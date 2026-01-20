『機動戦士ガンダム 第08MS小隊』より、「アイナ・サハリン」フィギュアが“Snow Night Ver.”としてリニューアル再販。

写真拡大 (全13枚)

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『GGGシリーズ 機動戦士ガンダム第08MS小隊 アイナ・サハリン ～Snow Night Ver.～ 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●GGGシリーズ 機動戦士ガンダム第08MS小隊 アイナ・サハリン ～Snow Night Ver.～ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196574&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■GGGシリーズ 機動戦士ガンダム第08MS小隊 アイナ・サハリン ～Snow Night Ver.～ 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：19,800円(税込)


□発売日：2026年7月下旬予定


□ブランド：メガハウス


【サイズ】全高約200mm



【セット内容一覧】


・フィギュア本体×1


・専用台座×1




















ガンダムシリーズの女性キャラクターをハイクオリティで立体化する「ガンダム・ガールズ・ジェネレーション(GGG)」より、『機動戦士ガンダム 第08MS小隊』に登場する、アイナ・サハリンが“Snow Night Ver.”として、リニューアル再販いたします。


第7話『再会』での雪夜の山岳地帯のシーンでみせた着色効果による赤いノーマルスーツがパープルに色変化した場面を再現。


1/8スケールの彩色済み完成品ボディはノーマルスーツの胸元を大胆に開き、抜群のプロポーションをアピール。


ヘルメットを持って手すりに寄りかかる姿は、戦場で一瞬だけ見せた女性らしさをイメージしております。


主人公シロー・アマダとの禁断の恋に揺れる戦場の令嬢アイナ・サハリン。


その美貌をGGGでお楽しみください。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●GGGシリーズ 機動戦士ガンダム第08MS小隊 アイナ・サハリン ～Snow Night Ver.～ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196574&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『ガンダム』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=12790&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C)創通・サンライズ



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)