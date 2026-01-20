2.5D・3D-IC・Chipletが主役に：高度なパッケージング市場は2031年539億ドルへ
高度なパッケージングは、2.5D実装、3D-IC、ファンアウト型ウェーハレベルパッケージング、システム・イン・パッケージ（SiP）など、さまざまな手法を含む総称である。
複数のチップを1つのパッケージに搭載するという概念自体は数十年前から存在しているが、高度なパッケージングが注目されている背景にはムーアの法則が密接に関係している。トランジスタの微細化とともに配線も細くなり、チップ内で信号が細い配線を通って長距離を移動する必要性が高まっている。
高度なパッケージングでは、スルーシリコンビア（TSV）やインターポーザー、ブリッジ、あるいは単純な配線などを用いた「太い配線」によってチップ間を接続することで、信号の伝送速度を向上させ、駆動に必要なエネルギーを低減することが可能になる。さらに、パッケージの構成によっては、物理的な影響が少なくなり、異なるプロセスノードで開発されたコンポーネントを混在させることもできる。
高度なパッケージング技術は、微細化が限界に近づく中、半導体性能を飛躍的に高めるための新たなソリューションとして急速に存在感を高めている。従来のパッケージング技術では対応しきれない高密度、高帯域、低消費電力といった要件に応える形で、2.5D実装、3D-IC、ファンアウト型ウェーハレベルパッケージング、SiP（システム・イン・パッケージ）など、複数の革新的技術が併存・進化している。これらの技術は単なる後工程に留まらず、設計段階から統合されることで、より柔軟かつ高度なシステム設計を可能にする。
市場全体のダイナミズムとしては、大手半導体ファブレス企業の採用意欲が高まっていることに加え、パッケージング自体が製品差別化の手段として注目されている点が挙げられる。とりわけ、AI処理向けチップや高性能エッジデバイスでは、演算効率や伝送効率を高める構造が求められており、高度なパッケージングによるチップ間通信の高速化・低電力化は不可欠である。また、製造装置や材料業界との連携も進み、サプライチェーン全体での最適化が加速している。
市場を駆動する要因としては、微細化技術の物理的・経済的限界を克服する必要性が最大のポイントである。先端ノードの微細化はコスト・技術難度の両面で急激に上昇しており、その代替もしくは補完策として、パッケージ内に複数のダイを集積するアプローチが現実的な解となりつつある。また、異種プロセスの混載やモジュラー化によって設計の自由度が高まり、顧客の多様な要求に柔軟に応えられる点も魅力とされる。これにより、パッケージングは製品開発のフロントエンドにまで役割を拡張しつつある。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界高度なパッケージング市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/166376/advanced-packaging）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.6%で、2031年までにグローバル高度なパッケージング市場規模は539.02億米ドルに達すると予測されている。
図. 高度なパッケージング世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339555/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339555/images/bodyimage2】
図. 世界の高度なパッケージング市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
