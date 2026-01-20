日本最大級の民泊アワード「BEST OF MINPAKU 2026」開催決定

民泊革命株式会社

全国から民泊・貸別荘・簡易宿所・グランピング・キャンプ場が集い、“本当に選ばれる宿泊施設”を決定する一大イベント「BEST OF MINPAKU 2026」の開催が決定しました。今年で第3回目となる本イベントは、2026年2月23日（月・祝）に幕張メッセにて開催いたします。

BEST OF MINPAKU 2026開催決定（2026年2月23日幕張メッセ）

主催は、民泊旅館簡易宿所業組合代表の榊原啓祐（民泊専門家）、田尻夏樹（貸別荘・民泊専門家／観光系インフルエンサー）。民泊業界の最新トレンドと未来を発信する場として、今年も日本全国から宿泊事業者が集結します。

今年は、同時開催となる「民泊EXPO JAPAN 2026」との連動により、過去最大となる参加者を予定。業界トップランナー30名によるセミナー、50社を超える宿泊関連企業のブース出展、最新テクノロジー・法規制・成功事例など、宿泊業の“今”を一日で網羅できる場となります。業界の活性化・インバウンド需要の拡大・地域観光の推進をテーマに、民泊・宿泊業界の未来を見据えたイベントへと進化しています。

前回・前々回ともに満員御礼となった本コンテスト。今年も多様なエリア・施設ジャンルからの応募が可能で、「宿泊者から本当に評価される宿」「地域に貢献する宿」「運営品質の高い宿」を専門家・有識者が厳正に審査し、日本一の宿泊施設を決定いたします。

BEST OF MINPAKU 2026 エントリー施設（一部抜粋）

メディア各社が注目する背景には、インバウンド需要の急拡大と、全国で増加する民泊・貸別荘の存在があります。業界の最前線に立つ運営者・専門家が一堂に会する本イベントは、宿泊業界の「今」を取材できる場としても高い注目を集めています。

宿泊事業者にとっては、自施設のブランディング強化、最新トレンドの把握、事業拡大につながる企業との出会いなど、多くのメリットがあります。すでに民泊を運営している事業者はもちろん、これから参入したい方にも、最新ノウハウに触れられる貴重な機会となります。

【開催概要】

イベント名：BEST OF MINPAKU 2026（ベストオブミンパク 2026）

同時開催：民泊EXPO JAPAN 2026・貸別荘EXPO JAPAN 2026

開催日：2026年2月23日（月・祝）

会場：幕張メッセ 展示ホール6（面積：6,750平方メートル ）

所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1

【参加方法・費用】

事前申込参加料：無料

申込フォーム：https://teket.jp/14628/53762

※当日参加は5,000円

【セミナー登壇者一覧（随時更新）】

https://minpakuexpo.com/seminar

【スポンサー・協賛企業募集】

民泊・宿泊業界をともに盛り上げていただけるスポンサー・協賛企業を募集しております。お問い合わせは公式LINEへ。

公式LINE：https://lin.ee/uSiDYOZ

※イベント最新情報を随時発信します。

【公式HP】

BEST OF MINPAKU：https://bestofminpaku.com

民泊EXPO JAPAN：https://minpakuexpo.com

BEST OF MINPAKU2026 主催：榊原 啓祐（左）田尻 夏樹（右）

【主催者プロフィール】

〈榊原 啓祐（さかきばら けいすけ）〉

民泊革命株式会社 代表取締役／民泊旅館簡易宿所業組合 代表。

総フォロワー8万人超。民泊歴11年、民泊清掃の第一人者として大阪エリアの創成期を牽引。民泊・貸別荘・ホテルなど複数業態を運営し、テレビ・メディア出演多数。

〈田尻 夏樹（たじり なつき）〉

大阪民泊運営代行株式会社 代表取締役／民泊旅館簡易宿所業組合 副代表。

観光系インフルエンサーとしてSNS総フォロワー7万人。Amazon Prime「バチェラージャパン3」出演。現在100施設以上の民泊・貸別荘の運営・新設を手掛ける専門家。

【運営会社】

民泊革命株式会社（ミンパクカクメイカブシキガイシャ）

本店所在地：東京都千代田区神田東松下町11-5

大阪支店：大阪市住吉区清水丘三丁目1-18

E-mail：info@bestofminpaku.com

TEL：06-6624-9959