【2026年最新】Macでゴミ箱から削除したファイルを復元する方法
Macでうっかり重要なファイルをゴミ箱から完全に削除してしまった経験はありませんか?この記事では、削除してしまったファイルを復元するための方法を、状況別に詳しく解説します。
目次
1．ゴミ箱から削除する前の復元方法
2．Time Machineバックアップから復元する方法
3．iCloud Driveから復元する方法
4．ターミナルを使った復元方法
5．Mac専用のデータ復元ソフトの活用
6. Tenorshare 4DDiG Macの操作手順
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Mac」最新バージョンは1月20日（火）に発表されました。データ復元ソフトTenorshare 4DDiG Mac の新しいバージョンでは、空にしたごみ箱でも復元できるようになりました。
Tenorshare 4DDiG Macを無料ダウンロード：https://x.gd/5kOjx
1. ゴミ箱から削除する前の復元方法
まだゴミ箱を空にしていない場合は、簡単にMacのゴミ箱から削除したファイルを復元できます。
手順：
1-Dockのゴミ箱アイコンをクリック
2-復元したいファイルを見つける
3-ファイルを右クリックして「戻す」を選択、または元の場所にドラッグ&ドロップ
Macのゴミ箱から削除したファイルの復元手順：https://x.gd/EeMwS
2. Time Machineバックアップから復元する方法
Time Machineを使用している場合、これが最も確実な復元方法です。
手順：
1-メニューバーの時計アイコンから「Time Machineに入る」を選択
またはFinderで復元したいファイルがあった場所を開き、Time Machineアイコンをクリック
2-画面右側のタイムラインを使って、ファイルが存在していた日時まで遡る
3-復元したいファイルを選択、「復元」ボタンをクリック
Macのタイムマシンバックアップから復元する方法：https://x.gd/6rXQ2
3. iCloud Driveから復元する方法
iCloud Driveを使用している場合、最近削除したファイルを復元できる可能性があります。
手順：
1-iCloud.comにアクセス
2-「アカウント設定」を開く
3-「詳細設定」セクションで「ファイルを復元」を選択
4-削除されたファイルの一覧から復元したいものを選択
5-「復元」ボタンをクリック
復元可能期間：
iCloud Driveから削除したファイルは30日間保存されます
30日を過ぎると完全に削除され、復元できなくなります
iCloud写真復元ガイド：https://x.gd/FyAbF
4. ターミナルを使った復元方法(上級者向け)
Macのゴミ箱を空にした直後で、まだディスクに大量のデータを書き込んでいない場合、ターミナルコマンドで復元できる可能性があります。ただし、この方法は技術的知識が必要で、成功率は保証されません。
この方法は高度な技術を要し、誤った操作でシステムに問題が生じる可能性があるため、一般ユーザーにはMacデータ復元ソフトの使用をお勧めします。
Macのターミナルの使い方：https://x.gd/XUPG9
5．Mac専用のデータ復元ソフトの活用
Time MachineやiCloudバックアップがない場合、専用の復元ソフトウェアが最後の手段となります。
主な復元ソフトウェア(2026年版)
Disk Drill
■ 無料版で最大500MBまで復元可能
■ 直感的なインターフェース
■ 多様なファイル形式に対応
Tenorshare 4DDiG Mac
■ Mac専用版あり
■ 深層スキャン機能搭載
■ プレビュー機能で復元前に確認可能
■ 無料バックアップ機能もある
