けに、「連携モデル」という支援を行っています。個別メンタリングや講義・座談会等のほか、同一企業での事業化プログラム参加者との連携サポートを実施しています。

＜スケジュール＞

＜一般の方からのお問い合わせ先＞

GEMStartup TOKYO 事務局

TEL：050-8892-3544

Email：support@gemstartup.metro.tokyo.lg.jp