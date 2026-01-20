【1/27(火)開催】社員への健康施策が産む、運輸業の組織変革 　　～健康管理DXから始める、事故防止と、事業成長の道～

東京海上スマートモビリティ株式会社

東京海上スマートモビリティ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：原田秀美、以下「東京海上スマートモビリティ」）は、2026年1月27日（火）にharmo株式会社（本社：東京都港区、代表取締役Co-CEO 山東 崇紀、代表取締役Co-CEO 内上 昌裕、以下「harmo」）と「社員への健康施策が産む、運輸業の組織変革 ～健康管理DXから始める 事故防止と、事業成長の道～」ウェビナーを開催します。

交通事故は一度で、是正対応・稼働停止・信用低下と 経営に直接的な影響を及ぼします。一方で、健康管理が事故防止に十分活用されておらず、 「形だけ」になってしまっている企業も少なくありません。

本セミナーでは健康管理が形骸化する要因と事故リスクとの関係を整理したうえで、DXとして 「服薬管理」を取り入れることで、事故リスクの低減を支えながら現有戦力を守り、組織全体に健康起因事故対策のマインドを浸透させるプロセスを紹介します。

イベントの詳細

本セミナーの主な対象

講演内容（予定）

参加方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/154602/table/10_1_bf89f251626104e935caa4e486dca1ec.jpg?v=202601200251 ]- 運輸事業者の経営者様／役員様- 安全管理／運行管理／労務・総務のご担当者様- 交通事故リスクの低減に向けて、従業員の健康管理の高度化に取り組みを進めたい方- 服薬管理を切り口に、実効性ある健康施策を始めたい方- 健康管理が形骸化する要因と、事故リスクとの関係整理- 健康データを“収集で終わらせない”活用の考え方- シニア起点のDX：「服薬管理」から始める現場実装のポイント- Q&A

東京海上スマートモビリティについて

東京海上グループとして、移動・物流・交通の社会課題解決に向けた新たなソリューション開発や独自の取り組みを一層加速・強化すべく、2023年に設立。社有車の安全管理をスマートに実現する「MIMAMO DRIVE(https://www.tokiomarine-smartmobility.co.jp/service/mimamodrive/index.html)」や運転者の健康状態を定量的に把握する「MIMAMO WELLNESS(https://www.tokiomarine-smartmobility.co.jp/service/mimamowellness/index.html)」などのサービスの提供や、物流業界の課題に対し企業横断で解決を図る「物流コンソーシアム baton(https://www.logi-baton.jp/index.html)」などの新しい仕掛けを展開しています。

harmo について

- 社名：東京海上スマートモビリティ株式会社- 代表者：代表取締役社長 原田 秀美- 所在地：東京都千代田区大手町2-6-4- 設立：2023年- URL：https://www.tokiomarine-smartmobility.co.jp/

医薬品の開発・営業・製造支援を行うシミックグループの完全子会社として、お薬手帳アプリ「harmoおくすり手帳」を運営する企業。シミックグループの強みである、医薬品の情報や医療専門性を活かした事業を展開。運送業界向けの健康支援サービスを2024年11月より開始。ドライバー向けの服薬管理支援サービスの導入企業が、令和6年度運輸安全マネジメント優良事業者表彰を受賞。

- 社名：株式会社harmo- 代表者：代表取締役Co-CEO 山東 崇紀 代表取締役Co-CEO 内上 昌裕- 所在地：東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S- 設立：2021年- URL：https://www.harmo.biz

