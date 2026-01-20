近畿日本鉄道株式会社（代表取締役社長：原 恭、以下「近鉄」）と東武鉄道株式会社（代表取締役社長：都筑 豊、以下「東武」）は、今般、両沿線地域の交流人口の拡大を目指し、両社で長年親しまれている車両の外装デザインを”相互交換”したラッピング車両を運行します。その第一弾として、２０２６年１月２２日（木）より、近鉄の１２５２系の１編成に東武８０００系電車風のラッピングを施した車両の運行を開始します。車内広告などで、日光や鬼怒川温泉などの東武の沿線観光地を紹介し、近鉄沿線の皆さまに東武沿線の魅力を伝えることで、誘客の促進を図ることを目的としています。

なお東武では、今春を目途に「近鉄電車風」のラッピング車両の運行を予定しています。詳細は、決まり次第お知らせします。

両社では、２０２４年４月から、長大な路線を有する東武と近鉄の強みを生かした相互PRを行い、関東および関西における両社の知名度向上や、相互誘客の推進を目的とする営業連携施策として、過去には両社の特急等でコラボビールの発売、現在はコラボグッズの販売や、ゲーム「桃太郎電鉄」（発売元：株式会社コナミデジタルエンタテインメント）の世界観をリアルに体験いただける「すごろくイベント」などを実施しています。

本取り組みを通じて、東西の両エリアの魅力の発信およびさらなる相互誘客を推進してまいります。

詳細は以下のとおりです。





１．「東武8000系風」近鉄電車詳細

（１）運行期間 ２０２６年１月２２日（木）から当面の間

（２）運行区間 奈良線、京都線、橿原線、天理線等

（３）対象列車 １２５２系 ２両１編成

（４）その他

・車内での東武沿線PRは、準備が整い次第実施します。

・東武車両での「近鉄電車風」ラッピングについては、今春の運行開始を予定しており、詳細が決定次第、HPなどで別途お知らせします。

■東武8000系について

東武鉄道の通勤用の主力車両として、1963年から1983年にかけて712両が製造された車両です。現在も１５５両が東武アーバンパークラインをはじめ多くの路線で活躍しており、東武沿線の皆さまにも親しまれています。

（ご参考）

■東武×近鉄 連携施策について

「リアル桃鉄でガチ沿線めぐり 東武 vs 近鉄 新幹線で東西制覇！」を開催中

１．開催期間 ２０２５年１１月１日（土）～２０２６年３月３１日（火）まで

２．概 要 オリジナルwebアプリ内でサイコロを振り、実際に電車に乗って、サイコロの出た目の数だけ駅を進みます。各駅では、駅ごとに設定されているミッションやイベントに挑戦し、ゲーム上での資産を増やしていきます。資産を増やしながら、ゴールとなる目的地駅を目指し、最終的な獲得総資産でランキングを競います。さらに、オリジナルの要素として東西対決と題し、参加者はチーム東武とチーム近鉄のどちらかに所属し、各チーム所属者の資産総額を競う団体戦もゲーム内で開催しています。









東武×近鉄 コラボグッズの発売

１．発売場所 東武 東武グループのショッピングサイト「TOBU MALL」等

（URL：https://tobumall.jp/shop/g/gTR24-10000019/）

（URL：https://tobumall.jp/shop/g/gTR24-10000020/）

近鉄 鉄道イベント等

２．商 品