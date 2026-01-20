物流倉庫向けパッケージ「Nexa Warehouse-Smart Pack」にデータ分析機能を標準搭載

株式会社椿本チエイン

株式会社椿本チエイン＊1とKDDI株式会社＊2の合弁会社、株式会社Nexa Ware＊3（ネクサウェア、以下 Nexa Ware）は、データ分析サービス「Nexa Warehouse-Optimizer（以下 Optimizer）＊5」 を標準搭載した、物流倉庫向けパッケージ「Nexa Warehouse-Smart Pack（以下 Smart Pack）＊4」を、2026年2月28日より販売開始します。「Optimizer」の標準搭載（無償）により、「Smart Pack」の稼働状況を手間なく可視化・分析を実現することで、物流倉庫業務のさらなる効率化・改善を促進します。

「Nexa Warehouse-Smart Pacｋ」 AGVモデル 導入イメージ

「Smart Pack」は、物流倉庫の自動化・効率化の実現に向け、複数のマテハン機器やロボット、システムを組み合わせ、設備導入時間やコスト負担軽減を図ることで、よりスムーズな設備導入を支援するパッケージです。

今回、「Smart Pack」に「Optimizer」を標準搭載することで、物流倉庫業務のさらなる効率化・改善に役立つレポート機能を追加費用なしで活用いただけるようになりました。お客さまは導入設備の稼働状況をリアルタイムで把握でき、より効率的な運用に向けて改善を進められます。Nexa Wareは、この取り組みを通じて、物流倉庫DXのワンストップソリューション提供を強化していきます。

１.「Optimizer」の導入メリット

１.「Smart Pack」の稼働状況を可視化・分析し、状況に応じた最適な改善を実現。設備単体運用時を上回るパフォーマンスを発揮。

２.「Smart Pack」導入効果の可視化を支援。定量的なレポートにより報告業務を自動化し、管理工数を削減。

３.稼働データを活用し、さらなる高度化・自動化を提案。お客様の事業成長に貢献します（有償サービス）。

２.「Optimizer」のレポート機能

設備や作業の稼働状況を可視化・分析し、現場の状態を直感的に把握できる9種類のレポート機能を通じて、日々の運用改善と生産性向上を支援します。

作業者ごとの生産性（時間当たりの作業量）を比較し、習熟度の把握やシフト編成に活用指定期間の出荷数の偏りを可視化し、均等化に向けた調整を支援単一オーダーで同時出荷された商品の組み合わせを集計し、その数が多い順に表示。ロケーション調整に役立ちます

Nexa Wareでは、今後も「Smart Pack」のラインアップ拡充を進め、新しいパッケージにも「Optimizer」を標準搭載していきます。自動化設備導入時の時間的、経済的負担の軽減を図りつつ、データ活用による自動化設備の効率的な活用を推進し、物流倉庫DXを通じて、さまざまな社会課題の解決に貢献してまいります。

注1 株式会社椿本チエイン（本社：大阪市北区、代表取締役社長：木村 隆利） https://www.tsubakimoto.jp/

注2 KDDI株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO: 松田 浩路） https://www.kddi.com/

注3 株式会社Nexa Ware（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 北村 隆之） https://nexaware.com/

注4 Nexa Warehouse-Smart Pack 製品情報 https://nexaware.com/service/model/

注5 Nexa Warehouse-Optimizer 製品情報 https://nexaware.com/service/data/



