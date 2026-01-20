「人狼」推理劇×SFループミステリーのインディーゲーム『グノーシア』のTVアニメ版で初となるLINE着せかえがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、TVアニメ『グノーシア』のLINE着せかえ2点を2026年1月20日（火）に一斉に配信開始致しました。
「人狼」推理劇×SFループミステリーのインディーゲーム『グノーシア』のTVアニメ版のLINE着せかえが、インクルーズの販売アカウントより2点一斉に配信を開始！是非、LINEを着せかえて『グノーシア』の世界観をお楽しみください！
■商品概要
【タイトル】TVアニメ『グノーシア』Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=af456a76-58b0-4b1a-b361-01b9d41c3ce1
【タイトル】TVアニメ『グノーシア』Vol.2
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=9abf5c41-a749-4cfb-9ff9-a4c678d84a77
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■TVアニメ『グノーシア』
物語の舞台は漂流する宇宙船。
"人間に化けて人間を襲う未知の敵"─── 「グノーシア」が船内に紛れこんだことを受けて、乗員たちは疑心暗鬼の中、毎日１人ずつ疑わしい者を投票で選び、コールドスリープさせることを決める。
グノーシアを全てコールドスリープさせることができれば人間の勝利。
逆にグノーシアを当てられなければ、乗員たちは襲われてしまう。
正しい選択が求められる中、 なんと主人公・ユーリは、どのような選択をしても、最初の１日目にループする事態に。
はたして乗員たちは正しい選択をすることができるのか？
タイムリープに隠された秘密とは？
そして明らかになる、乗員たちの隠された素顔とは──？
わずかな時間を繰りかえす、一瞬にして永遠のような物語が、いま、幕を開ける。
──それでは、良い旅を。
【OFFICIAL SITE】https://gnosia-anime.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/gnosia_off
(C)Petit Depotto/Project D.Q.O.
配信元企業：株式会社インクルーズ
