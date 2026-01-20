プリファード ホテルズ&リゾーツ2026年の旅行トレンドを発表

Preferred Travel Group

世界最大の独立系ホテルブランド、プリファード ホテルズ&リゾーツ(https://preferredhotels.com/)は、2026年の幕開けにあたり、今年の旅行市場を牽引する最新トレンドを発表しました。ウルトララグジュアリーなスポーツ体験から、進化系ウェルネスプログラム、さらに個性あふれる「シーケーション」まで、2026年の旅はこれまでにない驚きと革新に満ちています。

本発表は、1月29日（木）の「インディペンデント・ホテル・デー」を迎えるタイミングにも重なり、当ブランドが世界各地で大切にする独立系ホテルの創造性、多様性、そして真のホスピタリティを称える機会ともなります。

プリファード ホテルズ&リゾーツが発表する 2026年の主要旅行トレンドは以下の通りです：

- Sportscation（スポーツケーション）

F1、FIFAワールドカップ、オリンピックといった大規模スポーツイベントはこれまで世界中から多くの旅行者を惹きつけてきましたが、スリルを求める冒険心旺盛な旅行者やスポーツファンが旅により豊かな体験を求める中で、スポーツツーリズムはラグジュアリー旅行の在り方を急速に変えつつあります。ホテル各社はこの流れを捉え、スポーツとラグジュアリーホスピタリティを融合させたオーダーメイドの特典や体験を提供しています。例えば、ヒューストンの The Post Oak Hotel at Uptown Houston(https://livelikealegend.preferredhotels.com/post-oak-uptown-houston)では、プリファードの「Live Like A Legend」プログラムの一環として、ヒューストン・ロケッツ戦のコートサイド席、VIPレクサスラウンジの利用、名前入りユニフォーム、ヘリコプター送迎付きの超ラグジュアリーな2泊滞在を楽しむことができます。The Leela Palace Jaipur(https://preferredhotels.com/hotels/india/leela-palace-jaipur)では「マハラジャ・サワイ・マン・シン・ポロカップ」期間中、旅行者がインドの伝統的なポロの世界に触れられるよう、選手との交流、乗馬体験、宮殿での食事、ラージプート王族の伝統に基づくスパトリートメントなどのVIP体験を提供しています。また、Boston Harbor Hotel(https://preferredhotels.com/hotels/united-states/boston-harbor-hotel)などでは、サッカーのビッグイベントに合わせ、専属バトラーサービス、試合前の特別セレモニー、パーソナライズされたウェルカムアメニティなどを含む、最高級の体験が用意されています。

The Post Oak Hotel at Uptown HoustonBoston Harbor HotelThe Leela Palace Jaipur- ヘリテージが導く、旅の新しい方向性

近年発表されたプリファード ホテルズ&リゾーツの「Luxury Travel Report(https://theluxurytravelreport.preferredhotels.com/)」によると、ラグジュアリー旅行者の9割以上が旅の中に歴史的体験を取り入れたいと考えており、多くの旅行者が過去をより身近に感じられる滞在を求めています。この傾向は2026年も続く見込みで、新規開業ホテルの多くが歴史建築の修復を重視し、過去の建築遺産に快適性を取り入れながら、その古き良き魅力を継承しています。代表例としては、2026年春に開業予定のSerras Sevilla(https://preferredhotels.com/hotels/spain/serras-sevilla)が挙げられ、20世紀初頭の歴史建造物を改装したブティックホテルとして、セビリアの豊かな歴史を体感できる空間が提供されます。マルタでは、500年前のパラッツォを修復し、モダンな設備を整えたRomegas Hotelが開業予定で、建物の歴史価値を守りながらも快適な滞在を叶えます。また、モロッコ・フェズの由緒ある文化地区に位置するPalais Jamaï Fesも19世紀後半の邸宅を活用したホテルとして注目されており、その文化的・精神的中心地での特別な滞在体験が期待されています。

Serras SevillaRomegas HotelPalais Jamaï Fes- コグニティブ・ウェルネス：科学的アプローチを取り入れた新時代のウェルネス

