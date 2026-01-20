【2/14（土）・15（日）開催】建築ビジュアライゼーションの解像度を上げる、高畑真澄氏による2日間のオフラインワークショップ「Arch Viz Masterclass」【CGWORLD】

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp/ ）は、CGデザイナー／ビジュアルクリエイターの高畑真澄氏を講師に迎え、2日間のオフラインワークショップ「Arch Viz Masterclass 建築ビジュアライゼーションの解像度を上げる」を、2026年2月14日（土）・15日（日）に開催いたします。

詳細を見る :https://cgworld.jp/special/arch-viz-masterclass/

建築ビジュアライゼーションに関わるすべての方にとって、大切な“気付き”が得られる2日間

3Dソフトの進化により、建築を専門的に学んでいなくても、フォトリアルな建築CGパースを制作できる時代になりました。一方で、ツールが高度化した今だからこそ、「美しさ」を自分の目で判断する力がより重要になっています。

「もっと良くしたいが、どこを直せばいいのかわからない」

そんな違和感を覚えた経験はないでしょうか。多くの案件をこなしても、“魅せ方”のスキルは自然に身につくとは限りません。

本講座では、3Dソフトの操作や数値設定ではなく、「建築ビジュアライゼーションにおける美しさ」にフォーカス。設計者や広告関係者、建築写真家など、さまざまなプロフェッショナルから得たフィードバックをもとに、実践的な視点や考え方を整理してお伝えします。

タイトルにある「解像度を上げる」とは、単なる画像品質の話ではなく、作品を見る視点や判断軸を高解像度化すること。初心者から中級者まで、建築ビジュアライゼーションに関わるすべての方に、新たな気付きと学びを提供する内容です。

■講師紹介

高畑 真澄 氏

CG designer/Visual Creator

青山製図専門学校を卒業後、設計事務所、パース会社での勤務を経て独立。建築ビジュアライゼーション業界への貢献を目的に、2017年より教育活動をスタート。『世界で一番やさしい 3ds Max 建築CGパースの教科書』など著書多数。AREA JAPANでの連載や専門学校の非常勤講師も務める。

・世界で一番やさしい 3ds Max 建築CGパースの教科書（2024年3月27日改訂版発売）

・AREA JAPAN 「やさしい3ds Max -はじめての建築CG-」

・AREA JAPAN 「たのしい3ds Max -わくわく建築CG-」

・青山製図専門学校 非常勤講師

■カリキュラム

Day 1：2026年2月14日（土） 11:00～18:00

-業界と自分を知る: 建築ビジュアライゼーションの基礎概念、美しさの定義など、制作を始める前に知っておくべき重要ポイントを解説します。

-ワークショップ: 手と脳と心を動かし、陰影、反射、人物配置などをテーマにした課題に取り組みます。

-建築とインテリア: 有名建築を例に、図面の読み方から照明計画まで、建築知識を学びます。

-素材・マテリアル: リアリティを追求するためのテクスチャ作成方法を、画像加工ソフトを使いながら紹介します。

-重要な構図: 「かっこいい」「美しい」を徹底的に考え、奥行き感や光の入れ方など、良い構図を身につけます。

Day 2：2026年2月15日（日） 11:00～18:00

-マインド: 仕事の効率化やコミュニケーションなど、多くのクリエイターが抱える共通の悩みを乗り越えるためのヒントをお伝えします。

-ワークショップ: 他者の作品を添削し、美しいポイントや改善点を言語化するスキルを養います。

-足し算・引き算: こだわる部分と手を抜く部分の選択眼を磨き、より美しい仕上がりを目指すテクニックを学びます。

-Brush up: レンダリング後の画像をさらに魅力的にするための、Photoshopを用いたレタッチと思考法を解説します。

-センスを磨く: オブジェクト選択のポイントや簡単なルールを知り、誰もが実践できるセンスアップ術を紹介します。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/212_1_927b97dede428663baff3c372bea6888.jpg?v=202601200651 ]詳細・チケット購入はこちら :https://cgworld.jp/special/arch-viz-masterclass/

