元Altera CEOのサンドラ・リベラ氏がVSORA社の取締役会会長に就任

VSORA.SAS

２０２６年１月２０日

VSORA.SAS

インテルFPGAのスピンアウト企業であるアルテラの元CEO、サンドラ・リベラ氏が本日、次世代データセンター、クラウドインフラストラクチャ、エッジ向けAI推論を再定義するフランスのテクノロジーリーダーであるVSORAの取締役会長に就任しました。

サンドラ リベラ氏

● 半導体、データセンター、AI、ネットワーキング、クラウドインフラ分野で30年以上の経験を持つ実績あるCEOおよび経営幹部

● インテルにおいて20年以上にわたり、責任あるリーダーシップポジションを歴任

● 企業の再編・変革や数十億ドル規模のビジネスの拡大に関する専門知識を有する

リベラ氏は、半導体業界での豊富な経営幹部経験に加え、2000年から2023年までインテル社に勤務し、そのリーダーシップの実績をVSORAに持ち込みます。

彼女の専門分野には、スピンアウトや企業再編、企業変革、そして目に見える収益成長、利益率拡大、株主価値の創造を伴う数十億ドル規模の事業の拡大が含まれます。

VSORAの創設者兼CEOであるカレド・マーレイジ氏は、今回の発表に際し、リベラ氏は半導体業界において、技術的知識と戦略的ビジョンを兼ね備えた、結果志向で多才なCEO兼経営幹部として高く評価されていると述べました。「サンドラ氏の半導体、データセンター、AI、ネットワーキング、クラウドインフラにおける経歴は、VSORAの経歴と非常によく合致しています。

競争の激しい環境において技術革新を推進する彼女の能力、そしてイノベーションを促進し、高性能なグローバル組織を構築するというコミットメントは、当社が超高性能AIチップJotunn8の生産を拡大する上で、大変歓迎すべきものです。」

「20年以上にわたり半導体業界に携わってきた経験から、VSORAの独自の能力と成功実績に大変期待しています」とリベラ氏は述べ、「より電力効率の高い新しいAIチップアーキテクチャを開発し、差別化を図る上でチームが直面する課題、そしてVSORAの優秀なチームのように長期にわたって共に働くことの価値を、私は深く理解しています。」スピードと俊敏性は、VSORAのような小規模企業が大規模企業よりも得意とする強みであり、テクノロジー業界、特にAI業界の変化のスピードを反映していると、リベラ氏は付け加えました。

リベラ氏によると、彼女の最優先事項は、Maalej氏と取締役会と協力して、基盤インフラ、製品ロードマップ、そして製品戦略の進化に取り組み、革新性、厳格さ、規律、そして卓越性をもって差別化、拡張、そして実行を実現することです。

サンドラ・リベラ氏について

リベラ氏は直近までアルテラのCEOを務め、シルバーレイク・パートナーズとの提携によるインテルのFPGA事業のスピンアウトを成功に導き、製品ロードマップの合理化、技術リーダーシップの強化、そして顧客と販売代理店の信頼回復に貢献しました。

インテルのデータセンター＆AIグループのエグゼクティブ・バイスプレジデント（EVP）兼ゼネラルマネージャー（GM）として、Xeon CPU、GPU、FPGA、AIアクセラレーター、そしてインテルのエンタープライズ全体にわたるAI戦略を担当しました。また、EVP兼最高人事責任者、そしてネットワークプラットフォームグループのシニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーも務め、インテルのネットワーク事業の成長を牽引し、ネットワークロジックのマーケットリーダーへと成長させました。それ以前は、市場開発および事業開発の役職を歴任しました。

VSORAの取締役会長に加え、リベラはデータセンター・インフラストラクチャのリーディングカンパニーであるEquinix Inc.（Nasdaq: EQIX）の取締役会メンバーであり、カリフォルニア大学バークレー校工学部の諮問委員会メンバーでもあります。彼女はペンシルベニア州立大学で電気工学の理学士号を取得し、スタンフォード大学経営大学院でエグゼクティブリーダーシップと持続可能性に関する認定資格を取得しています。

VSORA社について

2015年に設立されたVSORAは、次世代AI推論シリコンを開発するフランスのディープテック企業です。AIがトレーニングから大規模な実世界展開へと移行する中で、推論分野は急速に拡大しています。VSORAの主力データセンターチップであるJotunn8は、2026年初頭に提供開始予定です。大規模推論において画期的なパフォーマンスとエネルギー効率を提供し、VSORAはデータセンターの近代化、AIの効率性、そしてソブリンコンピューティングインフラストラクチャの融合という重要な局面において事業を展開しています。VSORAは日本、韓国、シンガポール、台湾にオフィスを構え、グローバルに事業を展開しています。

