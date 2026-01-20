【プレスリリース】Global Vascular、「第８回日本医療研究開発大賞 スタートアップ賞」を受賞

Global Vascular株式会社

Global Vascular株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：尾藤健太、代表取締役CTO：前川駿人）は、「世界初 異物反応を抑制する膝下動脈用BioStealth(TM)ステントの日米承認開発と治験」に関し、内閣官房 健康医療戦略推進本部「第8回日本医療研究開発大賞」のスタートアップ賞を受賞しました。

なお、2026年1月16日（金）に首相官邸で表彰式が行われ、小野田健康・医療戦略担当大臣より表彰状を授与されました。

日本医療研究開発大賞は、日本のみならず世界の医療の発展に向けて、医療分野の研究開発の推進に多大な貢献をした事例を表彰するものです。国民の関心と理解を深めるとともに、研究者等のインセンティブを高めることを目的として、平成29年度より実施されています。

当社は、「歩く」という当たり前を世界中の人々が将来にわたって享受し続けられることを目指し、薬剤放出型BioStealth(TM)ステント(*1)の開発を進めています。

今回の受賞は、Hasebe Research Groupが創出した３つの独自基盤技術を搭載したBioStealth(TM)ステント(*1)の開発が、日本医療および関連産業の発展に寄与する成果として高く評価され、受賞に至ったものです。

・ThinForce(TM)：超薄型かつ高い拡張性を持つステント構造設計

・BioDiamond(TM)：抗血栓性・内皮親和性に優れたダイヤモンドナノコーティング

・BioGradia(TM)：薬剤徐放後に自然消失するポリマーコーティング

また、創業から短期間で国内製造体制を整備し治験へ移行した点や、米国における規制対応も進めるなど、日本発技術として国際展開を見据えた取り組みも評価されました。

受賞概要（内閣府公表資料より）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/121727/table/14_1_dc7f0dff80accaefd14757c4b5841fb8.jpg?v=202601200251 ]

Global Vascularは、今回の受賞を大きな励みとし、治療困難領域における新たな治療選択肢の創出を目指し、今後も研究開発を着実に推進してまいります。

受賞者の詳細は内閣府より発表されております資料をご覧ください。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/amed/dai8/pdf/shiryo.pdf (https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/amed/dai8/pdf/shiryo.pdf)

あわせて、首相官邸のウェブサイトに表彰式の様子が掲載されておりますのでそちらもご覧ください。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/amed/dai8/index.html (https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/amed/dai8/index.html)

■会社概要

（１）会社名：Global Vascular株式会社

（２）代表者：代表取締役CEO尾藤 健太、代表取締役CTO前川 駿人

（３）所在地：東京都千代田区神田神保町1丁目28番地1 mirio神保町11F

（４）設立：2022年12月

（５）事業内容：医療機器の製造販売、研究、設計開発、コンサルティング 等

（６）URL：https://www.g-vasc.com/

■本件に関するお問い合わせ先

Global Vascular株式会社 広報担当

メール：pr★g-vasc.com（★を@に変えてご連絡をお願いいたします）

(*1)BioStealth(TM)は当社の提唱する、開発中ステントのコンセプトです。

(*2)国立研究開発法人日本医療研究開発機構

(*3)Good Laboratory Practice（優良試験所基準）

(*4)U.S. Food and Drug Administration（アメリカ食品医薬品局）