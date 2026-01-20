空冷式冷水ヒートポンプユニットの世界市場2026年、グローバル市場規模（遠心式、スクリュー式）・分析レポートを発表
2026年1月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空冷式冷水ヒートポンプユニットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、空冷式冷水ヒートポンプユニットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の空冷式冷水ヒートポンプユニット市場は2024年に4693百万規模で評価されており、2031年には6119百万規模へ拡大すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は3.9パーセントと見込まれており、建築物の省エネルギー化需要や環境負荷低減への取り組みが市場成長を支えています。本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済への影響、供給網の安定性について総合的に分析しています。
________________________________________
製品概要と特長
空冷式冷水ヒートポンプユニットは、冷房と暖房の双方に対応する高効率な空調設備です。周囲の空気を熱交換媒体として利用し、圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張弁などの構成要素を通じて熱交換を行います。夏季には室内の熱を屋外へ放出し、冬季には外気から熱を取り込み暖房を行います。水冷式と異なり冷却水設備を必要としないため、設置の柔軟性と保守性に優れています。
________________________________________
利用分野と導入背景
本製品は商業施設、工業施設、集合住宅など幅広い用途で採用されています。エネルギー効率の高さと運用コスト削減効果により、新設建築物だけでなく既存設備の更新需要にも対応しています。環境規制の強化や持続可能な設備投資の流れが、導入拡大を後押ししています。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、世界市場を対象に定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な評価を行っています。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、競争状況、需給動向、需要変化の要因を多角的に検証しています。また、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点における市場シェア推計も提示されています。
________________________________________
市場規模と将来予測
2020年から2031年までの期間について、消費金額、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測が示されています。これらの指標は地域別および国別にも整理されており、市場の成長性や地域ごとの需要構造を比較しながら把握できる内容となっています。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場には世界的に展開する大手メーカーと地域密着型メーカーが参入しており、技術力、製品性能、価格競争力を軸に競争が展開されています。主な企業としてJohnson Controls、Trane、Carrier、Climaveneta、LG、Hitachi、Ebara、EUROKLIMAT、Haier、Mideaなどが挙げられます。各社は省エネルギー性能や信頼性の向上を通じて市場での優位性を確立しています。
________________________________________
市場セグメンテーション
タイプ別では遠心式、スクリュー式、その他に分類され、それぞれの規模や用途に応じた需要動向が分析されています。用途別では商業用途、工業用途、その他に分けられており、特に商業用途では大型施設を中心に安定した需要が見込まれています。
