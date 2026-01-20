創業50周年の明日香野がソフトテニス大会「葛飾インドア」に参加して和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、ソフトテニスの「葛飾インドア大会」（12/20－21・葛飾区奥戸総合スポーツセンター体育館）に参加。出場選手の皆さまに和菓子を通じて「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
大会は、冬季でも安定したコンディションで競技が行えるインドア会場を舞台に約75ペアがエントリー。各種別で白熱した試合が繰り広げられ、会場は熱気に包まれていました。
シニア男子55の部において、明日香野のグループ会社である常盤ゴム株式会社の山口紀行社長も出場。見事に優勝を果たしました。
明日香野は各ペアに「和sweets ごま餅（3個入）」をお渡ししました。素早くエネルギーとなる和菓子は試合前や試合の合間に活躍。選手の皆さまの糖分補給に役立てていただけました。
明日香野はどこでも、色々なシチュエーションで＝「毎日」皆様に『「ちょっと食べる」喜び』をお届けするため様々な活動を行なっています。
また、明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げております。今後もスポーツ、地域、アウトドアなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、“ちょっと食べる喜び”を届けてまいります。
【大会概要】
大会 ：第48回 葛飾インドアソフトテニス大会実施要項
主催 ：葛飾区ソフトテニス連盟
日時 ：2025年12月20日（土）～21日（日）
開催地 ：葛飾区奥戸総合スポーツセンター体育館（葛飾区奥戸 7-17-1）
講演 ：葛飾区・葛飾区教育委員会・葛飾区スポーツ協会・墨東五区ソフトテニス連盟
協賛 ：株式会社ルーセント
公式サイト：https://sites.google.com/view/katusikaku-softtennis/
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
