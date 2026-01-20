【2/18開催】1,000億円超の巨額投資、その「意思決定」の裏側を公開。さくらインターネット×GWPが語る、非連続な成長を支えるコーポレート変革

グローウィン・パートナーズ株式会社

コーポレート機能の変革を通じて企業のイノベーションを創造する、グローウィン・パートナーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：佐野 哲哉、以下「GWP」）は、2026年2月18日（水）、さくらインターネット株式会社（以下「さくらインターネット」）をゲストに迎え、連続な成長を目指す企業の経営層・CxO・変革リーダーのためのエグゼクティブ・コミュニティ「Corporate Innovation Lounge」を開催いたします。

■ 開催の趣旨：既存事業の延長線上を超え、未来を創る「意思決定」とは

さくらインターネットは、2023年にデジタル庁より「ガバメントクラウド」の提供事業者に条件付きで認定されました。また、同年経済産業省より「クラウドプログラム」の供給確保計画に関する認定もされており、会社を次なるステージへ導くため、総額約1,130億円という大胆な投資計画を発表されました。

「非連続な成長」に向けたこの歴史的な挑戦はいかにして決断され、それをコーポレート部門はどのように支え、どのような変化が起きたのか。

本イベントでは、同社の壮大な意思決定の裏側と、それを支える「戦略的コーポレート機能」のリアルについて、グローウィン・パートナーズ（GWP）取締役COOの石原弘貴との対談を通じて深く掘り下げます。

これまでGWPは、コーポレート機能の変革を通じて企業のイノベーションを創造する「経営参謀のプロフェッショナルチーム」として、数多くの企業の成長に寄与してきました。同社が培った豊富な知見をベースに、企業変革を牽引するリーダーたちの“生の思考”に触れる、極めて貴重な機会を提供いたします。

■ 開催概要

●イベント名：Corporate Innovation Lounge

主催：グローウィン・パートナーズ株式会社（Growin’ Partners）

●テーマ：「非連続な成長」への巨大な意思決定 - 国産クラウドへの挑戦を後押しするコーポレートの真髄

●日時：2026年2月18日（水）17:30～19:30（17:00開場）

●会場：manoma Conference hall（東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 38F）

●参加費：無料（完全招待制）

※本イベントは招待制のため、お申込み超過の場合は抽選となる場合があります。

●対象

・「事業成長を加速させる」コーポレート組織への変革を目指す方

・CxOの「迅速な意思決定」を支える経営管理基盤を構築したい方

・巨額投資や急成長を支える、コーポレート機能の「リアルな裏側」を知りたい方

・「非連続な成長」に向け、全社を巻き込むストーリーと仕組みを描きたい方

●お申込み

https://lp.growin.jp/corporate-innovation-lounge_20260218

▼グローウィン・パートナーズ株式会社とは

グローウィン・パートナーズ株式会社は、コーポレート機能の変革を通じて企業のイノベーションを創造する「経営参謀のプロフェッショナルチーム」です。公認会計士やコンサルタントなど、多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルが、上場企業を中心とした1,000社以上のバックオフィス支援や、700件以上のM&A案件を手掛けてきました。徹底したクライアント視点と真のプロフェッショナリズムを掲げ、クライアントを成長（Growth）と成功（Win）に導きます。

また、タナベコンサルティンググループの一員として「チームコンサルティング」を提供しております。