ウェルネスの分野では科学が新たな言語となりつつあります。世界各地のラグジュアリーリトリートでは、DNA解析、点滴、睡眠モニタリングといった先端テクノロジーを古来の癒しの手法と組み合わせ、医療的アプローチを取り入れた新たなウェルネス体験を提供しています。専門家はこの潮流を「コグニティブ・ウェルネス」と呼び、従来のリラクゼーションを超え、長期的な健康効果をめざす新しい時代の回復型プログラムとして位置づけています。また近年の旅行者は、ウェルネスに「個別最適化」を求める傾向が強まっており、遺伝子検査からストレスマッピングまで、あらゆる要素が個人に合わせて設計されています。フロリダの Amrit Ocean Resort(https://preferredhotels.com/hotels/united-states/amrit-ocean-resort-residences-singer-island)では、高気圧酸素療法やレッドライトセラピーなど最先端のタッチレスセラピーに加え、免疫・解毒・活力向上を目的とした高度な点滴を備え、回復・リラクゼーション・再生を再定義しています。オスロの Sommerro (https://preferredhotels.com/hotels/norway/sommerro)には、神経刺激による睡眠最適化を目指すスリープクリニックが設けられ、スイスの The Alpina Gstaad(https://preferredhotels.com/hotels/switzerland/alpina-gstaad)では、東洋のウェルネス哲学と先端テクノロジーを融合させたバイオハッキングプログラムが、短期間で変化を実感できる体験として提供されています。

Amrit Ocean ResortSommeroThe Alpina Gstaad- 「ベージュ化」からの解放

プリファード ホテルズ＆リゾーツの「Luxury Travel Report」によると、旅行者の間では大量生産的で画一的な体験ではなく、意味のある独自性の高い滞在を求める傾向が強まっています。同レポートでは、ラグジュアリー旅行者の83％が「大衆向けにデザインされたホテルはすぐに見分けがつく」と回答しており、この「どれも同じに見える」状態を同社は「ベージュ化」と呼んでいます。こうした中で、同質性に抗い、個性を重視し、大胆で独創的な体験を提供する新しいタイプのホテルがラグジュアリーホスピタリティを再定義しています。モロッコの Kasbah Tamadot(https://preferredhotels.com/hotels/morocco/kasbah-tamadot)は、ベルベル文化に着想を得たデザインや地元職人の技、手織りのテキスタイル、アンティーク装飾、地域コミュニティとの茶文化体験などを通じて、モロッコの遺産を鮮やかに表現しています。ニカラグアのエメラルド・コーストに位置する Rancho Santana(https://preferredhotels.com/hotels/nicaragua/rancho-santana)では、洗練されたデザインと上質なサービスに加え、乗馬、サーフレッスン、森のスパでのウェルネスプログラムなど、没入型の体験が充実しています。Dusit Thani Bangkok(https://preferredhotels.com/hotels/thailand/dusit-thani-bangkok) では、タイの伝統と現代アートを融合したアバンギャルドなデザイン、食の体験、文化儀式を通じて、バンコクの精神をモダンラグジュアリーとして再構築しています。これらの 「ベージュ化に抗う」 個性豊かな独立系ホテルは、2026年1月26日～30日の「Independent Hotel Week」において特集されます。

Kasbah TamadotRancho SantanaDusit Thani Bangkok- ペットステイの進化

ペット同伴の旅行は「受け入れるだけ」から、ペットも含めた家族全員が楽しめる本格的なラグジュアリー体験へと進化しています。プリファードの「Preferred Pets(https://preferredhotels.com/experiences/preferred-pets)」プログラムは、ペットが滞在中にオーナーと同等の快適さとホスピタリティを受けられるようデザインされており、専用ベッドやウォーターボウル、玩具、犬用インルームダイニングなどのサービスはその一例にすぎません。ホテル椿山荘東京(https://preferredhotels.com/hotels/japan/hotel-chinzanso-tokyo)では、専用ドッグパークや近隣の散歩ガイドに加え、プロのペットシッターやグルーミングサービスなど、愛犬が喜ぶ特典を幅広く用意し、ペットフレンドリーの概念をさらに高いレベルへと上げています。ペンシルベニア州の Nemacolin (https://preferredhotels.com/hotels/united-states/nemacolin)では、ペット専用のリゾート&スパを併設し、宿泊、グルーミング、獣医サービスまで提供しています。ニューヨークの The Mark(https://preferredhotels.com/hotels/united-states/mark)では Dolce & Gabbana と提携し、犬用フレグランス「Fefe」の限定ボトルを発表するなど、ファッションブランドとのコラボレーションを通じて「ペットのラグジュアリーを新たに提案しています。

