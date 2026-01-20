2031年に47.97億ドルへ：CAGR 3%で拡大する世界鉱山・トンネル作業用機関車市場とは？
鉱山およびトンネル作業用機関車とは、地下における鉱山採掘およびトンネル工事において、輸送および作業支援を目的として設計された特殊車両である。鉱山用車両は、主に鉱山内部において鉱石やその他の資材を搬送するために使用される。構造は堅牢であり、複雑な地下作業環境に耐える性能を有し、強力な牽引力と高い積載能力を備えている。
トンネル用車両は、トンネル建設の過程において作業員や資材の輸送に用いられる。都市の地下鉄工事、鉄道トンネル、その他の土木プロジェクトにおいて広く導入されており、狭隘空間、高荷重、長時間の連続運転といった条件に適応する必要がある。そのため、強力な駆動システムと安定した制御システムを備え、複雑な地下環境においても安全かつ効率的な運行を可能にする。
これらの車両の設計および製造においては、高温耐性、耐振動性、防塵性、防水性といった特性を重視しており、過酷な作業環境への適応と生産性の向上を図る構造となっている。
地下インフラ整備に伴う需要の増加
鉱山およびトンネル作業用機関車は、地下資源の開発やインフラ建設において重要な役割を担う。近年では鉱物資源の安定供給が国際的に重視される傾向にあり、地上での開発が頭打ちになる中、地下資源の本格的な採掘需要が拡大している。さらに、都市インフラの老朽化対策や新規鉄道網の建設に伴い、トンネル工事の件数も年々増加しており、それに対応する作業用車両へのニーズも高まりつつある。
地域特性に応じた車両の多様化
この分野では、作業現場ごとの地質、気候、空間制限などの条件に応じた車両の設計が求められている。鉱山用機関車においては、強力な牽引性能や高積載能力が求められ、トンネル用では狭小空間での旋回性や低騒音性能、安全性への配慮が重要である。市場では、こうした要求に応じて電動機関車やバッテリー駆動の低環境負荷型の導入も進んでおり、製品ラインナップの多様化が特徴である。
技術革新と安全性能の高度化
作業環境の複雑化により、機関車に求められる技術水準も年々上昇している。特に安全性能に対する期待は高く、自動停止システム、リモート操作機能、通信統合システムなどが搭載されるようになってきた。また、過酷な使用環境下でも長期稼働を可能とするため、耐熱性・耐振動性・防塵防水性といった耐久面においても各メーカーはしのぎを削っている。これら技術の進化は、ユーザーの運用効率と安全性を大きく向上させている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界鉱山およびトンネル作業用機関車市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/565100/rolling-stock-for-mining-and-tunnelling）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3%で、2031年までにグローバル鉱山およびトンネル作業用機関車市場規模は47.97億米ドルに達すると予測されている。
図. 鉱山およびトンネル作業用機関車世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339554/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339554/images/bodyimage2】
図. 世界の鉱山およびトンネル作業用機関車市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、鉱山およびトンネル作業用機関車の世界的な主要製造業者には、CRRC、Alstom、Transmashholding、Wabtec、Siemens、CLW、Progress Rail (Caterpillar)、BLW、Stadler Rail、CZ LOKOなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約91.0%の市場シェアを持っていた。
