【愛媛・松山】P・SPO第1号店「P・SPO空港通り店」が大型リニューアルへ
株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が展開するフィットネスブランド P・SPO（ピースポ）(https://pspo.jp/) は、ブランド第1号店である「P・SPO空港通り店」を、2026年3月5日（水）に大型リニューアルオープンします。
今回のリニューアルでは、脱毛サービス「P・SPO epi」(https://pspo.jp/)を新たに併設し、ジムエリアには一部新マシンを導入予定です。
ブランド第1号店としての節目となる大型リニューアル
P・SPO空港通り店は、P・SPOブランド第1号店として誕生し、地域に根ざしたフィットネス拠点として運営されてきました。
今回の大型リニューアルは、ブランドの原点である空港通り店を起点に、次のステージへ進むための節目となる取り組みです。
脱毛サービス「P・SPO epi」を新たに併設予定
写真：P・SPO epi大街道店
リニューアル後の空港通り店には、P・SPOが展開する脱毛サービス「P・SPO epi」を新たに併設予定。
運動と美容・セルフケアを組み合わせた施設構成により、より幅広いライフスタイルニーズに応える店舗づくりを進めます。
※サービス内容や提供方法の詳細については、リニューアル時期にあわせて改めて発表予定です。
ジムエリアに新マシンを一部導入予定
今回のリニューアルにあわせ、ジムエリアには一部新マシンの導入を予定しています。
既存会員の利便性向上に加え、これから運動を始めたい方にも利用しやすい環境整備を進めます。
詳細情報は第2弾プレスリリースで発表予定
本リリースは、リニューアルに先立つ事前告知（第1弾）として配信するものです。
施設詳細、導入マシン、サービス内容、写真素材などについては、2月後半～リニューアル直前に第2弾プレスリリースとして発表予定です。
店舗概要- 店舗名：P・SPO 松山空港通り店
- 所在地：〒790-0054
愛媛県松山市空港通1丁目15-1
- リニューアルオープン日：2026年3月5日（水）
- 運営：株式会社三福テンダーネス
■ 会社概要株式会社三福ホールディングス
P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平
所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3
公式HP ： https://pspo.jp/
Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime
LINE ： https://page.line.me/255qqjnk
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局
住所：〒790-0056
愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店
電話番号：0120-337-217
担当：中村