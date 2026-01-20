『機動戦士ガンダム 第08MS小隊』より、「アイナ・サハリン」フィギュアが“Snow Night Ver.”としてリニューアル再販。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『GGGシリーズ 機動戦士ガンダム第08MS小隊 アイナ・サハリン ～Snow Night Ver.～ 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●GGGシリーズ 機動戦士ガンダム第08MS小隊 アイナ・サハリン ～Snow Night Ver.～ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196574&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■GGGシリーズ 機動戦士ガンダム第08MS小隊 アイナ・サハリン ～Snow Night Ver.～ 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：19,800円(税込)

□発売日：2026年7月下旬予定

□ブランド：メガハウス

【サイズ】全高約200mm

【セット内容一覧】

・フィギュア本体×1

・専用台座×1

ガンダムシリーズの女性キャラクターをハイクオリティで立体化する「ガンダム・ガールズ・ジェネレーション(GGG)」より、『機動戦士ガンダム 第08MS小隊』に登場する、アイナ・サハリンが“Snow Night Ver.”として、リニューアル再販いたします。

第7話『再会』での雪夜の山岳地帯のシーンでみせた着色効果による赤いノーマルスーツがパープルに色変化した場面を再現。

1/8スケールの彩色済み完成品ボディはノーマルスーツの胸元を大胆に開き、抜群のプロポーションをアピール。

ヘルメットを持って手すりに寄りかかる姿は、戦場で一瞬だけ見せた女性らしさをイメージしております。

主人公シロー・アマダとの禁断の恋に揺れる戦場の令嬢アイナ・サハリン。

その美貌をGGGでお楽しみください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：

●GGGシリーズ 機動戦士ガンダム第08MS小隊 アイナ・サハリン ～Snow Night Ver.～ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196574&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『ガンダム』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=12790&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)創通・サンライズ

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)