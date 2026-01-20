砂糖代替品市場は、2035年までに約790億米ドル規模へ拡大すると予測され、健康志向食品・低糖質製品需要の加速を背景に年平均成長率（CAGR）3.69％で持続的成長を示す見通し

花粉症有病率は20年で約2倍以上！2026年も花粉量増加の見通し 今日からできる！花粉症シーズンへ向けた新たな対策とは？ 高島雅之先生への取材内容公開 ～専門医がすすめる「続けやすい」新習慣として「アマニ油」～