『機動戦士ガンダム 第08MS小隊』より、「アイナ・サハリン」フィギュアが“Snow Night Ver.”としてリニューアル再販。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『GGGシリーズ 機動戦士ガンダム第08MS小隊 アイナ・サハリン ～Snow Night Ver.～ 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●GGGシリーズ 機動戦士ガンダム第08MS小隊 アイナ・サハリン ～Snow Night Ver.～ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196574&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
【製品情報】
□参考価格：19,800円(税込)
□発売日：2026年7月下旬予定
□ブランド：メガハウス
【サイズ】全高約200mm
【セット内容一覧】
・フィギュア本体×1
・専用台座×1
ガンダムシリーズの女性キャラクターをハイクオリティで立体化する「ガンダム・ガールズ・ジェネレーション(GGG)」より、『機動戦士ガンダム 第08MS小隊』に登場する、アイナ・サハリンが“Snow Night Ver.”として、リニューアル再販いたします。
第7話『再会』での雪夜の山岳地帯のシーンでみせた着色効果による赤いノーマルスーツがパープルに色変化した場面を再現。
1/8スケールの彩色済み完成品ボディはノーマルスーツの胸元を大胆に開き、抜群のプロポーションをアピール。
ヘルメットを持って手すりに寄りかかる姿は、戦場で一瞬だけ見せた女性らしさをイメージしております。
主人公シロー・アマダとの禁断の恋に揺れる戦場の令嬢アイナ・サハリン。
その美貌をGGGでお楽しみください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
(C)創通・サンライズ
【店舗情報】
