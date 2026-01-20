ゴマブックスで配信中の『殺医ドクター蘭丸』が総ダウンロード数で480万ダウンロードを突破！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、現在同社で配信中の『殺医ドクター蘭丸』が総ダウンロード数で480万ダウンロードを突破！（2026年1月20日11時時点）したことを発表いたします。これを記念して『殺医ドクター蘭丸』は2026円1月20日から1月31日（23時59分）までキャンペーン価格で販売中です。
【キャンペーン詳細】
タイトル：『殺医ドクター蘭丸』
期間：1月20日（火）～1月31日（土）
価格：1巻2巻無料、3～14巻33円（税込）
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B092T5PK56
【作品紹介】
タイトル：『殺医ドクター蘭丸』
著者：梶研吾 (著), 井上紀良 (著)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339082/images/bodyimage1】
〈内容〉
蘭丸医院で働く黒乃屋 蘭丸（くろのや らんまる）は、普段は酒と女が好物のだらしない町医者。
だが、メスを持たせると一変、名医の顔が姿を現す！！
そんな彼にはもう一つ、闇に紛れて悪人を侵殺（しんさつ）する、殺医の顔を持っていた……
昼は患者の病巣を切り、夜は社会の悪人を断つ二つの顔を持つ殺し屋の物語！！
漫画原作者の傍ら、「牙狼-GARO-」、「ウルトラマンシリーズ」など多くの特撮ドラマの脚本や監督を務める梶研吾（かじけんご）と
ドラマでも人気を博した漫画「夜王」の作画を務めた井上紀良（いのうえのりよし）の共作が、遂に待望の電子化！！
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
【キャンペーン詳細】
タイトル：『殺医ドクター蘭丸』
期間：1月20日（火）～1月31日（土）
価格：1巻2巻無料、3～14巻33円（税込）
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B092T5PK56
【作品紹介】
タイトル：『殺医ドクター蘭丸』
著者：梶研吾 (著), 井上紀良 (著)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339082/images/bodyimage1】
〈内容〉
蘭丸医院で働く黒乃屋 蘭丸（くろのや らんまる）は、普段は酒と女が好物のだらしない町医者。
だが、メスを持たせると一変、名医の顔が姿を現す！！
そんな彼にはもう一つ、闇に紛れて悪人を侵殺（しんさつ）する、殺医の顔を持っていた……
昼は患者の病巣を切り、夜は社会の悪人を断つ二つの顔を持つ殺し屋の物語！！
漫画原作者の傍ら、「牙狼-GARO-」、「ウルトラマンシリーズ」など多くの特撮ドラマの脚本や監督を務める梶研吾（かじけんご）と
ドラマでも人気を博した漫画「夜王」の作画を務めた井上紀良（いのうえのりよし）の共作が、遂に待望の電子化！！
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
プレスリリース詳細へ