NemacolinThe MarkHotel Chinzanso Tokyo- 自然環境を活かした新たなウェルネス体験

ウェルネス旅行の次なるトレンドとして、ホテルやリゾートでは自然を取り入れた独自の癒しの体験が広まっています。裸足で大地を感じるグラウンディングや森林浴、庭園や海辺での瞑想など、自然の要素を取り入れたプログラムが増加しており、心身を回復させる本質的な体験を求める旅行者のニーズに応えています。この動きは、自然のリズムに合わせて心を整え、地球とのつながりを取り戻すことに重きを置く、ウェルネスの潮流を反映するものです。カリフォルニア州カーメル・バレーの Bernardus Lodge & Spa(https://preferredhotels.com/hotels/united-states/bernardus-lodge-spa)では、満月のエネルギーを生かした「Moon Manifestations」という60分のガイド付き儀式を提供し、呼吸法、手放しのワーク、意図づくりを組み合わせた魂を満たす体験が特徴です。メキシコの Casa Velas Puerto Vallarta(https://preferredhotels.com/hotels/mexico/casa-velas-puerto-vallarta)では、自然と調和した季節のウェルネス体験「Nature’s Elements: A Grounding Tour」を実施し、植物園での裸足のグラウンディングを経て、Tau Beach Club で砂と海の静けさに包まれながら軽食と休息を楽しめます。庭の緑と海辺の穏やかさを融合させたこれらの体験は、メキシコの伝統に根ざした、シンプルで回復力のあるウェルネスを大切にする Casa Velas の理念を象徴しています。

Casa Velas Puerto VallartaBernardus Lodge & Spa- Seacation （シーケーション）

「シーケーション」は近年注目を集めていますが、そのあり方は従来の大型クルーズとは大きく異なっています。従来のクルーズが規模を優先するのに対し、新たに登場しているラグジュアリーなブティックタイプのホテルは、海上でより親密で丁寧につくられた体験を提供しています。プリファード ホテルズ＆リゾーツは、Wings Encora Collection との戦略的パートナーシップによりエジプトでのポートフォリオを拡大し、ナイル川を巡る5つのラグジュアリークルーズを含む6つのメンバーを迎えました。その中でも Mazaj Meroot(https://preferredhotels.com/hotels/egypt/mazaj-meroot)は、全10室の洗練されたキャビンとスイートを備え、ルクソールとアスワン間を航行しながら、シェフ監修のダイニング、ルーフトップのプランジプール、スタイリッシュなラウンジ、スパから最新ジムまで揃えたウェルネス施設を提供し、エジプトの歴史と贅沢さを親密なスケールで融合した新しいクルーズ体験を提案しています。また、Mazaj M/S Tamr(https://preferredhotels.com/hotels/egypt/mazaj-ms-tamr)では、ルクソールとアスワン間を巡る2つの異なる旅程から選ぶことができます。一方、台湾の The Archipelago(https://preferredhotels.com/hotels/taiwan-china/archipelago)は主に陸上で営業する施設ですが、海をテーマにした多彩なアクティビティも提供しており、まさに陸と海の良いとこどりの体験が楽しめます。同施設は「陸に停泊するクルーズ船」というコンセプトを掲げ、ホエールウォッチングのクルーズや、プライベートパーティに利用できるヨット、子ども向けの「船長体験」などを展開し、新しい形の海上体験を創り出しています。

Mazaj MerootMazaj M/S TamrThe Archipelago

詳細は www.PreferredHotels.com (http://www.preferredhotels.com/)をご覧ください。

