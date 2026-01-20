中村学園大学とeatasが1,000名超の栄養・食事指導データに基づく共同研究を開始 ～管理栄養士の「行動変容支援スキル」を可視化し、成果に直結する教育プログラムを構築～

eatas株式会社

eatas株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：手嶋英津子）は、中村学園大学（福岡市城南区、学長：久保 千春）栄養科学部近江教授らと共同で管理栄養士の行動変容支援スキルの実証化および教育プログラムの開発に関する共同研究を開始いたしました。本研究では、eatasが保有する1,000名以上の栄養指導データを用い、成果に直結する対話スキルの解明を目指します。

背景：現場で求められる管理栄養士の「対話力」と教育の限界

近年、パーソナル化された栄養支援のニーズが高まる中で、管理栄養士には単なる知識伝達だけでなく、対象者の生活背景に寄り添い、行動変容を促す「対人支援能力」が強く求められています。 しかし、これまでの教育現場では座学や学生同士のロールプレイが中心であり、実際の指導現場で必要とされる高度な対話スキルの修得には限界がありました。社会のニーズに応えるためには、科学的根拠に基づいた実践的な教育プログラムの構築が急務となっています。

目的：1,000名以上の実践データから「成果の出る指導」を実証

本研究では、eatas株式会社が保有する1,000名以上のユーザーに対する膨大な栄養指導データ（面談動画、チャット履歴、体組成変化、行動変容記録など）を基盤に、以下のプロセスを通じて指導スキルの実証化を目指します。

対話スキルの分析と可視化： 指導結果（成果）と対話内容を紐づけ、信頼関係の構築や行動変容に寄与する具体的な対話スキルを抽出します。

統計学的検証： 指導スキルと成果の相関関係を統計学的に分析し、教育効果を測るための客観的な評価指標を確立します。

教育モデルの構築： 実際の成功事例に基づく対話の特徴を分類・モデル化し、実効性の高い教育プログラムや教材へと昇華させます。

今後の展開：管理栄養士の地位向上と、質の高い栄養・食事指導の普及

本研究で構築した教育的枠組みを、管理栄養士養成機関（大学・専門学校）や、現職者のキャリアアップ研修プログラムへ展開することを目指します。 「成果に直結するスキル」を標準化し、提供できる管理栄養士を増やすことで、業界全体の教育水準の底上げを図ります。これにより、管理栄養士の専門職としての社会的地位向上に貢献するとともに、誰もが質の高いパーソナル食事指導を受けられる社会の実現を推進してまいります。

■eatas株式会社代表取締役 手嶋英津子 コメント

この度、母校の中村学園大学と共同研究を実施できることを大変嬉しく、光栄に感じております。

管理栄養士の役割は、単に栄養知識を伝えることではありません。一人ひとりの生活背景に深く寄り添い、自発的な行動変容へと導く『伴走者』です。しかし、その根幹となる対人支援スキルは、個人の経験やセンスに委ねられる部分が大きく、教育の標準化が難しい領域でした。

本共同研究により、弊社が蓄積してきた実践データを可視化し、科学的根拠に基づいた教育モデルを構築することで、すべての管理栄養士が自信を持って『成果』を出せる社会を目指します。中村学園大学との連携を通じて、管理栄養士の専門性をさらに高め、人々の健康増進に貢献できるインフラを創り上げてまいります。



中村学園大学

eatas株式会社

「楽しく美味しく食べることで健康になる」世界の実現をビジョンに、テクノロジーと管理栄養士を融合したパーソナル食事指導サービスを提供しています。健康・美容・ダイエットを目的とした食事指導をクリニックや健康経営事業者に導入し、個人向けには理想のカラダづくりと行動変容を食習慣からサポートします。

法人向けサービス

データを活用したパーソナル食事指導アプリ「eat+」を開発しており、クリニックや企業の従業員様向けに管理栄養士による食事指導を提供しています。イータスが独自に開発した「タイプ別×コーチング」の栄養管理メソッドをコミュニケーションツール化し、オンラインでも効果的な食事指導を実施しています。

個人向けサービス

ダイエットや健康診断の結果が気になる方向けに、管理栄養士による食事のパーソナルトレーニングサービスを提供しています。パーソナル食事指導アプリ「eat＋」を活用して、管理栄養士が伴走し、1ヶ月で食習慣の基盤を築き、2ヶ月で体重や体感に変化を感じ始め、3ヶ月で結果を出すプログラムを提供しています。

