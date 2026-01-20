挑戦する鳥取の「いま」と新たな拠点開設による「これから」ローカル地域を舞台に、事業の成長と社会課題解決の両立モデルを探るイベントを2/12（木）に開催
「OFF TOKYO」というビジョンを掲げ、東京にこだわらない生き方を発信しているシビレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木翠）は、鳥取市での新たなビジネス・コミュニティ拠点の開業に先立ち、鳥取の現在地や挑戦を紹介し、ビジネスの可能性を伝えるイベントを開催します。
イベント名：挑戦する鳥取の「いま」と、新たな拠点開設による「これから」。
ローカル地域を舞台に、事業の成長と社会課題解決の両立モデルを探る！
イベント詳細：https://offtokyo.jp/event/tottori0212/
2026年の春、鳥取市に新たなビジネス拠点が開業
来年の春に開業する新施設は、単なる“ビジネスの場”ではなく、「未来が巣立つ」拠点。
都市部と地元の企業・人材の交わりによって属性を超えた出会いが生まれ、挑戦が形になり、課題解決へと動き出すーーそんな始まりの場所です。
本イベントでは、鳥取の現在地とビジネスの可能性を、3回にわたり紹介します。登壇ゲストには、行政職員・大学教授・地域で活動するプレーヤー・本市に進出し事業展開に取り組む企業を迎えます。
第2回は、鳥取のまちづくりに広く関わり、現場のプレーヤーとしても、サポーターとしても活動する2名を迎えます。
鳥取の現在地が分かる事例に加え、事業を進めるにあたって欠かせない資金調達に関する金融機関の取り組みや、地域人材とのつながりを創出する伴走体制についてもお話いただきます。
産学官金の垣根を超えた連携による様々な面から鳥取を紐解き、これからのビジネスの可能性を想像できる構成になっています。
プログラム
18:30 会場
19:00 ゲスト紹介
19:10 トークセッション
【テーマ】
・鳥取の「いま」：まちづくり／人材支援の事例から
・鳥取の「これから」：中心市街地エリア（面）と、新たな拠点（点）がもたらす変化
・新拠点から始まる、ローカル地域・鳥取を舞台に取り組むビジネスの可能性
20:10 質疑応答
20:30 交流会・ネットワーキングタイム
21:00 クロージング
参加対象
・地方での事業展開に興味のある方
・鳥取への進出、起業を考える方
・スタートアップ担当者、新規事業担当者、検討者
・ローカルベンチャー、ソーシャルビジネスに関心のある方
参加費
無料
イベント概要
日時：2026年2月12日（木）19:00-21:00（18:30受付開始）
会場：ローカルハブスペース OFF TOKYO（東京都中央区日本橋小伝馬町21-1 The Portal Nihombashi East 2F）
お申し込み：https://offtokyo.jp/event/tottori0212/
シビレ株式会社
本社：東京都中央区日本橋小伝馬町 21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F
設立：2016年1月
代表取締役：鈴木 翠
資本金：11, 000, 000円
HP：https://sibire.co.jp/
事業内容：地域活性事業、プロモーション支援事業、動画配信事業、システム開発事業、クリエイティブ制作事業
お問い合わせ
担当：高橋
メールアドレス：event@sibire.co.jp
営業時間：9時30分～17時00分（お問い合わせはメールでお願いいたします）