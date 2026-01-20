新生『パセーラ』に国内７店舗目となるヤマダデンキ「LABI LIFE SELECT」の出店が決定

NTTアーバンソリューションズ株式会社

NTT都市開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 池田 康、以下「NTT都市開発」)は、基町クレド（広島県広島市）内にてリニューアルを進めている商業施設『パセーラ』において、新たに株式会社ヤマダデンキ（本社：群馬県高崎市、代表取締役社⾧ 佐野 財丈、以下「ヤマダデンキ」）が展開する「LABI LIFE SELECT パセーラ広島（仮称）」の出店が決定したことをお知らせします。開店は2026年秋頃を予定しております。

ヤマダデンキ「LIFE SELECT」は家電だけでなく、家具、インテリア、おもちゃ、リフォームなど、暮らしに関わるあらゆる商品とサービスを扱う、体験・体感型の大型専門店です。都市部に展開する『LABI LIFE SELECT』ブランドでの出店は、中国・四国・九州地方で初となります。1階から6階まで全6フロア、約4,000坪のスケールを誇る店舗となり、地域最大級の品揃えとサービスでお客さまをサポートします。

※画像はイメージです■出店コンセプトについて

「広島市都心部での過ごし方を変える拠点“MOTOMACHI CENTRAL BASE”」をコンセプトに、「新たな体験とワクワク感」を提案する商業施設『パセーラ』と、お客さまの“住”にフォーカスした多様なサービスを展開し、「くらしまるごと」戦略を掲げるヤマダデンキの『LABI LIFE SELECT』が連携することにより、幅広い世代の方々が楽しみ、「もっと、まちに行きたくなる」流れを創り出すことをめざします。

エンタメ性を重視した体験型コーナーや、中層階には理美容家電、フィットネス、マッサージ機、健康器具などの体感型コーナーを設けるなど、既存の『パセーラ』の各店舗との親和性を意識したフロア構成や商品ラインナップを検討しており、ご来店いただくお客さまが楽しく快適にお買い物できる施設づくりを進めてまいります。

出店コンセプトイメージ■商業施設パセーラのリニューアルについて

新生『パセーラ』は、進化を続ける広島市都心部「紙屋町・基町エリア」に新たな賑わいを生み、お客さまに親しまれ魅力あふれる施設をめざしています。今回、テナント誘致とあわせて、館内の来場価値や回遊性を高めるため、1階「ふれあい広場」から6階「スカイパティオ・翼の広場」までのアトリウム空間をリニューアルします。散策性・滞留性・眺望をテーマに、什器・植栽を新たに整備し、新生『パセーラ』の開放的な空間は、半屋外の「立体公園」として生まれ変わります。なお、アトリウム空間のリニューアルは2026年春を予定しています。

アトリウム空間のリニューアルイメージ（左：1階ふれあい広場、右：6階翼の広場）新生『パセーラ』フロア構成 （予定 / 2026年1月20日時点）

（参考）新生『パセーラ』 入居店舗一覧（今後の予定含む） ※2026年1月20日時点