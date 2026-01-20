【愛媛・松山】P・SPO第1号店「P・SPO空港通り店」が大型リニューアルへ

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が展開するフィットネスブランド P・SPO（ピースポ）(https://pspo.jp/) は、ブランド第1号店である「P・SPO空港通り店」を、2026年3月5日（水）に大型リニューアルオープンします。

今回のリニューアルでは、脱毛サービス「P・SPO epi」(https://pspo.jp/)を新たに併設し、ジムエリアには一部新マシンを導入予定です。

ブランド第1号店としての節目となる大型リニューアル

P・SPO空港通り店は、P・SPOブランド第1号店として誕生し、地域に根ざしたフィットネス拠点として運営されてきました。

今回の大型リニューアルは、ブランドの原点である空港通り店を起点に、次のステージへ進むための節目となる取り組みです。

脱毛サービス「P・SPO epi」を新たに併設予定

写真：P・SPO epi大街道店写真：P・SPO epi大街道店

リニューアル後の空港通り店には、P・SPOが展開する脱毛サービス「P・SPO epi」を新たに併設予定。

運動と美容・セルフケアを組み合わせた施設構成により、より幅広いライフスタイルニーズに応える店舗づくりを進めます。

※サービス内容や提供方法の詳細については、リニューアル時期にあわせて改めて発表予定です。

ジムエリアに新マシンを一部導入予定

今回のリニューアルにあわせ、ジムエリアには一部新マシンの導入を予定しています。

既存会員の利便性向上に加え、これから運動を始めたい方にも利用しやすい環境整備を進めます。

詳細情報は第2弾プレスリリースで発表予定

本リリースは、リニューアルに先立つ事前告知（第1弾）として配信するものです。

施設詳細、導入マシン、サービス内容、写真素材などについては、2月後半～リニューアル直前に第2弾プレスリリースとして発表予定です。

店舗概要

■ 会社概要

- 店舗名：P・SPO 松山空港通り店- 所在地：〒790-0054愛媛県松山市空港通1丁目15-1- リニューアルオープン日：2026年3月5日（水）- 運営：株式会社三福テンダーネス株式会社三福ホールディングス

P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平

所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3

公式HP ： https://pspo.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime

LINE ： https://page.line.me/255qqjnk

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局

住所：〒790-0056

愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店

電話番号：0120-337-217

担当：中村