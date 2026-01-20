ダイレクトレーザーライティング装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（二次元式、三次元式）・分析レポートを発表
2026年1月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ダイレクトレーザーライティング装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ダイレクトレーザーライティング装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界のダイレクトレーザーライティング装置市場は2024年に4362百万規模で評価されており、2031年には7347百万規模へ拡大すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は7.8パーセントと比較的高く、半導体関連分野や先端製造技術への投資拡大が市場成長を後押ししています。本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済への影響、供給網の安定性について総合的に分析しています。
________________________________________
技術概要と特長
ダイレクトレーザーライティング技術は、レーザー光を用いて材料表面に局所的な変化を与え、設計されたパターンを直接形成する加工手法です。設計データに基づき、材料を移動させながらレーザー照射を行うことで高精度な描画を実現します。マスクを必要としない点や高解像度での加工が可能な点から、微細加工分野において効率性とコスト性能に優れた技術として評価されています。
________________________________________
用途分野と発展背景
本技術は微小機械素子、微細流路、微小光学素子、特殊構造材料など幅広い分野で利用されています。特に先端集積回路の実装分野では、従来技術の制約を補完する手法として注目されています。近年は技術革新により適用範囲が拡大しており、次世代電子機器製造における重要性が高まっています。
________________________________________
技術課題と次世代動向
従来技術では加工解像度の限界や適用材料の制約が課題とされてきました。これらの課題に対応するため、新原理に基づく次世代ダイレクトレーザーライティング技術の開発が進められています。この新世代技術は従来方式の弱点を克服し、新たな加工手法や応用可能性を広げるものとして期待されています。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に定量分析と定性分析を組み合わせて市場を評価しています。市場の変化に対応し、競争状況、需給動向、需要変動要因を多角的に検証しています。さらに、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点における市場シェア推計も含まれています。
________________________________________
市場規模と将来予測
2020年から2031年までの期間について、消費金額、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測が示されています。これらの指標は地域別および国別にも整理されており、各地域の成長性や市場成熟度を比較しながら把握できる構成となっています。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場には多くの専門メーカーが参入しており、技術力や製品性能を軸に競争が展開されています。主な企業としてHeidelberg Instruments、Raith(4PICO Litho)、Mycronic、Ushio Inc.、SCREEN Holdings、Durham Magneto Optics、Nanoscribe GmbH & Co、Visitech、EV Group、miDALIXなどが挙げられます。各社の技術開発や市場戦略が競争構造に大きな影響を与えています。
