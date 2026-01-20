東北大発・教育系スタートアップのsharedが、東北にゆかりのある未踏的若手人材を発掘・育成する「MiTOHOKU」プログラムで最優秀賞＆オーディエンス賞をダブル受賞！

株式会社sharedMiTOHOKU Program 最終報告会にて、最優秀賞・オーディエンス賞をダブル受賞（右：ULSコンサルティング株式会社 代表取締役会長 漆原茂 氏）

株式会社shared（宮城県仙台市）は、東北にゆかりがあり、新領域・未開拓領域のビジネスにチャレンジする人材を発掘・育成するプログラム「MiTOHOKUプログラム」第三期に参加。半年間に渡るキックオフキャンプやメンタリングを経て、2026年1月17日に行われた最終報告プレゼンテーションで最優秀賞とオーディエンス賞をダブル受賞しましたことをご報告いたします。

24時間×7日間＝168時間、生徒に伴走するオンライン学習塾「168塾」への思い

株式会社sharedは、東北大学の医学部・教育学部・工学部の卒業生と大学院生の3人が2022年に立ち上げた、完全独自開発アプリによって生徒に徹底的に伴走するオンライン塾を運営しています。

CEOである難波諒太朗は東北大学病院で認知症診療に携わる現役の医師でもあります。自らは、地元・栃木に国立大の医学部が無く、受験ノウハウを十分に得られないまま、独学で思考錯誤しながら東北大学医学部に現役合格しました。

学生時代には家庭教師・塾講師等で200人以上の生徒を指導。その中で、同じように指導しても成績が伸びる生徒とそうではない生徒がいることに気付きます。

毎週3時間丁寧に指導したとしても、生徒に関われる時間は、1週間のうちたった2％。本当に成果を出すためには「授業以外の時間」にも関わることが大変重要であると考えました。

そこで学習内容に加えて、学習習慣や生活面の計画にも伴走、助言ができるオリジナルアプリによるオンライン学習塾「168（いろは）塾」で、現在、全国の生徒に向き合っています。

MiTOHOKUプログラム参加で、生徒1人1人に寄り添うアプリをアップデート

プログラム内では、メンターからの助言によりサービスの改善に向けたユーザーインタビューを実施。すでにサービスを利用している生徒がすぐ身近にいる強みを活かし、学習時間だけではない、24時間の生活全ての行動を可視化できるようにアプリを改善。

無意識にスマホを見ている時間など、どうすれば勉強時間を増やすことができるか等を客観的捉える他、体調管理・健康管理をするための睡眠時間の確保等も含めた、生活トータルの管理・計画ができるまでに精度を向上しました。

また、難波は研究者として、大学院の医学博士課程で脳科学を専攻しています。脳科学の観点において、目標を持つことはモチベーション向上に有効であることから、生徒には志望校選択とその先にある将来の目標を設定することを積極的にアドバイス。生徒の声を反映した、理想的な学習環境がアプリを通して構築され、日々アップデートされ続けています。

最優秀賞とオーディエンス賞をダブル受賞

そしてこの度、2026年1月に行われた最終報告会では、審査員9名が選んだ「最優秀賞」と、オーディエンスが最も心揺さぶられた発表に贈る「オーディエンス賞」を受賞。168塾に込めた原体験から現在に至る熱い想いを評価いただきました。

プレゼンテーション内では、CTOでありエンジニアの安部も登壇。168塾がスタートしてからこれまで、1日たりとも欠かさずにアプリの改善について創業メンバーで話し合い、アップデートを止めずに進化してきたことを伝えました。

安部は山形市米沢市出身で、地方の環境の中で自分に合う塾に出会えなかったことから

地域による教育格差をオンラインで解消したいという思いも持っています。

COOの桑久保は東北大学教育学部合格までに浪人を経験。往復3時間の塾通いや、集団授業では講師との距離が遠く、勉強の悩みを相談できなかったことから、生徒1人1人に寄り添う塾の必要性を痛感したことが168塾を推進する原動力になっています。

審査員からの評価

最優秀賞受賞にあたり、審査員からは下記の評価をいただきました。

「168塾の仕組みと背景にある想いにsharedメンバー3人の魂を感じ、感動した。ここから大きく飛躍して欲しい」

「個人向けはもちろん企業の人材育成やリスキリングにも応用できるメソッドだと感じた。」

※受賞の様子がkhb東日本放送で取材・オンエアされました。

sharedの今後の展望

khb東日本放送で取材された動画はこちら :https://www.khb-tv.co.jp/news/16292141

生徒のニーズが多様化する時代において、従来の主流だった集団塾から、個別指導・伴走型の塾の人気が高まっています。

そうした中、大学合格をゴールにするのではなく、生徒ひとりひとりが自分の生き方を見つけて、自分らしく目標に向けて歩んでいけること、それを強力に後押しできる存在になっていくことが、sharedと168塾が目指す未来です。

オンラインで生活全体の計画～管理までを行うという設計は、学習だけではなく、「人材育成」「医療・福祉」「スポーツ」「健康管理」といった『長期目標×伴走』が必要な幅広い領域に展開することが可能です。

まずは168塾ユーザーを1000人以上に増やし、168メソッドを社会インフラとして機能させることで、目標に向かってワクワクしながら生きることができる人を増やしたい。「ワクワクして生きることが、当たり前の社会に」というビジョンに向かって、これからも進化を続けてまいります。

会社概要

社名：株式会社shared

本社所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目4‐19アーバンネット仙台中央ビル3F YUINOS内

設立：2022年11月

資本金：100万円

代表者：代表取締役 難波諒太朗

事業内容：オンライン個別指導塾事業、WEB開発受託事業

会社HP：https://shared.168style.co.jp/

168塾HP：https://juku.168style.co.jp/