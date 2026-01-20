HMDS接着促進剤の世界調査レポート：2032年には185百万米ドルに達する見込み
2026年1月20日に、QYResearch株式会社は「HMDS接着促進剤―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の調査レポートを発表しました。本報告書は、HMDS接着促進剤の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、HMDS接着促進剤の市場規模を、2021年から2032年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．HMDS接着促進剤市場概況
HMDS接着促進剤（ヘキサメチルジシラザン）は、半導体や精密加工分野で使用される表面改質剤である。基板表面の水分を処理し、レジストや薄膜材料との密着性を向上させる。フォトリソグラフィ工程におけるパターン安定性確保に重要な役割を果たす。
2025年におけるHMDS接着促進剤の世界市場規模は、111百万米ドルと予測され、2026年から2032年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）7.6%で成長し、2032年までに185百万米ドルに達すると予測されている。
２．HMDS接着促進剤の市場区分
HMDS接着促進剤の世界の主要企業：Tok、 Shin-Etsu Chemical、 DuPont、 Merck KGaA (AZ)、 Allresist GmbH、 KemLabTM Inc、 Jiangsu Nata Opto-electronic Material、 Xinyaqiang Silicon Chemistry、 Zhejiang Sorbo Chemical、 Runhe High-tech Materials
上記の企業情報には、HMDS接着促進剤の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
HMDS接着促進剤市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Highly Purified Grade HMDS、 HMDS Blend (MP-95, MP-90)
用途別：Semiconductor Photoresist、 Others
また、地域別にHMDS接着促進剤市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1649770/hmds-adhesion-promoter
【総目録】
第1章：HMDS接着促進剤の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2021～2032）
第2章：HMDS接着促進剤メーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、HMDS接着促進剤の製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2021～2026）
第3章：製品別の分析を提供し、世界のHMDS接着促進剤の売上、売上市場シェア、販売量、販売量市場シェア、価格を含む。（2021～2032）
第4章：用途別の分析を提供し、世界のHMDS接着促進剤の売上、売上市場シェア、販売量、販売量市場シェア、価格を含む。（2021～2032）
