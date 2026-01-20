新ブランド「CAICA」が始動　「リラックス」と「エレガント」を融合したユニセックスウェアを展開

株式会社志緑

株式会社志緑（本社：東京都目黒区、代表：中村聡志）は、2025年12月からミニマルで上質な日常着を提案するファッションブランド「CAICA（カイカ）」が、2026年春夏コレクションでデビューする。デザイナーは写真家の清田将裕。

ブランド名の CAICA は、日本語の「開花」に由来しており、場所や性別にとらわれない、ラフすぎず、飾りすぎな、身体の延長として自然に馴染む、静かなエレガンスを帯びた服を提案する。

デザイナーの清田は、ストリートフォトグラファーとして街で人々の動きや佇まいを観察してきた。歩く、立ち止まる、振り返るといった何気ない動作の中に現れる身体の表情は、服が動きとともに完成するというCAICAの思想へとつながっている。

デビューコレクションでは、ノーカラージャケットシャツ（4万3000円）、スリーピングシャツ（3万2000円）、イージーパンツ（3万3000円）の全3型を展開する。身体の動きに自然に寄り添う柔らかな落ち感と、日常のさまざまなシーンに馴染む質感が特徴で、カジュアルにもドレッシーにも振れすぎない、静かな日常着として仕上げた。

ウールトロピカルシャツジャケット（4万3000円）ウールトロピカルロングシャツ（3万2000円）ウールトロピカルイージーパンツ（3万3000円）

現在、公式オンラインストアにて、受注販売を行っている。展示会や受注会については、公式Instagramにて順次発信される。

CAICA

オンラインストア：https://caica.shop/

Instagram：@caicaofficial(https://www.instagram.com/caicaofficial/)

Email：info@caica.shop

デザイナー

清田将裕

Instagram：@masahirokiyota(https://www.instagram.com/masahiro.kiyota/)