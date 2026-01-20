40代以上の“くせ毛ケアに特化した、切らない美容院大阪・堂島にタイパサロン 「KUSELESS(クセレス)」が2月8日オープン

株式会社ウノプリール

ヘア・ネイル・アイ・エステなどトータルでお客様の美をサポートするウノプリールグループ（本社：大阪市北区梅田2-5-8 千代田ビル西別館8階 代表取締役社長：伊勢地 亮）は2026年2月8日(日)、 “タイパサロン”2店舗目となる髪質改善カラー・くせ毛ケア専門店 「KUSELESS（クセレス）」をドージマ地下センター内（北区堂島1丁目6－1番地）にオープンします。

ドライヤーを支える「固定スタンド」でフリーハンドに店舗パースイメージ

タイパサロンとは

忙しい現代人のために「タイムパフォーマンス（タイパ）」を徹底追求した新しい形の美容サロンです。従来の美容院にありがちな「待たされる」「時間がかかるほど丁寧」という常識を覆し、席移動なしでロスタイムゼロを実現しました。効率化と快適さを両立し、短時間で最大の効果を得られる革新的なサロンとして現代人のライフスタイルにフィットします。

■年齢とともに増える“エイジング毛”の悩みに特化したケア

髪質改善とくせ毛ケア専門店「KUSELESS」は、ナチュラルモダンをテーマにした店内で、大人の女性の髪の悩みに特化したサービスを提供いたします。

年齢を重ねると、髪はハリやコシが失われて細くなり、うねりやパサつきが出やすくなるほか、白髪やトップのボリューム不足といった“エイジング毛”特有の変化が現れ、スタイリングが決まりにくくなります。KUSELESSでは、こうした髪質の変化に対応する短時間の髪質改善メニューを提供し、髪の内側と外側を整えることで、扱いやすさと美しさを無理なく引き出します。

■複数種類のドライヤーに固定スタンドを備え、両手を使ったスタイリングや美容商品体験が可能に

同店では、全メニューを60分以内で完結させるタイムパフォーマンス型の施術を導入。セルフブロー方式を採用し、ドライヤー3種類、アイロン3種類から選べる「ドライヤーバー」やドライヤーを支える「固定スタンド」を設置いたします。これにより、利用者は両手を使ったブローがしやすくなり、普段のスタイリングが整えやすくなります。また、セルフドライだからこそ、スタイリング剤や美容商品を自由に試しやすい環境を整えており、短時間でも自分に合った仕上がりを確認していただける体験型のサービスとなっております。

提供メニューは、「髪質改善トリートメントプレミアム」（60分、6,600円）、「髪質改善トリートメントベーシック」（30分、4,400円）、「髪質改善リタッチ」（40～50分、6,600円）、「髪質改善カラー」（60分、6,600円）の4種類をご用意しております。いずれも年齢に伴う髪の悩みに対応し、うねりやパサつき、広がりを改善することを目的としております。

KUSELESSは「高価で時間がかかる髪質改善」を、通いやすい価格と時間で提供することで、特別なご褒美ではなく“毎月続けられる習慣”へと変えることを目指しております。

◎当店で提供する髪質改善とは・・・

■店舗概要

店 舗 名: 髪質改善カラー・くせ毛ケア専門店 KUSELESS（クセレス）

住 所：〒530-0003

大阪府大阪市北区堂島1丁目6－1番地 ドージマ地下センター内

電話番号：090-1473-3866

営業時間：10:00～ 19:00

定 休 日: 月曜

店舗面積：約12坪

価 格：4,400円税込～

席 数：4席

●タイパサロン1店舗目について

2024年2月、HEPナビオ6階に“タイパ”特化型の新サロンを2ブランド同時オープンしました。男性専用の「unopulir Vamos」では、カット・眉・脱毛・フェイシャルなどを1時間1万円で完結。女性専用の「unopulir Veil」では、話題の髪質改善をカラーと同時施術し、時間も価格も業界平均の半分を実現しています。席移動なしの半個室、倍速施術研修など独自の仕組みにより、忙しい大人が短時間で“劇的変化”を得られるサロンとして注目を集め、オープン以来は有名人の来店や多数のメディア掲載も続いています。

■ウノプリールグループについて

2010年3月にヘアサロン「unopulir」1号店を大阪・京橋にオープン。その後、梅田や東京・広尾などに出店。「ヘアサロン」の枠にとどまらず、「ネイル」「アイラッシュ」「エステ」「ジム」など、様々な美容分野をカバー。見た目だけでなく内面から、お客様の美をサポートしております。大阪・東京を中心にヘア・ネイル・アイラッシュ・エステ等のビューティーサロンを展開し世の中に求められるものを創り続けます。

報道関係者様

【取材申し込みのご案内】

メディア向け内覧・体験会

日時：２月6日(金) 11:00～13:00（受付：10：50～）

場所：KUSELESS（クセレス）

大阪市北区堂島1丁目6－1番地 ドージマ地下センター内

ご取材いただける場合、下記内容(１.～１１.)をメールにて必要事項をご記入いただくor以下の

フォームorQRコードより、お申し込みをお願いいたします。

※下記項目ご記入の上、 2月4日(水)までにご返信くださいますようお願い申し上げます。

